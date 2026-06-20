Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan wünscht sich mehr Unterstützung für den nach dem WM-Auftaktspiel des DFB-Teams stark in die Kritik geratenen Leroy Sane. "Ich glaube, die Leute verstehen Leroy nicht. Und ich glaube, dass sie ihm Unrecht tun", schrieb der 35-Jährige in seiner WM-Kolumne für den Spiegel.
"Die Leute verstehen Leroy nicht": Ex-DFB-Star verteidigt Leroy Sane nach aufgekommener Kritik
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Gündogan und Sane spielten fünf Jahre lang zusammen
Gündogan und Sane hatten zwischen 2016 und 2020 vier Jahre lang gemeinsam bei Manchester City gespielt, seit dem vergangenen Sommer laufen sie für Galatasaray Istanbul auf. "Ich kann also behaupten, dass ich ihn wirklich gut kenne", so Gündogan: "Und deshalb macht das etwas mit mir, wenn ich erlebe, wie kritisch er in Deutschland oft gesehen wird."
Sane sei - trotz seiner teils gegenteiligen Wirkung - ein schüchterner Mensch, dem Kritik aus der Öffentlichkeit näher gehe, als man denken mag: "Er ist ein Spieler, der Raum braucht, um Fehler zu machen. Nur dann kann er wirklich aufblühen. Aber wenn er ständig Sorge hat, dass der erste Fehler sofort Kritik auslöst, wie soll Leroy dann konstant performen? Wir alle müssen mehr tun, um ihn zu unterstützen."
Sane habe oft "das Gefühl, dass die Leute nur darauf warten, dass er etwas falsch macht. Ich merke, dass er mental nicht immer so frei ist, wie er es für sein assoziatives Spiel bräuchte. Wenn er Menschen nicht so gut kennt, ist er sehr vorsichtig", so Gündogan weiter.
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Leroy Sane bleibt gegen Curacao ohne Scorerpunkt
Insgesamt hält der ehemalige Nationalspieler die Kritik am 30-Jährigen für überzogen. Auch wenn Sane beim Auftakt gegen Curacao (7:1) keine offensiven, spielerischen Highlights ablieferte, stellte er sich dennoch in den Dienst der Mannschaft: "Wie Leroy 60 Meter zurück gesprintet ist, um Joshua Kimmich in der Abwehr zu unterstützen, das ist das, worauf seine Mitspieler wirklich achten."
Im ersten Gruppenspiel war Sane von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Startelf beordert worden, ihm gelangen trotz der sieben Treffer seiner Mannschaft jedoch keine einzige Torbeteiligung. In der Folge regte sich Kritik in der Öffentlichkeit sowie der Ruf, den 30-Jährigen für das zweite Spiel gegen die Elfenbeinküste aus der Startelf zu rotieren.
Ob der Offensivspieler am Samstagabend (22 Uhr) erneut in der Startelf steht, wird sich zeigen. Als möglicher Ersatzkandidat empfahl sich Stuttgarts Deniz Undav, der gegen Curacao nach seiner Einwechslung einen Treffer selbst erzielte und zwei weitere Tore vorbereitete.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".