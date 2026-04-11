"Die Klausel an sich ist nichtmal das Schlimme": Sami Khedira erklärt Pfiffe der BVB-Fans gegen Nico Schlotterbeck

Zu den Pfiffen gegen Schlotterbeck sagte Experte Sami Khedira bei DAZN derweil: "Ich glaube, die Klausel an sich, dass er früher gehen kann, ist nichtmal das Schlimme. Sondern dass sie jetzt im Sommer gilt." Der Weltmeister von 2014 führte aus: "Wenn du jetzt verlängerst und drei Monate später gehen solltest - das gefällt niemandem. Und dann noch in solch einem emotionalen Umfeld wie hier in Dortmund. Deswegen sind sie glaube ich, ja, etwas erzürnt, sauer und lassen dann auch ihren Unmut sprechen."

Entscheidend, um die Wogen etwas zu glätten, sei nun "die Kommunikation", so Khedira. Schlotterbeck sei "ein feiner Kerl und ein super Fußballer". Jetzt gelte es, den ehemaligen Freiburger "nicht in ein falsches Licht rücken zu lassen und dann hier vielleicht eine negative Stimmung über die nächsten Wochen und Monate aufkommen zu lassen".

Kritisch meldete sich Sky-Experte Dietmar Hamann zu Wort: "Er hat den Vertrag unterschrieben, weil er jetzt keinen Verein hat. Es ist doch offensichtlich, dass er gerne woanders hingehen würde, wo er eine bessere Chance hat, Meister oder Champions-League-Sieger zu werden. Und dass Dortmund das mitmacht, dass eine Ausstiegsklausel schon drei Monate oder zehn Wochen nach Vertragsunterschrift gezogen werden kann, verstehe ich von Vereinsseite nicht."

Der ehemalige Profi unkte bereits vor den Pfiffen gegen Schlotterbeck: "Ich bin sehr gespannt, wie die Fans heute darauf reagieren, weil diese ganze Konstellation für mich brandgefährlich ist, nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Verein."