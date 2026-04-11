Bei der Verlesung der BVB-Startformation für das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstagnachmittag mischten sich bei Schlotterbecks Namen unter den Applaus von den Rängen auch Pfiffe.
"Die Klausel an sich ist nichtmal das Schlimme": Sami Khedira erklärt Pfiffe der BVB-Fans gegen Nico Schlotterbeck
Offensichtlich eine Reaktion auf die Konditionen der Vertragsverlängerung des 26 Jahre alten Nationalspielers. Borussia Dortmund hatte am Freitag verkündet, dass Schlotterbeck nach zähen Verhandlungen sein bis 2027 laufendes Arbeitspapier bis 2031 verlängert hat. Allerdings soll darin eine Ausstiegsklausel verankert sein, die bereits für diesen Sommer und für ausgewählte Vereine gilt. Die festgeschriebene Ablöse soll in dem Fall zwischen 50 und 60 Millionen Euro hoch sein.
Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book wollte sich zu Vertragsinhalten im Vorfeld des Bayer-Spiels nicht äußern. Er führte stattdessen bei Sky aus: "Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Nico das Zeichen gesetzt hat, dass er hier sein möchte und dass er seinen Vertrag hier verlängert hat. Wie schon angedeutet, werden wir uns nicht zu irgendwelchen Vertragsinhalten äußern. Dabei wird es auch bleiben, weil wir ein sehr starkes Vertrauensverhältnis zum Spieler haben. Wir hatten gute und auch starke inhaltliche Gespräche und ich bin mir ganz sicher, dass Nico ganz lange bei uns bleiben möchte."
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Khedira sicher: Der Zeitpunkt der Schlotterbeck-Klausel ist das Problem
Zu den Pfiffen gegen Schlotterbeck sagte Experte Sami Khedira bei DAZN derweil: "Ich glaube, die Klausel an sich, dass er früher gehen kann, ist nichtmal das Schlimme. Sondern dass sie jetzt im Sommer gilt." Der Weltmeister von 2014 führte aus: "Wenn du jetzt verlängerst und drei Monate später gehen solltest - das gefällt niemandem. Und dann noch in solch einem emotionalen Umfeld wie hier in Dortmund. Deswegen sind sie glaube ich, ja, etwas erzürnt, sauer und lassen dann auch ihren Unmut sprechen."
Entscheidend, um die Wogen etwas zu glätten, sei nun "die Kommunikation", so Khedira. Schlotterbeck sei "ein feiner Kerl und ein super Fußballer". Jetzt gelte es, den ehemaligen Freiburger "nicht in ein falsches Licht rücken zu lassen und dann hier vielleicht eine negative Stimmung über die nächsten Wochen und Monate aufkommen zu lassen".
Kritisch meldete sich Sky-Experte Dietmar Hamann zu Wort: "Er hat den Vertrag unterschrieben, weil er jetzt keinen Verein hat. Es ist doch offensichtlich, dass er gerne woanders hingehen würde, wo er eine bessere Chance hat, Meister oder Champions-League-Sieger zu werden. Und dass Dortmund das mitmacht, dass eine Ausstiegsklausel schon drei Monate oder zehn Wochen nach Vertragsunterschrift gezogen werden kann, verstehe ich von Vereinsseite nicht."
Der ehemalige Profi unkte bereits vor den Pfiffen gegen Schlotterbeck: "Ich bin sehr gespannt, wie die Fans heute darauf reagieren, weil diese ganze Konstellation für mich brandgefährlich ist, nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Verein."
Die Rekordverkäufe des BVB
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff FC Barcelona 2017 148 Millionen Euro Jude Bellingham Mittelfeld Real Madrid 2023 127 Millionen Euro Jadon Sancho Angriff Manchester United 2022 85 Millionen Euro Christian Pulisic Angriff FC Chelsea 2018 64 Millionen Euro Pierre-Emerick Aubameyang Angriff FC Arsenal 2023 63,75 Millionen Euro