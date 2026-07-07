"Die ganze Welt hat es gesehen": Ägyptens Nationaltrainer spricht nach WM-Niederlage gegen Argentinien von "Manipulation"

Unmittelbar nach Enzo Fernandez' Siegtreffer für die Albiceleste in der Nachspielzeit (90.+2) tobten Ägyptens Spieler und Teile des Staff vor ihrer Auswechselbank. Resultat der teils wütenden Proteste gegen Schiedsrichter Francois Letexier (Frankreich): Eine Rote Karte gegen einen Betreuer und vier Gelbe Karten, unter anderem für Cheftrainer Hossam Hassan und den bärenstarken Keeper Mostafa Shobeir.

Hassan war anschließend so sauer, dass er Betrug unterstellte: "Ich werde sagen, was ich denke. Egal, welche Konsequenzen es hat: Das war offensichtlich ein manipuliertes Spiel und die ganze Welt hat es gesehen. (…) Das will ich noch loswerden: Wenn sie unbedingt wollen, dass Argentinien gewinnt, warum laden sie dann alle anderen ein, damit sie teilnehmen?"

"Die Argentinier haben Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt", behauptete er weiter und betonte, man habe ihn im Vorfeld "abgelehnt". Es habe "keinen Respekt und kein Fair Play" für seine Mannschaft gegeben. Sein Fazit: "Wir waren besser als der Weltmeister, aber das Ergebnis ist durch interne und externe Faktoren beeinflusst worden."