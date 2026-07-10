Auch wenn Xavi selbst Yamal in die Nähe der größten Fußballer der Geschichte gerückt hat, warnt er davor, den 18-Jährigen dauerhaft mit seinem langjährigen Teamkollegen Messi zu vergleichen. Zwar seien diese aufgrund der Spielweise kaum zu vermeiden: "Er ist Linksfuß und agiert - wie Leo in den vergangenen Jahren - auf dem rechten Flügel. Von dort zieht er nach innen, erspielt sich Torchancen und ist zugleich in der Lage, den entscheidenden Pass zu spielen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit Leo."

Er glaube jedoch nicht, "dass wir dem Jungen einen Gefallen tun, wenn wir ihn mit dem besten Fußballer aller Zeiten vergleichen - denn das setzt ihn zusätzlich unter Druck."

Aktuell steht Yamal mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf dem Platz. Am Freitag (21 Uhr) trifft die Furia Roja im Viertelfinale auf Belgien und kämpft um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Ein Tor hat der Barca-Star im bisherigen Turnierverlauf erzielt.