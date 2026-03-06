Dass Real Madrid angeblich darüber nachdenkt, Trainer Alvaro Arbeloa zur kommenden Saison mit Milan-Coach Massimiliano Allegri zu ersetzen, berichtete jüngst der Corriere dello Sport. Und laut Tuttosport soll Allegri für ein Engagement im Bernabeu zwei spektakuläre Bedingungen erfüllt haben wollen.
Die Rückkehr einer Legende? Real Madrids Trainerkandidat Massimiliano Allegri stellt wohl eine spektakuläre Bedingung, die Reals Fans feiern würden
Holt Allegri Modric zurück zu Real Madrid?
Die erste davon wäre dem Bericht zufolge, dass Allegri Luka Modric aus Mailand mitbringen darf. Der 58-Jährige wolle den Kroaten in seinem Trainerstab haben, wahrscheinlich als einen der Assistenzcoaches. Modric, von 2012 bis 2025 Spieler bei Real, versteht die Mentalität bei den Königlichen im Detail und könne zudem eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen. Er wird in Madrid weiterhin sehr geschätzt, jüngst schwärmte beispielsweise Reals Offensivstar Vinicius Junior im Interview mit dem Streamer Ibai Llanos: "Modric ist einzigartig. Er ist der Beste der Welt, er war es letztes Jahr bei Real Madrid und jetzt auch bei Milan."
Für Real wäre es die Rückkehr eines der wichtigsten Akteure im bisherigen Jahrhundert. Der Mittelfeldspieler hatte Madrid vergangenen Sommer nach 13 Jahren und 597 Spielen verlassen und war zu Milan gewechselt. Bei dem italienischen Topklub stellt der 40-Jährige diese Saison unter Beweis, dass er weiterhin auf höchstem Level eine wichtige Rolle einnehmen kann.
Modric war bei Milan auf Anhieb Stammkraft im Mittelfeldzentrum und ist für Allegri, der ebenfalls vergangenen Sommer für ein zweites Engagement zu den Rossoneri kam, unverzichtbar. Sollte Allegri tatsächlich zu Real wechseln und Modric mitnehmen wollen, müsste vorab natürlich geklärt werden, ob der kroatische Nationalspieler seine Spielerkarriere noch fortsetzt oder nicht. Die Option, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Milan um ein weiteres Jahr zu verlängern, besteht für Modric. Ob der Routinier, der bei der WM im Sommer sein letztes großes Turnier für Kroatien spielen wird, von der Option Gebrauch macht, ist aktuell noch offen.
- Getty Images
Bei Wechsel zu Real: Nimmt Allegri auch Rabiot mit?
Bedingung Nummer zwei, die Allegri stellen soll, bezieht sich derweil auf das Spielermaterial bei den Blancos. Laut Tuttosport würde der italienische Coach nicht nur Modric für seinen Trainerstab, sondern auch Adrien Rabiot für Reals Mannschaft in Spaniens Hauptstadt mitnehmen wollen.
Nach einem turbulenten Abschied von Olympique Marseille war auch Rabiot vergangenen Sommer zu Milan gewechselt. Dort ist er unter Allegri, mit dem er einst schon bei Juventus Turin zusammenarbeitete, einer der absoluten Schlüsselspieler, gemeinsam mit Modric organisiert er das Mittelfeld beim Tabellenzweiten der Serie A.
Rabiots Vertrag in Mailand läuft noch bis 2028, Real müsste also in jedem Fall eine Ablöse für den 30-jährigen Franzosen berappen. Die Madrilenen hatten nach den Abschieden ihrer lange Zeit prägenden Mittelfeldfiguren Toni Kroos (Karriereende 2024) und eben Modric ein Jahr später zunächst darauf verzichtet, einen externen Ersatz für die Mittelfeldzentrale zu verpflichten. Stattdessen sollten die Verluste mit dem vorhandenen Spielermaterial aufgefangen werden, mittlerweile hat hier dem Vernehmen nach aber ein Umdenken stattgefunden.
So soll es eine der Prioritäten von Reals Verantwortlichen für den kommenden Transfersommer sein, einen neuen zentralen Mittelfeldspieler zu holen. Ob Rabiot dabei dem gesuchten Profil entspricht, ist unklar. Jüngsten Berichten zufolge ist wohl Manchester Citys Superstar Rodri der absolute Wunschspieler der Königlichen.
- Getty Images Sport
Real Madrid: Muss Alvaro Arbeloa bald schon wieder gehen?
Reals Präsident Florentino Perez wollte Allegri derweil wohl schon zweimal ins Bernabeu locken. 2019 und 2021 soll Real jeweils um den Italiener gebuhlt haben, der 2021 angeblich schon seine mündliche Zusage gegeben hatte. Letztlich konnte Juventus seinen einstigen Erfolgscoach seinerzeit aber doch von einer Rückkehr überzeugen und bei Real übernahm stattdessen Carlo Ancelotti.
Dessen mit riesigen Vorschusslorbeeren angetretener Nachfolger Xabi Alonso ist seit Januar schon wieder Geschichte. Die Königlichen besetzten die Stelle umgehend intern nach, beförderten Alvaro Arbeloa aus der Castilla. Auch der steht aber nach einigen Enttäuschungen wie dem jüngsten 0:1 zuhause gegen Getafe wohl schon wieder vor dem Aus und könnte Medienberichten zufolge im Sommer seinen Hut nehmen müssen. Laut Corriere dello Sport ist Allegi, dessen Vertrag bei Milan bis 2027 läuft, eine ernsthafte Option als Arbeloas Nachfolger.
Luka Modrics Zahlen für Milan in dieser Saison
- Einsätze: 29
- Tore: 2
- Assists: 3