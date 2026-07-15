Am Sonntag wartet Europameister Spanien. Die internationalen Pressestimmen zum zweiten WM-Halbfinale im Überblick.
"Die nächsten Tage könnten ziemlich unschön werden": Englands Presse schießt gegen Thomas Tuchel
England
The Sun: "Welt des Leids. Die Three Lions sind am Boden zerstört. Die Fans schimpfen: 'Das geht auf Tuchels Konto' – der englische Nationaltrainer wird wegen 'feiger' Auswechslungen bei der Niederlage im WM-Halbfinale scharf kritisiert."
The Guardian: "Argentinien bricht Englands Herzen. Die Mentalitätsmonster haben es wieder getan!"
Daily Mail: "Herzschmerz in Atlanta! Es ist wieder passiert... Es ist eine weitere schmerzhafte Niederlage für England. Aller guten Dinge sind drei. Die Three Lions verlieren ihr drittes WM-Halbfinale in Folge, und diese Niederlage schmerzt besonders. Die Titelverteidiger werden am Sonntag ihren Titel verteidigen."
The Mirror: "Das ist herzzerreißend. Tuchels Wechsel gehen nach hinten los."
The Telegraph: "Es gab viele Stolpersteine auf dem Weg und viel zu viele Demütigungen im Laufe der Jahre, aber als England fünf Minuten vor Schluss in einem WM-Halbfinale führte, hatte man das Gefühl, dass es diesmal vielleicht anders sein könnte. England verlor das Spiel durch zwei Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten. Die Vorwürfe werden noch Jahre anhalten."
- Getty Images
"Sieg für die Ewigkeit": Internationale Presse feiert Argentiniens Final-Einzug
Argentinien
Clarin: "Argentinien schreibt gegen England erneut Geschichte: Die Albiceleste dreht ein weiteres episches Spiel und steht im Finale gegen Spanien."
Ole: "Helden: historische Aufholjagd, tschüss England und ab ins WM-Finale. Mit Toren von Enzo Fernández und Lautaro Martínez besiegte die Albiceleste die Briten mit 2:1 und steht im Finale der Weltmeisterschaft."
La Nacion: "Ein Sieg für die Ewigkeit."
Spanien
Marca: "Wir haben das Finalissima! Wie wunderbar! Was für ein Durcheinander, Tuchel!"
AS: "Messi will einen weiteren WM-Titel. Eine brillante und technisch versierte Schlussphase brachte Argentinien ins Finale gegen Spanien am Sonntag."
Sport: "Er ist unsterblich. Einzigartig. Unersetzlich. Lionel Andres Messi Cuccittini weigert sich zu gehen. Der Kapitän führte Argentiniens Wunderteam in Atlanta zu einem epischen Comeback, eliminierte England und schrieb damit erneut Geschichte."
El Pais: "Spanien erwartet den Weltmeister, den Meister Amerikas und den Meister des Nationalstolzes. Niemand rebelliert so gegen die eigene Sterblichkeit wie sie."
Mundo Deportivo: "Ein neues goldenes Kapitel in der Fußballgeschichte wurde aufgeschlagen. Die Legende, ohnehin schon unbeschreiblich, wächst weiter. In der 91. Minute des WM-Halbfinals dribbelt sich das 39-jährige Genie die Seitenlinie entlang, lässt seinen Gegenspieler aussteigen und flankt mit seinem schwächeren Fuß, seinem rechten. Es ist weit mehr als eine präzise Flanke. Es ist eine Flanke vom Himmel. Eine weitere Geschichte wird geschrieben, eine, die ein Leben lang erzählt wird. Die schönste Hommage, die das heutige Argentinien mit Messi dem Argentinien von 1986 mit Maradona erweisen kann."
Später Schock für England: Argentinien beweist erneut Comeback-Qualitäten
Frankreich
L'Equipe: "Heroisches Argentinien! Fünf Minuten vor dem Ende zurückliegend und erneut bis an die Grenzen gedrängt, hat Argentinien wieder eine außergewöhnliche Remontada geschafft, um die Three Lions an diesem Mittwoch in Atlanta aus dem Turnier zu werfen."
Le Figaro: "Unverwüstlich. Unermüdlich. Wie durch ein Wunder. Wie schon im Achtelfinale gegen Ägypten ist Argentinien auch diesmal aus dem Nichts zurückgekommen, um England an diesem Mittwoch in Atlanta zu stürzen."
Italien
Gazzetta dello Sport: "Zwei Assists von Messi und Lautaros Tor in der 92. Minute: Argentinien dreht das Spiel gegen England und stürmt ins Finale gegen Spanien!"
Corriere dello Sport: "Argentinien fliegt zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale: Ein unendlicher Messi bei den Toren von Fernández und Lautaro. In Atlanta reicht England der frühe Führungstreffer von Gordon nicht, das sich im Halbfinale mit erhobenem Haupt verabschiedet. Die Albiceleste von Scaloni spielt am Sonntag als Titelverteidiger gegen Spanien von de la Fuente um den Pokal."
Tuttosport: "'It's not coming home' Argentinien gegen Spanien im WM-Finale. Das Spiel in sieben Minuten gedreht. Lautaro Martínez zum Verrücktwerden."
"Joker Martinez brach mit seinem 2:1 in der Nachspielzeit die britischen Herzen"
BRASILIEN
O Globo: "Mit Mut und Widerstandsfähigkeit holt Argentinien gegen ein verängstigtes England einen Rückstand auf und zieht ins WM-Finale ein."
Estadao: "Argentinien durchbricht Englands Verteidigungsmauer, schafft ein episches Comeback und zieht ins WM-Finale ein. Die englische Mannschaft setzte zu früh auf eine defensive Strategie und wurde dafür vom Titelverteidiger bestraft."
USA
USA Today: "Argentinien hat mit einem weiteren atemberaubenden Comeback den Einzug ins WM-Finale geschafft und mit zwei Toren innerhalb von sieben Minuten einen 2:1-Sieg gegen Rivalen England perfekt gemacht. Es ist eine bittere Niederlage für ein englisches Team, das weiterhin auf seinen ersten Titel seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 wartet."
CNN: "Argentiniens unerschütterlicher Kampfgeist siegt. Wenn die Argentinier mit dem Rücken zur Wand stehen, scheint es das Beste in ihnen hervorzubringen."
New York Times: "Lionel Messi gelingt ein sensationalles Comeback und bringt Argentinien ins Finale. Hat Tuchel den Zusammenbruch Englands verursacht?"
Österreich
Krone-Zeitung: "Wahnsinn! Was war das für eine Schlacht in Atlanta! Argentinien dreht das WM-Halbfinale gegen England und folgt Spanien ins Finale nach. Joker Martinez brach mit seinem 2:1 in der Nachspielzeit die britischen Herzen."
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Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.