Die Fans sind sauer! Eine Entscheidung von Alvaro Arbeloa sorgt bei Real Madrid vor dem Rückspiel beim FC Bayern wohl für Aufruhr

Einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivozufolge soll es im Kreise von Reals Anhängern überhaupt nicht gut angekommen sein, dass Arbeloa der Mannschaft trotz unbefriedigender Leistung beim enttäuschenden 1:1 gegen den FC Girona tags zuvor am Samstag trainingsfrei gab, um seinen Stars wichtige Erholungszeit zu gönnen.

Einige Fans hatten Vinicius Junior und Co. nach dem nächsten Rückschlag am Freitagabend mit Buhrufen aus dem Bernabeu verabschiedet. Laut Mundo Deportivo legte dieser Teil der Anhänger den freien Tag der Mannschaft als weiteres Indiz für mangelnde Einsatzbereitschaft aus.

Dabei hatte Arbeloa auf der Pressekonferenz nach dem Remis gegen Girona noch vollmundig ausgerufen: "Mittwoch gegen Bayern wird unser Abend. Wir werden 200 Prozent reinwerfen." Nach der 1:2-Hinspielniederlage vor heimischer Kulisse am vergangenen Dienstag brauchen die Königlichen beim Rückspiel in München einen Kraftakt, um doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.

"Meine Spieler fühlen, dass sie das Comeback schaffen können. Das ist das Einzige, worum ich mich kümmere", betonte Arbeloa. Die Vorbereitung auf das zweite Duell mit dem FCB nimmt Real mit der Rückkehr ins Training am Sonntagvormittag auf.