Die Nummer eins in fünf Kategorien! Bayern-Star Michael Olise dominiert die Bundesliga

Dass Olises Leistungen Begehrlichkeiten wecken, ist kein Geheimnis. So berichtete zuletzt der kicker, dass mehrere Topklubs aus der Premier League Olise im Sommer vom FCB loseisen wollen. Demnach würden die ungenannten Vereine von der Insel Angebote im dreistelligen Millionenbereich vorbereiten.

Dem Vernehmen nach buhlen neben dem FC Liverpool, bei dem der Franzose den angeblich wechselwilligen Mohamed Salah beerben könnte, auch der FC Chelsea sowie die beiden Manchester-Klubs City und United um die Dienste des Flügelspielers. Auch Paris Saint-Germain und ein Topklub aus Spanien sollen Interesse zeigen.

Mit einem Verkauf für über 100 Millionen Euro Ablöse würde Olise die bisherigen Rekord-Abgänge Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez und Robert Lewandowski (jeweils 45 Millionen Euro) deutlich überflügeln. Dass die Bayern schwach werden, ist jedoch zu bezweifeln. Zudem fühlt sich der 23-Jährige sehr wohl in der bayerischen Landeshauptstadt und ist inzwischen zu einem Führungsspieler in der Kabine aufgestiegen.

Dennoch will der deutsche Rekordmeister wohl auf Nummer sicher gehen und den Vertrag Olises vorzeitig verlängern - trotz der noch langen Laufzeit bis zum Sommer 2029. Dies berichten kicker und Sport Bild unisono. Es sei eine Gehaltserhöhung geplant. Im neuen Arbeitspapier soll aber erneut keine Ausstiegsklausel verankert sein.

Am Sonntag hat Olise zunächst Zeit, seine Statistiken in der Bundesliga weiter aufzubessern. Dann empfangen die Bayern am Nachmittag in der Allianz Arena das Schlusslicht Mainz 05.