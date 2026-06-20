"Die Leute verstehen Leroy nicht": Ex-DFB-Star verteidigt Leroy Sane nach aufgekommener Kritik

Gündogan und Sane hatten zwischen 2016 und 2020 vier Jahre lang gemeinsam bei Manchester City gespielt, seit dem vergangenen Sommer laufen sie für Galatasaray Istanbul auf. "Ich kann also behaupten, dass ich ihn wirklich gut kenne", so Gündogan: "Und deshalb macht das etwas mit mir, wenn ich erlebe, wie kritisch er in Deutschland oft gesehen wird."

Sane sei - trotz seiner teils gegenteiligen Wirkung - ein schüchterner Mensch, dem Kritik aus der Öffentlichkeit näher gehe, als man denken mag: "Er ist ein Spieler, der Raum braucht, um Fehler zu machen. Nur dann kann er wirklich aufblühen. Aber wenn er ständig Sorge hat, dass der erste Fehler sofort Kritik auslöst, wie soll Leroy dann konstant performen? Wir alle müssen mehr tun, um ihn zu unterstützen."

Sane habe oft "das Gefühl, dass die Leute nur darauf warten, dass er etwas falsch macht. Ich merke, dass er mental nicht immer so frei ist, wie er es für sein assoziatives Spiel bräuchte. Wenn er Menschen nicht so gut kennt, ist er sehr vorsichtig", so Gündogan weiter.