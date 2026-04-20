Diese Worte von Marcel Desailly dürften beim FC Bayern München überhaupt nicht gut ankommen.
"Die Premier League will die Besten haben": FC Bayern München vor schmerzhaftem Abgang von Superstar gewarnt
Hat Michael Olise langfristige Zukunft beim FC Bayern? Marcel Desailly äußert Zweifel
"Ich bin mir nicht sicher, ob er lange bei Bayern München bleiben wird", sagte der ehemalige französische Nationalspieler und Weltmeister von 1998 laut Sport1 am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid am Montag über Olise.
Der Offensivspieler sei "eine Klasse für sich" und "der offensive Motor für Bayern", schwärmte Desailly von seinem Landsmann. "Es ist einfach unglaublich, wie er den Ball einsetzt. Und die Disziplin, die er im System an den Tag legt, ist ziemlich beeindruckend. Er gehört zur Spitzenklasse", so der frühere Weltklasse-Verteidiger weiter.
Olise, 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace nach München gewechselt, hat sich bei Bayern zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Dementsprechend hart würde den FCB ein möglicher Verlust des französischen Nationalspielers treffen.
In den vergangenen Wochen und Monaten waren unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool mit Olise in Verbindung gebracht worden. Wie Ende März die Sport Bild berichtete, wäre Liverpool sogar bereit, 200 Millionen Euro für Olise auf den Tisch zu legen.
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FC Bayern München denkt nicht daran, Michael Olise ziehen zu lassen
Bei Bayern steht Olise noch langfristig bis 2029 unter Vertrag. Die Verantwortlichen des deutschen Meisters gaben sich daher bezüglich der Zukunft eines ihrer wichtigsten Spieler betont gelassen. "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", betonte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen gegenüber Sport Bild. Sportvorstand Max Eberl erklärte zudem mit Blick auf einen möglichen Olise-Abschied im Sommer: "Daran verschwenden wir keinen Gedanken."
Desailly hat derweil keinen konkreten Verein als nächste Station Olises im Kopf, sagte aber dennoch: "Er ist jung, lass die Weltmeisterschaft erst einmal vorübergehen. Ich kenne die Vertragsbedingungen nicht. Das Talent ist so groß, vielleicht in die Premier League. Sie wollen die Besten haben. Er ist einer der Besten."
In der Premier League lief Olise bereits 82-mal für Crystal Palace auf, ehe es den gebürtigen Londoner zu den Bayern zog. Für den FCB kam der 24-Jährige diese Saison schon auf satte 47 direkte Torbeteiligungen (18 Treffer, 29 Assists) in 44 Einsätzen. Auch bei den beiden Viertelfinalkrachern in der Champions League gegen Real Madrid trumpfte Olise auf.
Michael Olise sorgte bei Meisterfeier des FC Bayern doppelt für Verwunderung
Am Sonntag hatten die Bayern mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart bereits am 30. Bundesligaspieltag den erneuten Gewinn der deutschen Meisterschaft perfekt gemacht. Bei den Feierlichkeiten hinterher sorgte Olise dann gleich doppelt für Verwunderung, da er weder das extra angefertigte Meistershirt trug noch auf dem Meisterfoto zu sehen war.
Allzu ausgiebig fiel die Party ohnehin nicht aus, da im weiteren Saisonverlauf möglichst noch zwei weitere Titel ihren Weg nach München finden sollen. Schon am Mittwoch wartet auf Olise und Co. das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen, im Endspiel Ende Mai würde es entweder gegen den VfB Stuttgart oder den SC Freiburg gehen.
Zudem träumt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nach dem Spektakel gegen Real weiterhin vom Triumph in der Champions League. Im Halbfinale bekommen es die Bayern in Paris Saint-Germain mit dem nächsten Giganten zu tun, das Hinspiel in Frankreich steigt am 28. April. Acht Tage später ist PSG dann zum Rückspiel in München zu Gast.
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Michael Olise: Seine Zahlen beim FC Bayern
Spiele
99
Tore
38
Assists
52
Titel
2x Deutscher Meister (2025, 2026), 1x Deutscher Supercup-Sieger (2025)
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname