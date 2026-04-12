Eine Maßnahme von Trainer Alvaro Arbeloa sorgt bei den Fans von Real Madrid mit Blick auf das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale beim FC Bayern wohl für Unmut.
Die Fans sind sauer! Eine Entscheidung von Alvaro Arbeloa sorgt bei Real Madrid vor dem Rückspiel beim FC Bayern wohl für Aufruhr
Alvaro Arbeloa gab Real Madrids Stars am Samstag trainingsfrei
Einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivozufolge soll es im Kreise von Reals Anhängern überhaupt nicht gut angekommen sein, dass Arbeloa der Mannschaft trotz unbefriedigender Leistung beim enttäuschenden 1:1 gegen den FC Girona tags zuvor am Samstag trainingsfrei gab, um seinen Stars wichtige Erholungszeit zu gönnen.
Einige Fans hatten Vinicius Junior und Co. nach dem nächsten Rückschlag am Freitagabend mit Buhrufen aus dem Bernabeu verabschiedet. Laut Mundo Deportivo legte dieser Teil der Anhänger den freien Tag der Mannschaft als weiteres Indiz für mangelnde Einsatzbereitschaft aus.
Dabei hatte Arbeloa auf der Pressekonferenz nach dem Remis gegen Girona noch vollmundig ausgerufen: "Mittwoch gegen Bayern wird unser Abend. Wir werden 200 Prozent reinwerfen." Nach der 1:2-Hinspielniederlage vor heimischer Kulisse am vergangenen Dienstag brauchen die Königlichen beim Rückspiel in München einen Kraftakt, um doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.
"Meine Spieler fühlen, dass sie das Comeback schaffen können. Das ist das Einzige, worum ich mich kümmere", betonte Arbeloa. Die Vorbereitung auf das zweite Duell mit dem FCB nimmt Real mit der Rückkehr ins Training am Sonntagvormittag auf.
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Real Madrid droht eine titellose Saison
Bei einem Ausscheiden gegen Bayern droht Real das Szenario, dass die Saison ohne große Ambitionen austrudelt und am Ende titellos endet. In der Copa del Rey kam bereits im Achtelfinale ein blamables Aus gegen Zweitligist Albacete, in LaLiga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona seit Samstagabend und dem klaren Sieg der Katalanen im Stadtderby gegen Espanyol schon satte neun Punkte.
Gegen Girona hatte Federico Valverde Real zu Beginn der zweiten Halbzeit noch in Führung gebracht, wenig später glich Thomas Lemar aber für die Gäste aus. In der Schlussphase sorgte dann ein verwehrter Strafstoß für die Madrilenen für Wirbel, nachdem Kylian Mbappe eigentlich elfmeterwürdig gefoult worden war. "Für mich ist das ein klarer Elfmeter - hier und auch auf dem Mond", schimpfte Arbeloa nach der Partie.
Mit Toni Kroos machte ein ehemaliger Erfolgsgarant der Blancos Real indes Mut für das anstehende Rückspiel in München. "In meinen Augen musst du aus Real-Sicht mit einer Chance auf das Weiterkommen so Richtung 70. Minute ankommen. Wenn du da mit einem 0:0, 1:1 oder einer 1:0-Führung hinkommst, dann bist du wieder im Kopf. Real wird immer gefährlich sein und immer als gefährlich eingeschätzt werden, auch von Bayern zuhause", sagte Kroos in seinem Podcast Einfach mal Luppen.
Die nächsten Spiele von Real Madrid
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Mittwoch, 15. April
FC Bayern München vs. Real Madrid
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