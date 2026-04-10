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Die Fragen nach einer WM-Nominierung sind ihm fast schon unangenehm: Bundesliga-Star hofft weiterhin auf Anruf von Julian Nagelsmann

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J. Nagelsmann
M. Ginter

Darf er doch noch mit zur WM? Ein Bundesliga-Star hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben - und überzeugt erneut.

Matthias Ginter waren die Lobeshymnen und Fragen zu einer möglichen WM-Nominierung nach seiner Gala in der Europa League fast etwas unangenehm. 

  • "Solange es nicht endgültig entschieden ist, werde ich alles dafür tun"

    "Ich habe dazu schon alles gesagt", betonte Ginter nach dem 3:0 (2:0) des SC Freiburg gegen Celta Vigo: "Ich mache das, was ich kann und vor allem beeinflussen kann. Dann wird man sehen. Heute würde ich eher die Mannschaft in den Vordergrund stellen. Es war von Anfang an eine sehr gute Energie da. Es war eine runde Mannschaftsleistung."

    Er sei bereits vor der letzten Nominierung mit Bundestrainer Julian Nagelsmann im Austausch gewesen. "Aber letztlich ist das Pendel nicht auf meine Seite gefallen. Solange es nicht endgültig entschieden ist, werde ich alles dafür tun", führte der Torschütze zum 3:0 (78.) nach dem Viertelfinal-Hinspiel aus: "Ich versuche alle drei, vier Tage abzuliefern und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Das ist das, was ich machen kann."

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  • SC Freiburg v Real Club Celta - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Ginter wird für "perfektes Spiel" gelobt

    RTL-Experte Lothar Matthäus hatte Ginter für ein "perfektes Spiel" gelobt, auch sein Trainer war hochzufrieden. "Wie er gespielt hat, besser geht es nicht", sagte Julian Schuster: "Das war beeindruckend, was er für eine Leistung gebracht hat und dadurch seine Mitspieler mit ansteckt." Wenn er Bundestrainer wäre, würde er Ginter "mitnehmen", sagte Stürmer Igor Matanovic mit einem breiten Grinsen: "Der Mannschaftserfolg spricht für sich und daran hat er einen Riesenanteil."

    Ginter sei "wirklich ein hervorragender Spieler, der vorangeht und seine Leistung Woche für Woche bestätigt", ergänzte Vincenzo Grifo bei RTL: "Dass er in der Luft überragend ist, wissen wir auch. Er gibt uns unglaubliche Stabilität und das ist auch das, was wir von ihm erwarten als Weltmeister."

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