"Die Reise hätte er sich sparen können": Uli Hoeneß reagiert auf angeblichen Scouting-Besuch von Jose Mourinho beim Pokalfinale

Mourinho auf Einladung des VfB Stuttgart in Berlin
"Der kann fünf Augen auf den werfen, das nützt nichts", betonte Hoeneß bezüglich möglicher königlicher Avancen für Olise. Der französische Offensivspieler sei "unverkäuflich", fügte der 74-Jährige an.
Mourinho wurde am späten Samstagnachmittag beim Verlassen seines Berliner Hotels gesichtet, fuhr von dort aus in Richtung Olympiastadion. Laut Bild steckt eine Einladung von Bayerns Finalgegner VfB Stuttgart dahinter. So soll sich Mourinho rund um das DFB-Pokal-Endspiel unter anderem zu einem Treffen mit dem Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth verabredet haben.
Hintergrund seien die guten Beziehungen, die der VfB zur Agentur GestiFute von Starberater Jorge Mendes pflegt, die unter anderem auch Mourinho vertritt. Hendrik Schauerte, bei GestiFute für den deutschen Markt verantwortlich, begleitete 'The Special One' in Berlin.
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Real Madrid wird mit Bayern-Star Michael Olise in Verbindung gebracht
Allerdings hatten Bayerns Verantwortliche um Sportvorstand Max Eberl in den zurückliegenden Wochen und Monaten schon mehrfach betont, dass ein Verkauf Olises aktuell überhaupt kein Thema sei. Der 24-Jährige, beim FCB einer der absoluten Schlüsselspieler, steht in München noch bis 2029 unter Vertrag.
Jose Mourinho soll Real Madrid wieder erfolgreich machen
Mourinho hatte Real bereits von 2010 bis 2013 trainiert, gewann mit den Blancos seinerzeit je einmal den spanischen Meistertitel und die Copa del Rey. Im vergangenen Sommer war der Coach zu Benfica Lissabon zurückgekehrt, nun scheint die nächste Rückkehr anzustehen.
Reals Präsident Florentino Perez hofft darauf, dass es Mourinho mit seiner bekanntlich sehr harten Hand gelingt, Reals Starensemble wieder in den Griff zu kriegen. Sowohl Alonso als auch Arbeloa hatten Probleme damit, die mit vielen großen Egos gespickte Kabine bei den Madrilenen hinter sich zu bekommen und scheiterten unter anderem am schwierigen Verhältnis zu einigen Spielern.
Sportlich erlebte Real die zweite titellose Saison am Stück, nachdem man 2023/24 noch das Double aus Meistertitel und Champions League geholt hatte.
Die bisherigen Vereine von Michael Olise
Zeitraum
Verein
2020 bis 2021
FC Reading
2021 bis 2024
Crystal Palace
seit 2024
FC Bayern München
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.