"Die Reise hätte er sich sparen können": Uli Hoeneß reagiert auf angeblichen Scouting-Besuch von Jose Mourinho beim Pokalfinale

"Der kann fünf Augen auf den werfen, das nützt nichts", betonte Hoeneß bezüglich möglicher königlicher Avancen für Olise. Der französische Offensivspieler sei "unverkäuflich", fügte der 74-Jährige an.

Mourinho wurde am späten Samstagnachmittag beim Verlassen seines Berliner Hotels gesichtet, fuhr von dort aus in Richtung Olympiastadion. Laut Bild steckt eine Einladung von Bayerns Finalgegner VfB Stuttgart dahinter. So soll sich Mourinho rund um das DFB-Pokal-Endspiel unter anderem zu einem Treffen mit dem Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth verabredet haben.

Hintergrund seien die guten Beziehungen, die der VfB zur Agentur GestiFute von Starberater Jorge Mendes pflegt, die unter anderem auch Mourinho vertritt. Hendrik Schauerte, bei GestiFute für den deutschen Markt verantwortlich, begleitete 'The Special One' in Berlin.