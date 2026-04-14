Die Fans pfeifen, der Trainer motzt: Arsenals Angst vor dem größten aller "Bottle Jobs"

In der jüngeren Vergangenheit ist die Bezeichnung im englischen Fußball mit keinem anderen Team enger verwoben wie mit dem FC Arsenal. Alleine in den zurückliegenden Jahren stand man mehrmals unmittelbar davor, endlich wieder einen großen Titel nach Nordlondon zu bringen, ehe auf den letzten Metern die Puste ausging und man anderen Klubs den Vortritt lassen musste.

In der Spielzeit 2022/23 etwa hatte man am 32. Spieltag der Premier League noch fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City, brachte es in den verbleibenden Wochen bis zum Saisonende aber tatsächlich noch zustande, das Polster zu verspielen und am Ende mit fünf Zählern Rückstand hinter den Skyblues nur Zweiter zu werden.

Auch ein Jahr später lagen die Gunners bis wenige Wochen vor Schluss an der Spitze des Tableaus und wähnten die Meisterschaft bereits in greifbarer Nähe. Eine bittere 0:2-Pleite am 32. Spieltag gegen Aston Villa sorgte für die Wende im Titelkampf. Erneut war es City, das den Patzer eiskalt ausnutzte, bis zum Ende cool blieb und die Trophäe trotz fünf Siegen der Londoner in den letzten fünf Spielen mit zwei Punkten Vorsprung vor Arsenal nach Manchester holte.