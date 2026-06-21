Die Presse kennt kaum ein anderes Thema mehr! Norwegens WM-Euphorie wird von heftiger Debatte um Superstar überschattet

Sie "rudern" über den Times Square, auf Rolltreppen, in Stadien und sogar im Parlament. Norwegens Fans - unter ihnen auch Politiker - reißen dieser Tage allerorts ihre imaginären Riemen mit geballten Fäusten nach hinten, begleitet von einem donnernden "Ro" (gesprochen: "Ruuh!"). Doch während der "Viking Row" die Fußballwelt erobert, wird die WM-Euphorie in Norwegen von einer Debatte überlagert: um den zweitwichtigsten Spieler des Landes hinter Erling Haaland.

Seit Tagen diskutiert die norwegische Öffentlichkeit die Frage, ob Kapitän Martin Ödegaard dem Nationalteam wirklich hilft - oder ob er wie Cristiano Ronaldo in Portugal eher zum "Problem" (Verdens Gang) werden könnte. Die Zeitung Dagbladet titelte sogar schon: "Alarm in den USA".

137 Tage war Ödegaard in einer Saison voller Verletzungen beim FC Arsenal insgesamt ausgefallen. Nach dem Auftaktsieg gegen Irak (4:1) erhielt der Anführer sogar die schlechteste Note aller Norweger. Und obwohl die Klasse des einstigen "Wunderkindes", das mit 16 zu Real Madrid gewechselt war und in diesem Jahr die englische Meisterschaft gewann, auch im hohen Norden unbestritten ist, werden die Fragezeichen mit Blick auf Ödegaards Fitness immer größer.