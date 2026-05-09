"Die größte Blamage für Bayern München": Uli Hoeneß denkt mit Grausen an ein Champions-League-Spiel des FCB zurück

In der FAZ wurde der 74-Jährige gefragt, ob er sich in den letzten 25 Jahren auf ein Spiel seines FC Bayern nicht gefreut habe. Hoeneß nannte das Rückspiel gegen die Katalanen.

Er erläuterte: "Die haben uns im Hinspiel nach Strich und Faden auseinandergenommen. Ich saß damals im Camp Nou noch neben Jürgen Klinsmann (Bayerns damaliger Trainer, d. Red.) auf der Bank. So oft wie in der ersten Halbzeit dieses Spiels habe ich meinem Leben noch nie auf die Uhr geschaut – weil sie einfach nicht zu Ende gehen wollte."

Bereits nach 45 Minuten führte das damals von Pep Guardiola trainierte Starensemble aus Katalonien mit 4:0. Die furios aufspielenden Angreifer Lionel Messi (2), Samuel Eto'o und Thierry Henry schossen gegen bemitleidenswerte Gäste die deutliche Führung heraus. Für den FCB lief es damals ohnehin schlecht: Gerade hatte er in Wolfsburg eine denkwürdige 1:5-Klatsche kassiert, dazu fehlten mit Lucio und Philipp Lahm zwei Leistungsträger in der Defensive.