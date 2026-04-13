Der FC Bayern befindet sich offenbar in "sehr konkreten" Gesprächen mit Anthony Gordon von Newcastle United über einen Wechsel im kommenden Sommer nach München. Das berichtet Sky.Zuvor hatte bereits Transferexperte Sacha Tavolieri über eine Kontaktaufnahme berichtet.
Die Gespräche sind schon "sehr konkret": FC Bayern arbeite offenbar an Transfer von "absolutem Wunschkandidat
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FC Bayern: Gordon als Herausforderer von Luis Diaz und Backup für Harry Kane?
Demnach sei der 25-Jährige der "absolute Wunschkandidat" für die Vakanz auf dem linken Flügel hinter dem aktuell unersetzlichen Luis Diaz. Der Kolumbianer ist aktuell auf seiner Position nahezu konkurrenzlos und pausiert nur dann, wenn es unbedingt sein muss oder er zu einer Sperre verdonnert wird.
In der laufenden Saison ist das bis dato noch gut gegangen. Diaz fehlte kein einziges Mal verletzungsbedingt, kommt auf 23 Tore und 18 Vorlagen in 41 Pflichtspielen. Seine 3.355 Spielminuten werden nur von Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise und Jonathan Tah übertroffen.
Gordons Profil als schneller, dribbelstarker und torgefährlicher Offensivspieler ist für Bayern aber auch grundsätzlich interessant. Der Engländer kann in der Offensive praktisch alle Positionen spielen, kommt bei Newcastle diese Saison vornehmlich als Linksaußen oder Mittelstürmer zum Einsatz. Dort entsteht im Sommer durch den Abgang von Leihspieler Nicolas Jackson ebenfalls hinter Harry Kane wieder eine Lücke.
Zumindest für die Sturmspitze soll der deutsche Rekordmeister auch andere Alternativen auf dem Zettel haben. Ein Name der diesbezüglich in den vergangenen Wochen immer wieder fällt, ist der von Dusan Vlahovic, der im kommenden Sommer ablösefrei zu haben wäre. Auch die zunehmend frustrierende Situation von Gordons Teamkollege Nick Woltemade verfolge man angeblich an der Säbener Straße aufmerksam.
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FC Bayern will eigentlich hauseigene Talente fördern in Backup-Rollen
Gordon hält aktuell bei 17 Toren und fünf Vorlagen in 46 Pflichtspielen für die Magpies. Er selbst soll einem Wechsel nach München nicht abgeneigt sein, allerdings denke Newcastle laut Sky gar nicht daran, den vielseitigen Offensivspieler abzugeben. Gordon hat bei den Magpies noch einen Vertrag bis 2030 und kam erst 2023 für knapp 46 Millionen Euro aus Everton. Eine mögliche Ablösesumme, ab der Newcastle gesprächsbereit wäre, wird von Sky auf mindestens 60 Millionen Euro taxiert.
Zudem ist Gordon dem Vernehmen nach auch bei den finanzkräftigen englischen Topklubs begehrt. Ende Februar berichtete die Sun, dass neben dem FC Liverpool auch der FC Arsenal seine Fühler nach dem Offensivspieler ausstrecke. Die Gunners seien demnach bereit, bis zu 92 Millionen Euro für Gordon in die Hand zu nehmen.
Bei Bayern würden derart teure Transfers keineswegs in die angeblich angedachte Personalstrategie für die mittelfristige Zukunft passen, in der man nach den positiven Erfahrungen bei Eigengewächsen wie Lennart Karl oder Aleksandar Pavlovic verstärkt Talenten aus dem eigenen Nachwuchs Einsatzchancen gewähren und sie so an das höchste Niveau heranführen will. Vincent Kompany erweist sich dafür als idealer Trainer, der beispielsweise den im Sommer von Hannover 96 zurückkehrenden Noel Aseko als Nachfolger des abwandernden Leon Goretzka im Mittelfeldzentrum in Betracht zieht.
Einem ähnlichen Konzept folgend soll Bayern als gewünschten Diaz-Backup dem Vernehmen nach auch mit einer internen Lösung kokettieren. So könnte Arijon Ibrahimovic, noch bis Saisonende an den wahrscheinlichen Absteiger Heidenheim verliehen, nach seiner Rückkehr an die Säbener Straße im Sommer in die entsprechende Rolle schlüpfen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.