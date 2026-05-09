Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat böse Erinnerungen an das Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona im Jahr 2009.
"Die größte Blamage für Bayern München": Uli Hoeneß denkt mit Grausen an ein Champions-League-Spiel des FCB zurück
In der FAZ wurde der 74-Jährige gefragt, ob er sich in den letzten 25 Jahren auf ein Spiel seines FC Bayern nicht gefreut habe. Hoeneß nannte das Rückspiel gegen die Katalanen.
Er erläuterte: "Die haben uns im Hinspiel nach Strich und Faden auseinandergenommen. Ich saß damals im Camp Nou noch neben Jürgen Klinsmann (Bayerns damaliger Trainer, d. Red.) auf der Bank. So oft wie in der ersten Halbzeit dieses Spiels habe ich meinem Leben noch nie auf die Uhr geschaut – weil sie einfach nicht zu Ende gehen wollte."
Bereits nach 45 Minuten führte das damals von Pep Guardiola trainierte Starensemble aus Katalonien mit 4:0. Die furios aufspielenden Angreifer Lionel Messi (2), Samuel Eto'o und Thierry Henry schossen gegen bemitleidenswerte Gäste die deutliche Führung heraus. Für den FCB lief es damals ohnehin schlecht: Gerade hatte er in Wolfsburg eine denkwürdige 1:5-Klatsche kassiert, dazu fehlten mit Lucio und Philipp Lahm zwei Leistungsträger in der Defensive.
- Getty Images
Uli Hoeneß: "Die hatten Mitleid mit uns"
"Das war die größte Blamage für Bayern München", sagte Hoeneß: "Wissen Sie warum? Die hatten Mitleid mit uns. Ich hatte das Gefühl, dass die in der Halbzeitpause gesagt haben: Jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer. Auf das Rückspiel in München habe ich mich nicht gefreut."
In jener Partie verkauften sich die Bayern gegen den späteren Titelträger ordentlich und holten ein 1:1. Franck Ribery erzielte kurz nach der Pause den Führungstreffer, Seydou Keita besorgte den Endstand.
Am Ende wurde es eine titellose Saison für die erfolgsverwöhnten Bayern. Fünf Spieltage vor Schluss musste Klinsmann gehen und Jupp Heynckes betreute die Roten bis zum Ende der Spielzeit. Auf ihn folgte Louis van Gaal.
Unter dem Niederländer sah Hoeneß wieder erfreulichere Auftritte in der Königsklasse: 2009/10 erreichte der FCB das Finale der Königsklasse, verlor dort allerdings gegen Inter Mailand.
FC Barcelona vs. FC Bayern 2009: Die Startformationen
- FC Barcelona: Valdes - Dani Alves, Marquez, Pique, Puyol - Xavi, Yaya Toure, Iniesta - Messi, Eto'o, Henry
- FC Bayern: Butt - Oddo, Demichelis, Breno, Lell - van Bommel, Schweinsteiger, Ze Roberto, Altintop, Ribery - Toni