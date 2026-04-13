Die Gespräche sind schon "sehr konkret": FC Bayern arbeite offenbar an Transfer von "absolutem Wunschkandidat

Demnach sei der 25-Jährige der "absolute Wunschkandidat" für die Vakanz auf dem linken Flügel hinter dem aktuell unersetzlichen Luis Diaz. Der Kolumbianer ist aktuell auf seiner Position nahezu konkurrenzlos und pausiert nur dann, wenn es unbedingt sein muss oder er zu einer Sperre verdonnert wird.

In der laufenden Saison ist das bis dato noch gut gegangen. Diaz fehlte kein einziges Mal verletzungsbedingt, kommt auf 23 Tore und 18 Vorlagen in 41 Pflichtspielen. Seine 3.355 Spielminuten werden nur von Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise und Jonathan Tah übertroffen.

Gordons Profil als schneller, dribbelstarker und torgefährlicher Offensivspieler ist für Bayern aber auch grundsätzlich interessant. Der Engländer kann in der Offensive praktisch alle Positionen spielen, kommt bei Newcastle diese Saison vornehmlich als Linksaußen oder Mittelstürmer zum Einsatz. Dort entsteht im Sommer durch den Abgang von Leihspieler Nicolas Jackson ebenfalls hinter Harry Kane wieder eine Lücke.

Zumindest für die Sturmspitze soll der deutsche Rekordmeister auch andere Alternativen auf dem Zettel haben. Ein Name der diesbezüglich in den vergangenen Wochen immer wieder fällt, ist der von Dusan Vlahovic, der im kommenden Sommer ablösefrei zu haben wäre. Auch die zunehmend frustrierende Situation von Gordons Teamkollege Nick Woltemade verfolge man angeblich an der Säbener Straße aufmerksam.