Mit dem Auftritt gegen die Slowaken spielte sich Sane wieder in der Nationalmannschaft fest, war trotz der Schwierigkeiten im Verein bei den Testspielen Ende März wieder selbstverständlicher Teil des DFB-Kaders. Doch beim 4:3 in der Schweiz zeigte Sane sein schwächeres Gesicht, enttäuschte und hatte deutlich weniger Einfluss auf das Spiel als Bayern-Youngster Karl, der nach gut einer Stunde für ihn auf den Platz kam.

"Leroy weiß, was gefordert ist und er muss das zeigen und am Ende entscheiden wir dann, was das Beste ist für den Kader", sagte Nagelsmann nach der Partie gegen die Schweiz und vor dem Duell mit Ghana. Beim 2:1-Erfolg über die Ghanaer brachte er Sane nur für die letzten zwölf Minuten, die der Ex-FCB-Star aber deutlich besser nutzte als die 63 Minuten gegen die Schweiz. Hätte Sane gegen Ghana in der Schlussphase nicht derart gewirbelt und noch den starken Assist für den Siegtreffer durch Deniz Undav geliefert, wäre er ein klarer Verlierer der März-Länderspiele gewesen. Doch mit dem guten letzten Eindruck vor der WM-Nominierung rettete er sich noch einmal.

"Er hat weiterhin die Option, sich zu zeigen. Hier und natürlich auch bei seinem Klub. Die Tür ist für keinen zu, der nicht dabei ist, aber die Tür ist nicht dauerhaft offen für die, die dabei sind, sondern man muss das schon immer bestätigen", nahm Nagelsmann Sane in die Pflicht. Der konnte in der Saisonendphase kaum noch Eigenwerbung betreiben, zeigte aber dennoch eine Qualität, die dem Bundestrainer sehr wichtig ist.

Auch, als er zwischenzeitlich draußen saß, murrte Sane bei Galatasaray keineswegs. Bei Fans und Mitspielern ist er gleichermaßen beliebt, wurde nicht zuletzt bei der Meisterfeier vor einigen Tagen für seine Tanzeinlagen gefeiert. Anfang April wunderte sich Galatasarays Vize-Präsident Abdullah Kavukcu bei der Sport Bild darüber, dass Sane hierzulande häufig kritisch gesehen wird, ihm seine vermeintlich phlegmatische Art negativ ausgelegt wird. "Wir können die Vorurteile überhaupt nicht bestätigen. Der Leroy, den wir hier erleben, ist ein ganz anderer Mensch. Er hat zu allen ein gutes Verhältnis, macht Witze, er hilft den jungen Spielern im Training, aber auch als Mensch. Wir lachen eigentlich die ganze Zeit nur mit ihm", lobte Kavukcu.

Auch in der Nationalmannschaft genießt Sane ein sehr gutes Standing, ist etabliert und hat zu vielen einen guten Draht. Auch das ist für Nagelsmann ein wichtiges Kriterium, der zudem bei Sane genau weiß, was er hinsichtlich des Akzeptierens einer gewissen Rolle bekommt. Er kann sich darauf verlassen, dass er auf Sanes Qualitäten als Einwechselspieler, der eine Partie noch einmal in eine andere Richtung lenkt, voll setzen kann, ohne Bedenken zu haben, dass er sich über seinen Bankplatz beschwert. Nicht zuletzt in der Gruppenphase der Heim-EM 2024 nahm Sane diese Rolle voll an.

"Es ist die größte Bühne im Fußball, jeder will dabei sein", betonte Sane kürzlich im Interview mit der türkischen Nachrichtenagentur DHA, wie viel ihm eine WM-Nominierung bedeuten würde.