Das Torwart-Drama um Manuel Neuer und den ausgebooteten Oliver Baumann bringt Fußball-Deutschland zum Kochen. Nun schaltet sich Matthias Sammer ein. In der Talkrunde "Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk" auf Sky fand Sammer gewohnt drastische Worte für die Debatte.
"Die müssen nicht nur ihr Mäulchen aufmachen": Matthias Sammer lässt mit knallharten Statements zum Hammer im DFB-Tor aufhorchen
Auf die Frage, ob ihm der degradierte Baumann angesichts des geplatzten Traums vom Posten der Nummer eins bei der WM leidtue, reagiert der 58-jährige BVB-Berater deutlich. "Überhaupt nicht", stellte der Europameister von 1996 klar. "Der Leistungssport ist eben nicht nur Honig, Milch und Schokolade. Die müssen nicht nur ihr Mäulchen aufmachen - sie werden knallhart dafür bezahlt. Der Beste muss spielen. Es gibt keine andere Prämisse."
Für Sammer gibt es im Kampf um einen WM-Titel keinen Platz für Sentimentalitäten oder Rücksichtnahme auf Einzelschicksale innerhalb der Kabine. Das Argument, dass eine solche Last-Minute-Rochade Unruhe stiften oder Mitspieler demotivieren könnte, lässt der gebürtige Dresdner nicht ansatzweise gelten.
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Sammer: "Alle, die weinen, sollen nach Hause"
Im Gegenteil, er fordert eine radikale Konsequenz: "Man kann jetzt wieder sagen: Ja, der Beste - und das muss zur Mannschaft passen und die anderen Mitspieler sind dann möglicherweise traurig. Dann sage ich: Gleich mit zu Hause lassen!"
Sammer führte aus: "Sensibilität ist alles gut und schön, aber möglicherweise nicht geeignet für den Leistungssport. Dann sollen eben alle, die weinen, mit nach Hause. Das ist möglicherweise ungerecht. Aber wer sagt denn, dass es im Leben immer gerecht zugeht? Punkt eins. Punkt zwei: Weil es ungerecht ist, kann ich keine Leistung mehr bringen? Ich lach mich tot."
Sammer findet Neuers Nominierung folgerichtig
Auch an der Richtigkeit von Nagelsmanns Entschluss, den reaktivierten Neuer als Nummer eins mit zur WM zu nehmen, lässt Sammer keinerlei Zweifel aufkommen. Trotz Neuers Waden-Sorgen sieht er im Bayern-Keeper die sportliche Lebensversicherung für das DFB-Team.
"Das ist die richtige Entscheidung", bilanzierte Sammer. "Jetzt kann man in aller Härte sagen: Nein, das wollen wir nicht. Aber Entschuldigung: Sind wir bei einer Kaffeefahrt oder im Hochleistungssport? Das Ziel muss sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben. Und Neuer ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben."
Gleichzeitig nimmt Sammer die gesamte Mannschaft in die Pflicht und fordert von den Nationalspielern Mentalität statt Ausreden. Wer die Torwart-Rolle rückwärts als Ausrede für ein mögliches WM-Debakel vorschiebe, habe im Leistungssport nichts verloren.
"Wenn wir so weit sind, dass eine Personalie der Grund dafür ist, warum wir bei diesem Turnier versagen, dann können wir alle einpacken - inklusive Experten", wetterte er. "Wenn ich Profi bin, dann muss ich die Bereitschaft mitbringen, zum Bundestrainer zu gehen und zu sagen: Trainer, ich kann mit der Entscheidung nicht leben, ich bin total deprimiert, lass mich bitte zu Hause."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".