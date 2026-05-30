Ein Video aus dem WM-Trainingslager der französischen Nationalmannschaft sorgt derzeit für Aufsehen. Mittendrin: Michael Olise.
Die Reaktion von Michael Olise ist überragend: Marcus Thuram und Kylian Mbappe ziehen Star des FC Bayern im Frankreich-Training auf
Marcus Thuram macht Michael Olise nach
Der Offensivstar des FC Bayern München muss sich dabei einen Spaß seiner beiden Nationalmannschaftskollegen Marcus Thuram (Inter Mailand) und Kylian Mbappe (Real Madrid) gefallen lassen.
"Wenn Thuram Olise imitiert. Wartet Michaels Reaktion am Ende ab", ist das entsprechende Video überschrieben, das Les Bleus auf ihrem Instagram-Kanal posteten. Vor einer Trainingseinheit sitzt Olise dabei neben Mbappe etwas abseits des Platzes, als der Real-Star den Bayern-Profi auf das Schauspiel aufmerksam macht, das Thuram gerade einige Meter entfernt vollführt.
Der ehemalige Gladbacher hat sich dabei einen handtuchähnlichen Gegenstand, möglicherweise einen Kühlbeutel, um das Gesicht gewickelt. Schon die erste Bezugnahme auf Olise, der beim FCB im Vorfeld von Spielen schon häufig mit weit ins Gesicht gezogener Mütze zu sehen war. Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG trug er dann gar eine Art Schal um Hals und verdeckte den Mund, sodass man fast nur die Augen von Olise sehen konnte.
"Wer ist das?", ruft Thuram dann Mbappe zu und inspiziert sehr kurz die Beschaffenheit des Rasens auf dem Trainingsplatz. Schon nach ein paar Sekunden geht der Stürmer wieder zurück und bricht in lautes Gelächter aus. Auch Mbappe kann sich vor Lachen nicht mehr halten.
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Die Reaktion von Bayern-Star Michael Olise ist überragend
Der Hintergrund: Olise war bei Bayern schon mehrfach mit seinen extrem schnellen Platzinspektionen vor Spielen aufgefallen. Seinem lässigen Naturell entsprechend testete er das Geläuf dabei - oft eben auch mit weit ins Gesicht gezogener Mütze - nur sehr kurz und zog wieder von dannen.
Die Reaktion des FCB-Stars auf die Späße von Thuram und Mbappe war derweil auch typisch Olise. Nur ein müdes Lächeln und ein Kopfschütteln hatte der 24-Jährige für die Aktion seiner beiden Kumpels übrig.
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Michael Olise zählt zu Frankreichs großen Hoffnungsträgern für die WM 2026
Olise, der mit Bayern in der abgelaufenen Saison das Double aus Meistertitel und DFB-Pokal gewann, bereitet sich mit der Equipe Tricolore derzeit im nationalen Trainingszentrum in Clairefontaine auf die WM 2026 vor. Der Ballon-d'Or-Kandidat soll beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada eine wichtige Rolle einnehmen, Frankreich zählt zu den Topfavoriten und träumt vom Gewinn seines dritten WM-Titels nach 1998 und 2018.
Vor allem die französische Offensive um Olise, Mbappe und PSG-Star Ousmane Dembele kommt beeindruckend daher. Hinzu kommen mit Thuram, Desire Doue (PSG), Bradley Barcola (PSG) oder Rayan Cherki (Manchester City) weitere hochkarätige Offensivspieler, die jeden Gegner das Fürchten lehren können.
Vor der Abreise nach Nordamerika absolvieren die Franzosen noch zwei Testspiele in der Heimat, treffen am 4. Juni in Nantes auf Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste und vier Tage später in Lille auf Nordirland. Die WM beginnt für Olise und Co. dann am 16. Juni mit dem Auftaktspiel gegen Senegal, mit den Afrikanern und Norwegen um Superstar Erling Haaland hat Frankreich die wahrscheinlich stärkste Vorrundengruppe erwischt. Irak, am 22. Juni zweiter Gruppengegner der Elf von Trainer Didier Deschamps, ist klarer Außenseiter, der Abschluss der Gruppenphase gegen Norwegen steigt am 26. Juni.
Michael Olise: Seine bisherige Länderspielkarriere für Frankreich
Länderspieldebüt
6. September 2024, 1:3 gegen Italien (Nations League)
Länderspiele
15
Länderspieltore
4
Erstes Länderspieltor
23. März 2025 (Nations League gegen Kroatien, 7:4 n.E.)
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname