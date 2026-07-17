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SID

"Die Leistungen waren außergewöhnlich": SC Freiburg verzeichnet Rekord-Deal für 70 Millionen Euro

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Die bisherige Rekordsumme des Bundesligisten wird mit dem Abgang in die Premier League fast verdreifacht.

Der Wechsel des Schweizer WM-Senkrechtstarters Johan Manzambi vom SC Freiburg zu Europa-League-Sieger Aston Villa ist perfekt. Beide Klubs bestätigten am Freitag den Transfer. Laut englischen Medien erhalten die Breisgauer inklusive möglicher Boni knapp 70 Millionen Euro, dies bedeutet eine Rekordablöse für den Klub.

Manzambi war eigentlich schon auf dem Sprung zu Newcastle United, dann grätschte aber der englische Ligarivale dazwischen. SC-Vorstand Jochen Saier sprach in einer Mitteilung von "wirklich intensiven Gesprächen und Verhandlungen" und würdigte den 20-Jährigen: "Die Leistungen von Johan im SC-Trikot waren außergewöhnlich, er hat unser Spiel mitgeprägt. Wir bedanken uns bei allen, die ihn in seinen dreieinhalb Freiburger Jahren unterstützt haben."

  • Der begehrte Mittelfeldspieler wechselt damit zu jenem Champions-League-Teilnehmer, gegen den die Freiburger im Europacup-Finale vor knapp zwei Monaten verloren hatten (0:3). Zuvor waren Kevin Schade (Brentford) und Merlin Röhl (Everton) die teuersten Freiburger Transfers. Beide spülten jeweils 25 Millionen Euro in die SC-Kasse.

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    Johan Manzambi überzeugt auch bei der WM

    Manzambi brachte es bei der WM-Endrunde auf drei Tore und zwei Vorlagen. Im Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 im Elfmeterschießen) und beim Aus im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:3 nach Verlängerung) fehlte der Jungstar den Eidgenossen wegen einer Knieprellung.

    Erst vor rund einem Jahr hatten die Freiburger den Vertrag Manzambis, der im Januar 2023 von Servette Genf gekommen war, langfristig verlängert. Seitdem erlebte Manzambi eine Leistungsexplosion und führte den SC ins Finale der Europa League.

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