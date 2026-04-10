Die Fragen nach einer WM-Nominierung sind ihm fast schon unangenehm: Bundesliga-Star hofft weiterhin auf Anruf von Julian Nagelsmann

"Ich habe dazu schon alles gesagt", betonte Ginter nach dem 3:0 (2:0) des SC Freiburg gegen Celta Vigo: "Ich mache das, was ich kann und vor allem beeinflussen kann. Dann wird man sehen. Heute würde ich eher die Mannschaft in den Vordergrund stellen. Es war von Anfang an eine sehr gute Energie da. Es war eine runde Mannschaftsleistung."

Er sei bereits vor der letzten Nominierung mit Bundestrainer Julian Nagelsmann im Austausch gewesen. "Aber letztlich ist das Pendel nicht auf meine Seite gefallen. Solange es nicht endgültig entschieden ist, werde ich alles dafür tun", führte der Torschütze zum 3:0 (78.) nach dem Viertelfinal-Hinspiel aus: "Ich versuche alle drei, vier Tage abzuliefern und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Das ist das, was ich machen kann."