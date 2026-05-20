"Er spielt jetzt in einer Liga, die einen Tick schlechter ist als die Bundesliga oder andere europäische Top-Ligen. Und ich finde, dass er da mehr auffallen muss", erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann Ende August 2025, warum er sich für die ersten WM-Qualifikationsspiele Anfang September gegen eine Nominierung von Leroy Sane entschied, der einige Wochen zuvor vom FC Bayern München zu Galatasaray gewechselt war.
Die letzten Eindrücke sprechen klar gegen ihn! Könnte Julian Nagelsmann diese WM-Nominierung noch rechtfertigen?
"Ich brauche eine gewisse Quote - und die hat er in den ersten drei, vier Spielen noch nicht erreicht", führte Nagelsmann damals aus. "Wenn du nicht in der englischen, spanischen, deutschen, französischen oder italienischen Liga spielst, muss deine Quote schon noch einen Tick besser werden. Da ist er gefordert." Sane müsse "sich in der türkischen Liga beweisen, einige Tore schießen und Vorlagen machen, um dann auch bei uns wieder reinzurutschen."
Würde man Nagelsmann nun, rund neun Monate später, beim Wort nehmen, dürfte eine WM-Nominierung von Sane nicht ansatzweise ein Thema sein. Ja, der Offensivspieler hatte seine guten Momente, hatte seine starken Phasen bei Galatasaray. Insgesamt war Sanes Saison aber ziemlich durchwachsen - vor allem, wenn man auf die von Nagelsmann so in den Fokus gerückte Quote blickt.
Sieben Tore und neun Assists waren es insgesamt in wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen. Ordentlich, aber nicht auffällig gut. Und vor allem zuletzt baute Sane mehr und mehr ab: Im Jahr 2026 brachte er lediglich vier Scorerpunkte zustande, traf nur ein einziges Mal und lieferte drei Assists. Zwar fiel er dabei zwischenzeitlich mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk knapp vier Wochen aus und verpasste zwei Spiele rotgesperrt. Dennoch ist das eigentlich zu wenig, um sich für einen Platz im deutschen WM-Kader unverzichtbar zu machen. Zumal Sane beim türkischen Meister nicht durchgängig Stammspieler war, beispielsweise in beiden Partien gegen Juventus Turin in den Playoffs der Champions League die Startelf verpasste und beim 1:0-Sieg im CL-Achtelfinalhinspiel gegen den FC Liverpool sogar 90 Minuten lang auf der Bank schmorte.
Die Tendenz geht trotzdem dahin, dass Sanes Name am Donnerstag genannt wird, wenn Nagelsmann sein Aufgebot für die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada bekanntgibt. Zumal mit dem zuletzt deutlich formstärkeren Chris Führich vom VfB Stuttgart ein direkter Konkurrent in der Offensive laut Sky nicht dabei sein wird und Bayern-Star Serge Gnabry bekanntlich verletzt ausfällt.
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Nimmt Julian Nagelsmann ihn mit zur WM? Was für Leroy Sane spricht
Doch was spricht eigentlich noch für Sane? Das reine Argument, er sei nun mal ein Unterschiedsspieler, der mit seinem fraglos herausragenden Potenzial ein Spiel mit einer genialen Aktion entscheiden kann, gilt nur bedingt. Denn das DFB-Team hat mehrere andere Spieler zur Verfügung, die das ebenfalls können. Florian Wirtz und Jamal Musiala zuvorderst, natürlich qua Spielertyp auf andere Art und Weise als Sane. Kai Havertz kann das auch, Führich könnte das ebenso, und mit Lennart Karl und Said El Mala hat Deutschland zwei Megatalente, die einerseits Unterschiedsspieler in Reinform sind und andererseits dem Vernehmen nach ihre WM-Tickets sicher in der Tasche haben.
Sane hat seine Qualitäten nun freilich schon deutlich häufiger auf höchstem Level unter Beweis gestellt als Karl oder El Mala. Dazu hat Sane im Detail dann womöglich doch einzigartige Fähigkeiten, weil seine Wucht beim nach Innen ziehen von der rechten Seite, um dann mit links abzuschließen, so vielleicht kein anderer hat. "Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel", erklärte Nagelsmann Anfang März im kicker, warum Sane gute WM-Chancen habe. "Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein."
Zudem spricht die Erfahrung für den Galatasaray-Star, ganz allgemein und mit 74 Länderspielen auch speziell in der Nationalmannschaft. Und Nagelsmann kennt Sane eben besser als beispielsweise Karl oder El Mala, auch schon aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. Er weiß genau, wie viel der Linksfuß der DFB-Elf an einem guten Tag geben kann.
Doch darum geht es dann eben auch: An einem guten Tag ist Sane zu allem fähig - doch in den vergangenen Monaten hatte er diese guten Tage ziemlich selten. "So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt", gab auch Nagelsmann unumwunden zu. Nachdem er für die Oktober-Länderspiele ein zweites Mal in Folge auf Sane verzichtet hatte, holte der Bundestrainer den ehemaligen Schalker im November zurück.
Er beorderte den Rückkehrer dabei gleich in die Startelf, Sane dankte es mit einem Assist beim 2:0 in Luxemburg und legte wenige Tage später im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei dann sein wohl bestes Länderspiel seit langem aufs Parkett. Beim furiosen 6:0 in Leipzig schnürte Sane einen Doppelpack, bereitete einen weiteren Treffer vor.
DFB-Team: Leroy Sane wäre fast ein klarer Verlierer der März-Länderspiele gewesen
Mit dem Auftritt gegen die Slowaken spielte sich Sane wieder in der Nationalmannschaft fest, war trotz der Schwierigkeiten im Verein bei den Testspielen Ende März wieder selbstverständlicher Teil des DFB-Kaders. Doch beim 4:3 in der Schweiz zeigte Sane sein schwächeres Gesicht, enttäuschte und hatte deutlich weniger Einfluss auf das Spiel als Bayern-Youngster Karl, der nach gut einer Stunde für ihn auf den Platz kam.
"Leroy weiß, was gefordert ist und er muss das zeigen und am Ende entscheiden wir dann, was das Beste ist für den Kader", sagte Nagelsmann nach der Partie gegen die Schweiz und vor dem Duell mit Ghana. Beim 2:1-Erfolg über die Ghanaer brachte er Sane nur für die letzten zwölf Minuten, die der Ex-FCB-Star aber deutlich besser nutzte als die 63 Minuten gegen die Schweiz. Hätte Sane gegen Ghana in der Schlussphase nicht derart gewirbelt und noch den starken Assist für den Siegtreffer durch Deniz Undav geliefert, wäre er ein klarer Verlierer der März-Länderspiele gewesen. Doch mit dem guten letzten Eindruck vor der WM-Nominierung rettete er sich noch einmal.
"Er hat weiterhin die Option, sich zu zeigen. Hier und natürlich auch bei seinem Klub. Die Tür ist für keinen zu, der nicht dabei ist, aber die Tür ist nicht dauerhaft offen für die, die dabei sind, sondern man muss das schon immer bestätigen", nahm Nagelsmann Sane in die Pflicht. Der konnte in der Saisonendphase kaum noch Eigenwerbung betreiben, zeigte aber dennoch eine Qualität, die dem Bundestrainer sehr wichtig ist.
Auch, als er zwischenzeitlich draußen saß, murrte Sane bei Galatasaray keineswegs. Bei Fans und Mitspielern ist er gleichermaßen beliebt, wurde nicht zuletzt bei der Meisterfeier vor einigen Tagen für seine Tanzeinlagen gefeiert. Anfang April wunderte sich Galatasarays Vize-Präsident Abdullah Kavukcu bei der Sport Bild darüber, dass Sane hierzulande häufig kritisch gesehen wird, ihm seine vermeintlich phlegmatische Art negativ ausgelegt wird. "Wir können die Vorurteile überhaupt nicht bestätigen. Der Leroy, den wir hier erleben, ist ein ganz anderer Mensch. Er hat zu allen ein gutes Verhältnis, macht Witze, er hilft den jungen Spielern im Training, aber auch als Mensch. Wir lachen eigentlich die ganze Zeit nur mit ihm", lobte Kavukcu.
Auch in der Nationalmannschaft genießt Sane ein sehr gutes Standing, ist etabliert und hat zu vielen einen guten Draht. Auch das ist für Nagelsmann ein wichtiges Kriterium, der zudem bei Sane genau weiß, was er hinsichtlich des Akzeptierens einer gewissen Rolle bekommt. Er kann sich darauf verlassen, dass er auf Sanes Qualitäten als Einwechselspieler, der eine Partie noch einmal in eine andere Richtung lenkt, voll setzen kann, ohne Bedenken zu haben, dass er sich über seinen Bankplatz beschwert. Nicht zuletzt in der Gruppenphase der Heim-EM 2024 nahm Sane diese Rolle voll an.
"Es ist die größte Bühne im Fußball, jeder will dabei sein", betonte Sane kürzlich im Interview mit der türkischen Nachrichtenagentur DHA, wie viel ihm eine WM-Nominierung bedeuten würde.
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Leroy Sane hat erst zwei Spiele bei einer WM absolviert
Was man gegen Sane auslegen könnte, sind seine bisher quasi nicht vorhandenen Spuren bei großen Turnieren. Vor allem Weltmeisterschaften und Sane, das war bisher eine erstaunlich inhaltsleere Sache für einen 30-jährigen Spieler seiner Qualität. Zur WM 2018 nahm der damalige Bundestrainer Joachim Löw ihn überraschenderweise nicht mit, obwohl Sane eine gigantische Saison bei Manchester City hinter sich hatte und nach zehn Toren und 15 Vorlagen zum besten U23-Spieler der Premier League gewählt wurde.
Vier Jahre später in Katar war Sane dann zwar dabei, ging aber mit Knieproblemen ins Turnier und verpasste das Auftaktspiel gegen Japan. So feierte Sane erst im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien am 27. November 2022 sein WM-Debüt, erstmals in einer WM-Startelf stand er dann zum Vorrundenabschluss wenige Tage später. Es blieb bekanntlich das bis heute einzige Mal, da Deutschland trotz 4:2-Sieg gegen Costa Rica inklusive Sane-Assist ausschied.
"Ich würde mich sehr freuen, gegen Ende meiner Karriere noch einmal eine WM mitnehmen zu dürfen", sagte Sane, der gerne endlich mal auf der größtmöglichen Bühne glänzen würde. Zumal es schon seine letzte Chance sein könnte, bei der WM 2030 ist er mit 34 schließlich bereits im fortgeschrittenen Fußballeralter.
"Seitdem Leroy bei uns ist, redet er nur über die WM", bestätigte auch Galatasarays Vize-Präsident Kavukcu, wie sehr dem deutschen Nationalspieler das anstehende Highlight am Herzen liegt. Und eine deutliche Forderung in Richtung Nagelsmann hatte Kavukcu dann auch noch parat: "Er (Sane, d. Red.) muss Stammspieler bei der WM sein." Die letzten Eindrücke sprechen klar dagegen.
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Fährt Leroy Sane zur WM? Seine bisherige Bilanz bei großen Turnieren
Turnier
Spiele
Tore
Assists
Abschneiden
EM 2016
1 (0-mal Startelf)
0
0
Halbfinale
EM 2021
4 (1-mal Startelf)
0
0
Achtelfinale
WM 2022
2 (1-mal Startelf)
0
1
Vorrunde
EM 2024
5 (2-mal Startelf)
0
0
Viertelfinale