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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Die meisten spielen beim FC Bayern München! DFB-Stars in Ranking der größten WM-Enttäuschungen so oft wie keine andere Nation vertreten

Weltmeisterschaft
Deutschland
Bayern München

Geht es um die größten Enttäuschungen dieser WM, ist Deutschland an erster Stelle zu nennen. Eine Rangliste spricht Bände.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft 2026 fast durchgehend für negative Schlagzeilen gesorgt. Zwar überstand man die Gruppenphase als Tabellenführer, doch im ersten K.o.-Spiel war bereits Schluss: Im Sechzehntelfinale scheiterte die DFB-Auswahl im Elfmeterschießen an Paraguay. Kurz darauf endete auch die Amtszeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

  • Doch nicht nur der Trainer stand nach dem Aus im Fokus der Kritik, auch zahlreiche Spieler mussten sich hinterfragen lassen. Diese Diskussionen halten weiter an. Die portugiesische Zeitung A Bola veröffentlichte nun ein Ranking der 23 größten Enttäuschungen der WM - und gleich vier deutsche Spieler finden sich darin wieder.
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  • Türkei, Brasilien und Portugal mit jeweils drei Spielern vertreten

    Besonders kritisch bewertet wurde Joshua Kimmich, der hinter Uruguays Torhüter Fernando Muslera auf Platz zwei der größten Enttäuschungen des Turniers geführt wird. Zudem tauchen Jamal Musiala (Rang sieben), Leroy Sane (Rang neun) und Manuel Neuer (Rang zwölf) in der Liste auf. Mehr Nennungen als Deutschland verzeichnet kein anderes Land. Dahinter folgen die Türkei, Brasilien und Portugal mit jeweils drei Spielern.

    Beim DFB wurde nach dem enttäuschenden Turnier bereits ein Umbruch eingeleitet. Jürgen Klopp soll die Nachfolge von Nagelsmann antreten, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Sein erstes Spiel als Bundestrainer könnte der ehemalige Liverpool-Coach Ende bereits September in der Nations League gegen die Niederlande führen.

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