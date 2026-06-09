Die neue Generation: Florian Wirtz, Erling Haaland und die Stars, die 2026 ihr WM-Debüt feiern

Obwohl sich Norwegen seit 1998 nicht mehr qualifiziert hat, gilt das Team wegen seiner Stars als Geheimfavorit des Turniers. Martin Ödegaard, Antonio Nusa und Alexander Sörloth geben auch ihr WM-Debüt, doch alle Blicke richten sich auf einen einzigen Spieler, sobald die Mannschaft aufs Feld läuft.

Erling Haalands Länderspielbilanz ist bemerkenswert – 55 Tore in 49 Länderspielen –, doch in diesem Sommer kommt es nicht nur zum ersten WM-Auftritt des Stürmers von Manchester City, sondern auch zu seiner allerersten Teilnahme an einem großen Turnier überhaupt. Norwegen trifft in der Gruppenphase auf den Irak, Senegal und Frankreich, und die Abwehrreihen zittern wahrscheinlich schon beim Gedanken, dass Haaland mit dem Ball am Fuß auf sie zusprintet.

Kann Haaland bei seiner ersten WM genauso glänzen wie im Verein? Die Chancen dafür stehen auf jeden Fall gut.