Die große Chance für den BVB? Transferziel von Borussia Dortmund wohl auf der Verkaufsliste seines Klubs

Für die meisten Vereine soll Asllani für eine festgeschriebene Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro zu haben sein. Für Dortmund müsste hingegen wohl eine Summe von mehr als 30 Millionen Euro aufgebracht werden.

Dass der 23-Jährige begehrt ist, kommt nicht von ungefähr. Zwar verpasste Hoffenheim nach einem schwachen Saisonendspurt die historische Qualifikation für die Champions League, sicherte sich als Tabellenfünfter aber immerhin die Teilnahme an der Europa League. Einen entscheidenden Anteil daran hatte Asllani mit elf Toren und zehn Vorlagen in 35 Pflichtspielen.