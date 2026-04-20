"Die Premier League will die Besten haben": FC Bayern München vor schmerzhaftem Abgang von Superstar gewarnt

"Ich bin mir nicht sicher, ob er lange bei Bayern München bleiben wird", sagte der ehemalige französische Nationalspieler und Weltmeister von 1998 laut Sport1 am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid am Montag über Olise.

Der Offensivspieler sei "eine Klasse für sich" und "der offensive Motor für Bayern", schwärmte Desailly von seinem Landsmann. "Es ist einfach unglaublich, wie er den Ball einsetzt. Und die Disziplin, die er im System an den Tag legt, ist ziemlich beeindruckend. Er gehört zur Spitzenklasse", so der frühere Weltklasse-Verteidiger weiter.

Olise, 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace nach München gewechselt, hat sich bei Bayern zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Dementsprechend hart würde den FCB ein möglicher Verlust des französischen Nationalspielers treffen.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool mit Olise in Verbindung gebracht worden. Wie Ende März die Sport Bild berichtete, wäre Liverpool sogar bereit, 200 Millionen Euro für Olise auf den Tisch zu legen.