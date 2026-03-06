Die Rückkehr einer Legende? Real Madrids Trainerkandidat Massimiliano Allegri stellt wohl eine spektakuläre Bedingung, die Reals Fans feiern würden

Die erste davon wäre dem Bericht zufolge, dass Allegri Luka Modric aus Mailand mitbringen darf. Der 58-Jährige wolle den Kroaten in seinem Trainerstab haben, wahrscheinlich als einen der Assistenzcoaches. Modric, von 2012 bis 2025 Spieler bei Real, versteht die Mentalität bei den Königlichen im Detail und könne zudem eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen. Er wird in Madrid weiterhin sehr geschätzt, jüngst schwärmte beispielsweise Reals Offensivstar Vinicius Junior im Interview mit dem Streamer Ibai Llanos: "Modric ist einzigartig. Er ist der Beste der Welt, er war es letztes Jahr bei Real Madrid und jetzt auch bei Milan."

Für Real wäre es die Rückkehr eines der wichtigsten Akteure im bisherigen Jahrhundert. Der Mittelfeldspieler hatte Madrid vergangenen Sommer nach 13 Jahren und 597 Spielen verlassen und war zu Milan gewechselt. Bei dem italienischen Topklub stellt der 40-Jährige diese Saison unter Beweis, dass er weiterhin auf höchstem Level eine wichtige Rolle einnehmen kann.

Modric war bei Milan auf Anhieb Stammkraft im Mittelfeldzentrum und ist für Allegri, der ebenfalls vergangenen Sommer für ein zweites Engagement zu den Rossoneri kam, unverzichtbar. Sollte Allegri tatsächlich zu Real wechseln und Modric mitnehmen wollen, müsste vorab natürlich geklärt werden, ob der kroatische Nationalspieler seine Spielerkarriere noch fortsetzt oder nicht. Die Option, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Milan um ein weiteres Jahr zu verlängern, besteht für Modric. Ob der Routinier, der bei der WM im Sommer sein letztes großes Turnier für Kroatien spielen wird, von der Option Gebrauch macht, ist aktuell noch offen.