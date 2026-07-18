Die letzte WM von Lionel Messi? Argentinien-Trainer Scaloni schließt nichts aus: "Woher soll ich das wissen"

Damit schürte Scaloni bei vielen Fans die Hoffnung, dass Messi bei der WM 2030, die ihn sechs Ländern ausgetragen wird, noch einmal dabei sein könnte. Ein Spiel findet auf argentinischem Boden in Buenos Aires statt.

7338 Tage oder exakt 20 Jahre nach seinem ersten Einsatz bei einer Weltmeisterschaft, den er seinerzeit bei der WM in Deutschland mit seinem ersten Treffer krönte, wird Messi am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) sein drittes WM-Finale bestreiten. Nach der Endspiel-Niederlage gegen Deutschland 2014 führte er Argentinien vor vier Jahren zum Titel, das aktuelle Finale zwischen dem Titelverteidiger und Europameister Spanien wird für den 39 Jahre alten achtmaligen Weltfußballer das 34. WM-Spiel bei insgesamt sechs Endrunden.