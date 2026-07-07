In einer dramatischen Schlussphase zieht Ägyptens Nationalmannschaft im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen Argentinien den Kürzeren. Der Frust entlädt sich gegen das Schiedsrichtergespann.
"Die ganze Welt hat es gesehen": Ägyptens Nationaltrainer spricht nach WM-Niederlage gegen Argentinien von "Manipulation"
Unmittelbar nach Enzo Fernandez' Siegtreffer für die Albiceleste in der Nachspielzeit (90.+2) tobten Ägyptens Spieler und Teile des Staff vor ihrer Auswechselbank. Resultat der teils wütenden Proteste gegen Schiedsrichter Francois Letexier (Frankreich): Eine Rote Karte gegen einen Betreuer und vier Gelbe Karten, unter anderem für Cheftrainer Hossam Hassan und den bärenstarken Keeper Mostafa Shobeir.
Hassan war anschließend so sauer, dass er Betrug unterstellte: "Ich werde sagen, was ich denke. Egal, welche Konsequenzen es hat: Das war offensichtlich ein manipuliertes Spiel und die ganze Welt hat es gesehen. (…) Das will ich noch loswerden: Wenn sie unbedingt wollen, dass Argentinien gewinnt, warum laden sie dann alle anderen ein, damit sie teilnehmen?"
"Die Argentinier haben Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt", behauptete er weiter und betonte, man habe ihn im Vorfeld "abgelehnt". Es habe "keinen Respekt und kein Fair Play" für seine Mannschaft gegeben. Sein Fazit: "Wir waren besser als der Weltmeister, aber das Ergebnis ist durch interne und externe Faktoren beeinflusst worden."
- AFP
Ägypten fordert nach vermeintlichem Foul an Salah Strafstoß
Auslöser für den Zorn der Ägypter war nicht Fernandez' sauberer Kopfballtreffer, sondern eine Szene, die sich unmittelbar zuvor abgespielt hatte: Da war nämlich war ihr Kapitän Mohamed Salah im Strafraum nach einem Zweikampf mit Argentiniens Linksverteidiger Nicolas Tagliafico zu Boden gegangen. Der Abwehrspieler hatte Salah leicht am Fuß berührt, die Südamerikaner forderten einen Strafstoß. Stattdessen ließ Letexier laufen, die Albiceleste schaltete schnell um und am Ende nickte Fernandez eine Flanke des eingewechselten Lautaro Martinez zum 3:2-Siegtreffer ein.
Während die Ägypter sauer waren, ordnete Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich die Szene bei MagentaTV anders ein: Zunächst einmal habe Tagliafico vor dem Kontakt mit Salah den Ball gespielt, "dann setzt er den Fuß auf und trifft ihn leicht hier unten. Wir sehen die Position des Fußes und Salah ist nicht in vollem Schritt. Es ist vielleicht minimal ein leichter Feger."
Zudem habe das theatralischen Fallen des langjährigen Liverpoolers nicht geholfen: "Wir sehen Salah, wie er hinfällt, wie er fliegt und für mich ist es okay, hier nicht zu pfeifen. Direkt daraus ist das Tor entstanden und deswegen sind die auf die Barrikaden gegangen
Patrick Ittrich über Alexis Mac Allister: "Er macht nichts anderes, als das Trikot zu ziehen"
Es war allerdings nicht die erste strittige Szene, die zu Ungunsten Ägyptens gelaufen war. Ein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 wurde nach VAR-Eingriff wegen eines ägyptischen Foulspiels, das jenem an Salah nicht unähnlich war, aberkannt. Und dann forderten die Ägypter beim Stand von 2:2 einen weiteren Strafstoß, als Alexis Mac Allister seinen Kontrahenten Hamdy Fathy per Trikotzupfer im Strafraum zu Fall brachte.
Während Letexier und sein Gespann hier weiterlaufen ließen, vertrat Ittrich eine andere Meinung: "Das ist ein Halten, das beginnt außerhalb und endet innerhalb. (…) Für mich - und da bin ich relativ deutlich -, ist das eigentlich ein Strafstoß." Die Ägypter hätten mit ihren Protesten wegen dieser Aktion "doch recht" gehabt.
"Er macht nichts anderes, als das Trikot zu ziehen", so Ittrich weiter. "Man sieht es deutlich. Der Impuls ist da, den Spieler daran zu hindern, eventuell an den zweiten Ball zu kommen. Und für mich ist das ein Strafstoß."
- Getty Images Sport
Ägypten verliert gegen Argentinien auf bittere Art und Weise
Generell sei der Ablauf in der Kommunikation aber offensichtlich korrekt gewesen: "Jetzt wird der Schiedsrichter Verbindung haben mit dem Video-Assistenten und der wird ihm gesagt haben, dass das nicht reicht, um reinzugehen. Anders kann ich es mir nicht erklären."
Auf Nachfrage, ob Fathys theatralisches Fallen womöglich ursächlich für den schweigenden VAR gewesen sei, meinte Ittrich: "Vielleicht ist genau das der Grund gewesen, weswegen der Video Assistent gesagt hat, die paar Prozentpunkte fehlen mir, um da reinzugehen."
So oder so, für Ägypten ging die Partie in Atlanta angesichts der genannten Szenen, eines parierten Messi-Strafstoßes durch Shobeir und einer 2:0-Führung bis zur 79. Spielminute maximal bitter zu Ende.
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