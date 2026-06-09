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World Cup new wave GFXGOAL
Harry Sherlock

Die neue Generation: Florian Wirtz, Erling Haaland und die Stars, die 2026 ihr WM-Debüt feiern

Weltmeisterschaft
Analysis
L. Yamal
E. Haaland
M. Olise
F. Wirtz
L. Diaz
USA
Spanien
Argentinien
Frankreich
Portugal
Norwegen
Deutschland
Kolumbien
Elfenbeinküste
Türkei
J. Neves
N. Paz
F. Balogun
Arda Güler
Y. Diomande
FEATURES

Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt - und erstmals sind 48 Teams mit dabei. Viele große Namen feiern in Nordamerika ihre WM-Premiere.

Zu diesen Debütanten zählen einige der bekanntesten Fußballer der Welt. Einige von ihnen waren wegen ihres Alters noch nie bei einer WM, andere mussten lange auf ihre Chance warten.

Wer sind also die Debütanten, auf deren Einsatz wir schon gespannt sind? Hier bei GOAL haben wir unsere Top 10 ausgewählt.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Norwegen)

    Obwohl sich Norwegen seit 1998 nicht mehr qualifiziert hat, gilt das Team wegen seiner Stars als Geheimfavorit des Turniers. Martin Ödegaard, Antonio Nusa und Alexander Sörloth geben auch ihr WM-Debüt, doch alle Blicke richten sich auf einen einzigen Spieler, sobald die Mannschaft aufs Feld läuft.

    Erling Haalands Länderspielbilanz ist bemerkenswert – 55 Tore in 49 Länderspielen –, doch in diesem Sommer kommt es nicht nur zum ersten WM-Auftritt des Stürmers von Manchester City, sondern auch zu seiner allerersten Teilnahme an einem großen Turnier überhaupt. Norwegen trifft in der Gruppenphase auf den Irak, Senegal und Frankreich, und die Abwehrreihen zittern wahrscheinlich schon beim Gedanken, dass Haaland mit dem Ball am Fuß auf sie zusprintet.

    Kann Haaland bei seiner ersten WM genauso glänzen wie im Verein? Die Chancen dafür stehen auf jeden Fall gut.

    • Werbung
  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    Lamine Yamal (Spanien)

    Lamine Yamal ist Spaniens große Hoffnung. Er ist schon ein Weltstar und zeigt regelmäßig überragende Leistungen. Seit seinem Debüt für Barcelona als 15-Jähriger glänzt er. 

    Bei der EM 2024 schaffte Lamine Yamal seinen Durchbruch: Er erzielte ein wichtiges Tor im Halbfinale gegen Frankreich und lieferte vier Vorlagen, als Spanien den Titel gewann. Zeigt er bei der Weltmeisterschaft eine ähnliche Leistung, könnte er zum besten Spieler der Welt gekrönt werden. 

    Obwohl er erst 18 Jahre alt ist, hat Lamine Yamal bereits nachgewiesen, dass er auf höchstem Niveau bestehen kann. Die nächste Aufgabe lautet, mit Spanien den größten aller Titel im Fußball zu holen – vorausgesetzt, sein Körper übersteht die harte Belastung nach einer für ihn von Verletzungen geprägten Saison.

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Florian Wirtz (Deutschland)

    Florian Wirtz zählte zu den Top-Transfers des vergangenen Sommers, als er für rund 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool wechselte. Seine erste Premier-League-Saison verlief jedoch holprig. Nun erhofft er sich eine bessere erste WM, nachdem er 2022 wegen eines Kreuzbandrisses absagen musste.

    Wirtz ist ein leichtfüßiger Dribbler, der bei der EM 2024 zwei Tore erzielte, und unter Julian Nagelsmann als Spielmacher auftritt. Zwar fällt der ebenfalls für die Startelf geplante WM-Debütant Lennart Karl wegen einer Verletzung aus, doch Wirtz will an der Seite von Jamal Musiala die gegnerischen Abwehrreihen in diesem Sommer durcheinanderwirbeln.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    Luis Diaz (Kolumbien)

    Luis Diaz hat in den vergangenen Spielzeiten sowohl an der Anfield Road als auch an der Allianz Arena überzeugt. In der letzten Saison beim FC Bayern München bildete er mit Harry Kane und Michael Olise eine der stärksten Offensiven Europas und zeigte dort die besten Leistungen seiner bisherigen Karriere.

    Überraschenderweise war Diaz mit 29 Jahren noch nie bei einer Weltmeisterschaft für sein Land mit dabei. 2022 qualifizierte sich Kolumbien nicht, 2018 sammelte Diaz beim Junior FC erste Profi-Erfahrungen.

    Seit seinem Debüt im Nationalteam im September 2018 bestritt er mehr als 70 Länderspiele. Behält er die Form bei, die er beim FC Bayern zuletzt zeigte – dort erzielte er in der Saison 2025/26 26 Tore und gab 19 Vorlagen –, könnte er Kolumbien weit im Turnier führen.

  • Michael Olise France 2026Getty

    Michael Olise (Frankreich)

    Auch Diaz’ Teamkollege Olise steht vor seiner ersten Weltmeisterschaft, nachdem er sich in dieser Saison beim FC Bayern einen Platz unter den Top-Kandidaten auf den Ballon d’Or gesichert hat. Der französische Flügelspieler erzielte 25 Tore und lieferte 28 Vorlagen. Bei seinen Einsätzen für Les Bleus bestätigte er diese Form und verdrängt damit PSG-Talent Desire Doue aus der Startelf von Trainer Didier Deschamps.

    Die Zweifel, ob er den Sprung von einem Mittelfeld-Klub der Premier League an die Spitze Europas schaffen würde, hat er in den vergangenen zwei Jahren ausgeräumt. Jetzt fehlt nur noch ein starkes Turnier, um den nächsten Schritt zum Weltstar zu machen.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    Joao Neves (Portugal)

    Joao Neves hat sich seit seinem Wechsel zu PSG im Sommer 2024 zu einem der besten Mittelfeldspieler Europas entwickelt und wurde im Alter von 21 Jahren an der Seite seiner portugiesischen Nationalmannschaftskollegen Vitinha, Nuno Mendes und Goncalo Ramos zweimaliger Champions-League-Sieger.

    Er musste geduldig auf seine Chance warten, sich international zu zeigen. Weil Trainer Roberto Martinez viele Mittelfeldspieler zur Wahl hat, spielte Neves zeitweise sogar als rechter Außenverteidiger. Nun bringt er seinen dynamischen Stil in die Seleccao ein. Diese Weltmeisterschaft dürfte für den früheren Benfica-Profi erst der Anfang einer großen WM-Karriere sein.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Nico Paz (Argentinien)

    Nico Paz hat sich während seiner Zeit unter Cesc Fabregas bei Como zu einem der gefragtesten Spielmacher Europas entwickelt. Real Madrid will diesen Sommer seine Rückkaufoption ziehen und den Spieler zurückholen. 

    Seine starke Technik und Physis ermöglichen es ihm, als Zehner oder als etwas defensiverer zentraler Mittelfeldspieler zu agieren. Er führte Como auf Platz vier in der Serie A und sicherte dem Team sensationell die Champions-League-Qualifikation. Die Liga kürte ihn zum besten Mittelfeldspieler.

    Argentinien hofft, dass Paz seine aktuelle Form in seine erste Weltmeisterschaft mitnimmt. Der Titelverteidiger will Lionel Messi mit den besten verfügbaren Spielern umgeben und zum ersten Mal in der Geschichte zwei Weltmeisterschaften in Folge gewinnen.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Vereinigte Staaten)

    Zwar gehörten viele Spieler, die die USA beim Heim-Turnier vertreten werden, schon 2022 zum Kader, doch in Katar fehlte der Mannschaft ein echter Torjäger. Die Hoffnung ist, dass Folarin Balogun diese Lücke schließt.

    Der ehemalige Arsenal-Stürmer ist beidfüßig, schnell und stark in Eins-gegen-Eins-Situationen. Er nimmt erstmals an einer Weltmeisterschaft teil, nachdem er für Monaco in allen Wettbewerben 19 Tore erzielt hat, darunter Treffer in acht aufeinanderfolgenden Ligue-1-Spielen.

    Nachdem er sich gegen England und für die USA entschieden hatte, zeigte Balogun bei der Copa America 2024, dass er bei einem großen Turnier bestehen kann: Dort erzielte er zwei Tore in drei Spielen, obwohl die USA bereits in der Gruppenphase ausschieden. Nun erwarten die Fans, dass der 24-Jährige Mauricio Pochettinos Team weit in die K.o.-Runden führt.

  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Arda Güler (Türkei)

    Arda Güler hat sich bei der EM 2024 einen Namen gemacht, als er eine zentrale Rolle beim Einzug der türkischen Nationalmannschaft ins Viertelfinale spielte: Er erzielte ein starkes Tor gegen Georgien und lieferte anschließend Vorlagen gegen Österreich und die Niederlande. Wenn das ein Vorgeschmack auf das ist, was der 21-Jährige noch bei großen Turnieren leisten kann, könnte er bei der Weltmeisterschaft richtig durchstarten.

    Güler blickt auf eine Vereinssaison zurück, in der er sich erstmals in der Stammelf von Real Madrid etablierte und ein gutes Zusammenspiel mit Kylian Mbappe entwickelte. So lieferte er 16 Vorlagen und erzielte sieben eigene Tore.

    Experten erwarten, dass er und der Juventus-Stürmer Kenan Yildiz die Türkei diesen Sommer und in den nächsten Jahren anführen. Beide wollen gemeinsam erstmals bei der WM glänzen.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Elfenbeinküste)

    Yan Diomande zählt zu den begehrtesten Fußballern der Welt. Der 19-jährige Offensivspieler von RB Leipzig hat sich zu einem der gefährlichsten Flügelstürmer Europas entwickelt. Deshalb buhlen Liverpool und PSG um ihn.

    Angesichts dieses großen Interesses richten sich alle Augen auf Diomande, wenn die Elfenbeinküste diesen Sommer bei der WM aufläuft. Nach seinen starken Auftritten beim Afrika-Cup Anfang des Jahres will er bei einem großen Turnier erneut überzeugen.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".