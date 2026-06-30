Die Quittung für jahrelangen Qualitätsverlust: Deutschlands eingebildete Weltklasse ist heftig kollabiert

Es reiht sich damit nahtlos in die Chronik der Dauer-Krise der vergangenen Jahre ein. Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase bei den WM-Turnieren 2018 und 2022 sowie dem Ende im Viertelfinale bei der Heim-EM 2024 steht der deutsche Fußball damit erneut vor einem Scherbenhaufen.

Wer die Ursachen für das Scheitern dabei allerdings primär bei Bundestrainer Julian Nagelsmann oder gar in fehlendem Spielglück sucht, verkennt eine strukturelle Problematik, die das DFB-Team seit fast einem Jahrzehnt begleitet. "Irgendwas hat uns immer gefehlt, auch heute wieder", sagte Kai Havertz nach dem ersten verlorenen Elfmeterschießen der deutschen WM-Historie.

Was dieses diffuse "irgendwas" sein soll, ist offensichtlich und zugleich die Erkenntnis dieses Turniers. Sie lautet: Der deutsche Fußball ist in der Spitze meilenweit von der individuellen Weltklasse entfernt, die es benötigt, um auf diesem Niveau dem eigenen Anspruch entsprechend konkurrenzfähig zu sein.