Die Reaktion von Michael Olise ist überragend: Marcus Thuram und Kylian Mbappe ziehen Star des FC Bayern im Frankreich-Training auf

Der Offensivstar des FC Bayern München muss sich dabei einen Spaß seiner beiden Nationalmannschaftskollegen Marcus Thuram (Inter Mailand) und Kylian Mbappe (Real Madrid) gefallen lassen.

"Wenn Thuram Olise imitiert. Wartet Michaels Reaktion am Ende ab", ist das entsprechende Video überschrieben, das Les Bleus auf ihrem Instagram-Kanal posteten. Vor einer Trainingseinheit sitzt Olise dabei neben Mbappe etwas abseits des Platzes, als der Real-Star den Bayern-Profi auf das Schauspiel aufmerksam macht, das Thuram gerade einige Meter entfernt vollführt.

Der ehemalige Gladbacher hat sich dabei einen handtuchähnlichen Gegenstand, möglicherweise einen Kühlbeutel, um das Gesicht gewickelt. Schon die erste Bezugnahme auf Olise, der beim FCB im Vorfeld von Spielen schon häufig mit weit ins Gesicht gezogener Mütze zu sehen war. Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG trug er dann gar eine Art Schal um Hals und verdeckte den Mund, sodass man fast nur die Augen von Olise sehen konnte.

"Wer ist das?", ruft Thuram dann Mbappe zu und inspiziert sehr kurz die Beschaffenheit des Rasens auf dem Trainingsplatz. Schon nach ein paar Sekunden geht der Stürmer wieder zurück und bricht in lautes Gelächter aus. Auch Mbappe kann sich vor Lachen nicht mehr halten.