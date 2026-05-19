"Die müssen nicht nur ihr Mäulchen aufmachen": Matthias Sammer lässt mit knallharten Statements zum Hammer im DFB-Tor aufhorchen

Auch an der Richtigkeit von Nagelsmanns Entschluss, den reaktivierten Neuer als Nummer eins mit zur WM zu nehmen, lässt Sammer keinerlei Zweifel aufkommen. Trotz Neuers Waden-Sorgen sieht er im Bayern-Keeper die sportliche Lebensversicherung für das DFB-Team.

"Das ist die richtige Entscheidung", bilanzierte Sammer. "Jetzt kann man in aller Härte sagen: Nein, das wollen wir nicht. Aber Entschuldigung: Sind wir bei einer Kaffeefahrt oder im Hochleistungssport? Das Ziel muss sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben. Und Neuer ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben."

Gleichzeitig nimmt Sammer die gesamte Mannschaft in die Pflicht und fordert von den Nationalspielern Mentalität statt Ausreden. Wer die Torwart-Rolle rückwärts als Ausrede für ein mögliches WM-Debakel vorschiebe, habe im Leistungssport nichts verloren.

"Wenn wir so weit sind, dass eine Personalie der Grund dafür ist, warum wir bei diesem Turnier versagen, dann können wir alle einpacken - inklusive Experten", wetterte er. "Wenn ich Profi bin, dann muss ich die Bereitschaft mitbringen, zum Bundestrainer zu gehen und zu sagen: Trainer, ich kann mit der Entscheidung nicht leben, ich bin total deprimiert, lass mich bitte zu Hause."