Die neue Generation: Florian Wirtz, Erling Haaland und die Stars, die 2026 ihr WM-Debüt feiern

Zwar gehörten viele Spieler, die die USA beim Heim-Turnier vertreten werden, schon 2022 zum Kader, doch in Katar fehlte der Mannschaft ein echter Torjäger. Die Hoffnung ist, dass Folarin Balogun diese Lücke schließt.
Der ehemalige Arsenal-Stürmer ist beidfüßig, schnell und stark in Eins-gegen-Eins-Situationen. Er nimmt erstmals an einer Weltmeisterschaft teil, nachdem er für Monaco in allen Wettbewerben 19 Tore erzielt hat, darunter Treffer in acht aufeinanderfolgenden Ligue-1-Spielen.
Nachdem er sich gegen England und für die USA entschieden hatte, zeigte Balogun bei der Copa America 2024, dass er bei einem großen Turnier bestehen kann: Dort erzielte er zwei Tore in drei Spielen, obwohl die USA bereits in der Gruppenphase ausschieden. Nun erwarten die Fans, dass der 24-Jährige Mauricio Pochettinos Team weit in die K.o.-Runden führt.