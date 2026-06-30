Das Urteil von Joshua Kimmich war genauso goldrichtig wie knallhart: "Wir haben gegen keinen Gegner gut gespielt. Dreimal hatten wir große Probleme gegen Mannschaften, die nicht zur Weltklasse gehören. Das ist eine Tatsache. Wir haben das Ausscheiden voll und ganz verdient", sagte er nach dem blamablen WM-Aus der deutschen Nationalelf im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.
Die Quittung für jahrelangen Qualitätsverlust: Deutschlands eingebildete Weltklasse ist heftig kollabiert
Es reiht sich damit nahtlos in die Chronik der Dauer-Krise der vergangenen Jahre ein. Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase bei den WM-Turnieren 2018 und 2022 sowie dem Ende im Viertelfinale bei der Heim-EM 2024 steht der deutsche Fußball damit erneut vor einem Scherbenhaufen.
Wer die Ursachen für das Scheitern dabei allerdings primär bei Bundestrainer Julian Nagelsmann oder gar in fehlendem Spielglück sucht, verkennt eine strukturelle Problematik, die das DFB-Team seit fast einem Jahrzehnt begleitet. "Irgendwas hat uns immer gefehlt, auch heute wieder", sagte Kai Havertz nach dem ersten verlorenen Elfmeterschießen der deutschen WM-Historie.
Was dieses diffuse "irgendwas" sein soll, ist offensichtlich und zugleich die Erkenntnis dieses Turniers. Sie lautet: Der deutsche Fußball ist in der Spitze meilenweit von der individuellen Weltklasse entfernt, die es benötigt, um auf diesem Niveau dem eigenen Anspruch entsprechend konkurrenzfähig zu sein.
Löw: "Seit einigen Jahren Probleme" auf gewissen Positionen
Ein Blick auf die Kader der internationalen Konkurrenz verdeutlicht das Defizit. Nationen wie Frankreich, Spanien, England oder Weltmeister Argentinien verfügen über eine Dichte an Profis, die bei europäischen Spitzenvereinen tragende Rollen einnehmen und wöchentlich auf höchstem Niveau gefordert werden. Selbst auf den Ersatzbänken dieser Teams findet sich Qualität, die im deutschen Aufgebot die Rolle von Leistungsträgern übernehmen könnte.
Deutschlands Kader weist im direkten Vergleich dagegen eine Beliebigkeit auf. Ex-Bundestrainer Joachim Löw sagte im vergangenen Herbst dazu im Sport1-Doppelpass, dass die DFB-Elf "seit einigen Jahren Probleme" auf gewissen Positionen habe. "Wir haben schon eine große Klasse auf manchen Positionen, aber nicht die Klasse auf anderen, nicht diese Weltklasse, die man braucht, wenn man ernsthaft um Titel mitspielen möchte", lautete sein Urteil.
Auch in der Vorbereitung auf die WM spiegelte sich das wider. Die personelle Situation zwang Nagelsmann nahezu zu kontinuierlichen Experimenten. Die Nominierung zahlreicher Debütanten war kein Ausdruck von personellem Luxus, sondern belegte die dauernde Suche nach einer funktionierenden Formation.
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Hummels übt deutliche Kritik am DFB-Team
Bis kurz vor Turnierbeginn blieben wesentliche taktische und personelle Positionen weitestgehend ungeklärt. Die Besetzung der linken Abwehrseite war ähnlich offen wie die Struktur der Doppelsechs. Auch die Debatte um den optimalen Posten von Kimmich zog sich durch Nagelsmanns Amtszeit. Im Sturmzentrum fehlte ein Angreifer mit hohem internationalem Format.
"Solche Themen entstehen nicht plötzlich oben in der A-Nationalmannschaft, sie sind das Ergebnis jahrelanger Fehlentwicklungen", sagte jüngst Tobias Haupt bei t-online.de. Er muss es wissen, schließlich war der 42-Jährige von 2018 bis 2023 Leiter der Akademie des DFB. "Es fehlt an mehreren Ecken, es fehlt die individuelle Klasse auf den meisten Positionen", sagte Mats Hummels als Experte bei MagentaTV. "Auf ganz wenigen haben wir sie. Es fehlt eine Resilienz, es fehlt dieses unbedingt gewinnen wollen, alles dafür tun."
Flankiert wurde die Unruhe von permanenten Diskussionen im Umfeld, etwa über die Nominierung von Leroy Sane und das Fehlen eines formstarken Talents wie Said El Mala oder die Rückkehr Manuel Neuers. Durch diese ständigen Wechsel konnten sich klare Hierarchien kaum herausbilden. So war es der Mannschaft im Grunde zu keinem Zeitpunkt möglich, sich einzuspielen und eine stabile Achse zu entwickeln.
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Vergleich zur WM 2014 zeigt deutlichen Qualitätsverlust
Dem aktuellen Team fehlt mindestens ein echter Führungsspieler, der hierarchisch wie sportlich vorangeht. Dass Nagelsmann zur EM vor zwei Jahren Toni Kroos reaktivierte, spricht in dieser Hinsicht Bände. Kroos garantierte schließlich internationale Klasse und Stabilität, seine Erfolge bei Real Madrid stehen dahingehend für sich. Doch nach seinem endgültigen Rücktritt entstand ein Vakuum, das bis heute nicht adäquat gefüllt werden konnte. Es gibt keinen Akteur im aktuellen Kader, der ein Spiel in kritischen Phasen an sich reißen und beruhigen kann.
Auch ein Vergleich mit der Weltmeistermannschaft von 2014 macht deutlich, welcher Qualitätsverlust sich entwickelt hat. Der Titelgewinn in Brasilien war das Ergebnis einer jahrelangen, organischen Entwicklung unter Löw. Das Team formierte sich über mehrere Turniere hinweg, steckte Rückschläge weg und reifte kollektiv.
Vor allem aber verfügte der Kader über eine weitaus größere Masse an Spielern von internationalem Format. Kroos und Sami Khedira spielten bei Real Madrid, Bastian Schweinsteiger, Hummels, Thomas Müller oder Philipp Lahm agierten auf ihrem sportlichen Höhepunkt. Von einer solchen Substanz in der Breite ist die aktuelle Generation weit entfernt.
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Im deutschen Kader fehlen Spieler des Prädikats "Weltklasse"
"Gerade den Bayern-Block sehe ich schon auf Weltklasse-Niveau: Kimmich, Pavlovic, Jonathan Tah, auch Goretzka und natürlich Musiala, wenn er topfit ist", sagte etwa Schweinsteiger, schränkte aber zugleich ein: "Das sind Spieler, die nahe am Top-Weltniveau dran sind. Was eine Weltklasse-Mannschaft ausmacht, ist jedoch die Konstanz. Spanien oder Frankreich zeigen seit Jahren eine Konstanz, die sich so definiert, dass sie eben immer da sind und auf Top-Niveau agieren, wenn es darauf ankommt."
Die Hoffnungsträger im aktuellen Team verfügen zweifellos über großes Potenzial. Spieler wie Musiala, Florian Wirtz, Havertz, Nico Schlotterbeck oder Felix Nmecha besitzen die Anlagen zur Weltklasse. Auf internationalem Top-Niveau fehlte es ihnen in ihrer bisherigen, teils auch noch jungen Karriere aber an entscheidenden Momenten und der Konstanz, um gemeinsam eine Mannschaft durch ein großes Turnier zu führen.
Alle genannten Spieler hatten vielmehr auch immer wieder erhebliche Leistungsdellen in ihren Vereinen sowie im Nationalteam. Das Prädikat "Weltklasse" hat noch keiner von ihnen verdient, sie müssen es sich erst über Jahre erarbeiten. Im Hier und Jetzt reicht es nicht, um den Ansprüchen des DFB gerecht zu werden.
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Musiala und Wirtz: "Können sie über Jahre konstant Wirkung erzeugen?"
"Wirtz und Musiala sind außergewöhnliche Spieler", sagte auch Haupt. "Bei beiden darf man aber nicht vergessen, dass sie schon sehr schwere Verletzungen zu verkraften hatten und aktuell noch nicht wieder auf ihrem Leistungszenit sind. Trotzdem ist die Kategorie Messi oder Mbappe natürlich noch einmal eine andere, weil diese Spieler den Weltfußball über viele Jahre prägen. Für Wirtz und Musiala geht es jetzt um den nächsten Schritt. Können sie über Jahre konstant Wirkung erzeugen? Dafür brauchen sie Vertrauen, klare Rollen und ein Umfeld, das ihre Stärken schützt."
Die deutsche Nationalmannschaft ist qualitativ seit Jahren schlicht nicht gut genug für die Weltspitze, das historisch aufgebaute Image von der unbezwingbaren Turniermannschaft ist endgültig verloren. Das belegte der erbärmliche Auftritt gegen Paraguay. Ein direktes Duell mit Frankreich im anvisierten Achtelfinale hätte den Abstand zu den Top-Nationen aber womöglich einmal deutlicher aufgezeigt.
Deutschland: Bilanz der Nationalelf seit der WM 2014
Wettbewerb Runde Gegner beim Ausscheiden EM 2016 Halbfinale Frankreich (0:2) WM 2018 Gruppenphase Südkorea (0:2) EM 2021 Achtelfinale England (0:2) WM 2022 Gruppenphase Costa Rica (4:2, ausgeschieden wegen Torverhältnis) EM 2024 Viertelfinale Spanien (1:2 n.V.) WM 2026 Sechzehntelfinale Paraguay (3:4 i.E.)
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".