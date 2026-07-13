Wird der Weltmeister von den Schiris bevorzugt? Ein Ex-Schiri kann das nach den bisherigen WM-Spielen nicht verneinen.
Der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier hat hinter die Behandlung Argentiniens bei der WM ein großes Fragezeichen gemacht.
Aus seiner Sicht wurde dem amtierenden Weltmeister im bisherigen Turnierverlauf viel zu viel durchgehen gelassen. Vor allem der Auftritt der Albiceleste gegen Meiers Heimatland Schweiz im Viertelfinale regte den Unparteiischen auch mit einigen Tagen Abstand noch auf. "Sie konnten machen, was sie wollten", sagte Meier bei ran über die Argentinier.
"Das ist unglaublich. Das ist das x-te Spiel von Argentinien. Irgendwann musst du merken, dass die sich fallen lassen und foulen. Aber es wird nichts gemacht und das ist schwer zu ertragen", ergänzte er. Den Vorwurf, er rege sich nur auf, weil die Schweiz der Leidtragende der angeblichen Bevorzugung Argentiniens gewesen sei, wies er zurück: "Mir geht es immer um Gerechtigkeit. Ich kann das gut differenzieren. Da geht es um die Sache. Es gibt genügend Ex-Schiedsrichter, die das genauso sehen wie ich", beteuerte Meier.
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IMAGO / HMB-Media
Urs Meier über Breel Embolo: "Wurde das ganze Spiel über gehalten und getreten"
Die Schweiz hatte gegen Argentinien in der Runde der letzten Acht den 1:1-Ausgleich erzielt, als Stürmer Breel Embolo für eine Schwalbe, die der VAR erkannt hatte, die gelb-rote Karte sah. In der Verlängerung sorgten Julian Alvarez und Lautaro Martinez mit ihren Treffern für den 3:1-Sieg des Titelverteidigers und damit für dessen Weiterkommen.
"Wenn man sich den Fall Embolo anschaut, ist das eine unstrittige Schwalbe. Aber es stellt sich die Frage, warum er das gemacht hat. Er wurde das ganze Spiel über gehalten und getreten. Jedes Mal kam wieder ein Ellbogen", lautete Meiers Sicht der Dinge. "Die Argentinier konnten von Anfang bis Ende foulen, ohne dass das geahndet wurde", ergänzte er.
Das Halbfinale bei der WM 2026:
14.07., 21 Uhr: Frankreich - Spanien
15.07., 21 Uhr: England - Argentinien
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Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".