Der ehemalige Trainer der Katalanen, der den Klub von 2021 bis 2024 betreute und zuvor als Spieler mit Barca alles gewann, sieht in dem Wunderkind außergewöhnliche Qualitäten - und zieht in seiner Kolumne für The Athletic Vergleiche mit den größten Namen der Fußballgeschichte.
"Die nächsten 15 bis 20 Jahre könnten ihm gehören": Legende des FC Barcelona stellt Lamine Yamal in eine Reihe mit Lionel Messi
"Mit gerade einmal 18 Jahren ist er bereits ein Anführer auf dem Platz, der den Unterschied ausmacht - etwas, das wir zuvor nur bei Lionel Messi, Diego Maradona, Pele und vielleicht Ronaldo, dem 'Fenomeno', gesehen haben", schrieb der 46-Jährige.
Für Xavi ist Yamals bisherige Laufbahn bereits beeindruckend genug. "Er ist erst 18, hat aber bereits drei Meisterschaften in LaLiga, eine Europameisterschaft gewonnen und steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Er könnte der prägende Star einer ganzen Ära werden - vorausgesetzt, Ehrgeiz, Einstellung und Entschlossenheit stimmen. Wir sehen hier einen Weltklassespieler, der das Potenzial hat, der beste Spieler seiner Generation zu werden."
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Vom Ausnahmetalent zum Superstar: Xavi prophezeit Großes für Lamine Yamal
Dass Yamal schon jetzt zur absoluten Weltspitze zählt, unterstreichen seine Leistungen immer wieder. Beim FC Barcelona spielte der Flügelspieler erneut eine herausragende Saison und sammelte in 45 Pflichtspielen beeindruckende 24 Tore sowie 18 Vorlagen. Unter Trainer Hansi Flick gewann er die spanische Meisterschaft und den Supercup. Entsprechend gilt der Youngster auch bei der nächsten Ballon-d'Or-Wahl wieder als einer der heißesten Kandidaten auf einen Spitzenplatz. Sein Debüt für die Profis der Blaugrana hatte Yamal im April 2023 übrigens unter Xavi gefeiert.
Dennoch glaubt der ehemalige Mittelfeldstratege, dass der Teenager sein Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft hat. "Die nächsten 15 bis 20 Jahre könnten Lamine gehören - wenn er es will. Wenn er diesen Weg gehen will, stehen ihm alle Türen offen", ist Xavi überzeugt.
Xavi warnt vor Messi-Vergleichen: "Das setzt ihn zusätzlich unter Druck"
Auch wenn Xavi selbst Yamal in die Nähe der größten Fußballer der Geschichte gerückt hat, warnt er davor, den 18-Jährigen dauerhaft mit seinem langjährigen Teamkollegen Messi zu vergleichen. Zwar seien diese aufgrund der Spielweise kaum zu vermeiden: "Er ist Linksfuß und agiert - wie Leo in den vergangenen Jahren - auf dem rechten Flügel. Von dort zieht er nach innen, erspielt sich Torchancen und ist zugleich in der Lage, den entscheidenden Pass zu spielen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit Leo."
Er glaube jedoch nicht, "dass wir dem Jungen einen Gefallen tun, wenn wir ihn mit dem besten Fußballer aller Zeiten vergleichen - denn das setzt ihn zusätzlich unter Druck."
Aktuell steht Yamal mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf dem Platz. Am Freitag (21 Uhr) trifft die Furia Roja im Viertelfinale auf Belgien und kämpft um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Ein Tor hat der Barca-Star im bisherigen Turnierverlauf erzielt.
Lamine Yamal: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele
45
Tore
24
Vorlagen
18
Einsatzminuten
3702
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Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.