Die meisten spielen beim FC Bayern München! DFB-Stars in Ranking der größten WM-Enttäuschungen so oft wie keine andere Nation vertreten

Besonders kritisch bewertet wurde Joshua Kimmich, der hinter Uruguays Torhüter Fernando Muslera auf Platz zwei der größten Enttäuschungen des Turniers geführt wird. Zudem tauchen Jamal Musiala (Rang sieben), Leroy Sane (Rang neun) und Manuel Neuer (Rang zwölf) in der Liste auf. Mehr Nennungen als Deutschland verzeichnet kein anderes Land. Dahinter folgen die Türkei, Brasilien und Portugal mit jeweils drei Spielern.

Beim DFB wurde nach dem enttäuschenden Turnier bereits ein Umbruch eingeleitet. Jürgen Klopp soll die Nachfolge von Nagelsmann antreten, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Sein erstes Spiel als Bundestrainer könnte der ehemalige Liverpool-Coach Ende bereits September in der Nations League gegen die Niederlande führen.