Gute Nachrichten für Borussia Dortmund? Die TSG Hoffenheim könnte im Sommer zu namhaften Verkäufen gezwungen sein. Nachdem die Kraichgauer bereits rund 35 Millionen Euro in Neuzugänge wie Mats Rots, Patrick Wimmer, Cajetan Lenz und Alessandro Vogt investiert haben, sollen laut kicker nun auch entsprechende Einnahmen generiert werden. Als sicher geltende Verkaufskandidaten gelten dabei Muhammed Damar, Bazoumana Toure und Fisnik Asllani.
Die große Chance für den BVB? Transferziel von Borussia Dortmund wohl auf der Verkaufsliste seines Klubs
Vor allem Asllani dürfte beim BVB aufmerksam verfolgt werden. Die Dortmunder werden schon seit Längerem mit dem kosovarischen Nationalstürmer in Verbindung gebracht. Konkurrenz gibt es jedoch reichlich: Neben RB Leipzig soll auch der FC Barcelona Interesse zeigen. Zu den Katalanen habe es laut Aussagen seines Beraters bereits vor Monaten Kontakt gegeben.
BVB müsste für Asllani wohl mehr als 30 Millionen Euro hinblättern
Für die meisten Vereine soll Asllani für eine festgeschriebene Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro zu haben sein. Für Dortmund müsste hingegen wohl eine Summe von mehr als 30 Millionen Euro aufgebracht werden.
Dass der 23-Jährige begehrt ist, kommt nicht von ungefähr. Zwar verpasste Hoffenheim nach einem schwachen Saisonendspurt die historische Qualifikation für die Champions League, sicherte sich als Tabellenfünfter aber immerhin die Teilnahme an der Europa League. Einen entscheidenden Anteil daran hatte Asllani mit elf Toren und zehn Vorlagen in 35 Pflichtspielen.