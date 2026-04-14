Wenn der englische Fan den Begriff "Bottle Job" verwendet, dann beschreibt er in der Regel eine Mannschaft, einen Spieler oder hier und da auch mal einen Trainer, der oder die in einem Spiel oder Titelkampf einen aus Sicht des Gegners eigentlich schon aussichtslosen wirkenden Vorsprung noch verspielt und die eigene Überlegenheit oder gute Ausgangsposition am Ende nicht in Zählbares ummünzen kann.
Die Fans pfeifen, der Trainer motzt: Arsenals Angst vor dem größten aller "Bottle Jobs"
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FC Arsenal verpasst zweimal nur knapp den Titel in der Premier League
In der jüngeren Vergangenheit ist die Bezeichnung im englischen Fußball mit keinem anderen Team enger verwoben wie mit dem FC Arsenal. Alleine in den zurückliegenden Jahren stand man mehrmals unmittelbar davor, endlich wieder einen großen Titel nach Nordlondon zu bringen, ehe auf den letzten Metern die Puste ausging und man anderen Klubs den Vortritt lassen musste.
In der Spielzeit 2022/23 etwa hatte man am 32. Spieltag der Premier League noch fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City, brachte es in den verbleibenden Wochen bis zum Saisonende aber tatsächlich noch zustande, das Polster zu verspielen und am Ende mit fünf Zählern Rückstand hinter den Skyblues nur Zweiter zu werden.
Auch ein Jahr später lagen die Gunners bis wenige Wochen vor Schluss an der Spitze des Tableaus und wähnten die Meisterschaft bereits in greifbarer Nähe. Eine bittere 0:2-Pleite am 32. Spieltag gegen Aston Villa sorgte für die Wende im Titelkampf. Erneut war es City, das den Patzer eiskalt ausnutzte, bis zum Ende cool blieb und die Trophäe trotz fünf Siegen der Londoner in den letzten fünf Spielen mit zwei Punkten Vorsprung vor Arsenal nach Manchester holte.
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FC Arsenal nach Sieg über den FC Bayern "der Schrecken Europas"
In dieser Spielzeit sollte alles anders werden. Abgesehen von einer knappen Niederlage am 3. Spieltag gegen den FC Liverpool startete man gut in die Saison, nach einem 2:0-Sieg Anfang Oktober über West Ham United übernahmen die Gunners die Tabellenführung in der Premier League, die man seitdem nicht mehr abtreten musste. Ein paar Wochen später, am 26. November, schlug dann die vielleicht größte Stunde Arsenals in der laufenden Spielzeit.
In einem intensiven Spiel rangen die Gunners keinen geringeren als den bis dahin unbesiegten FC Bayern München nieder, der bis dahin in der Bundesliga, im DFB-Pokal und auch in der Königsklasse nur so durch die Wettbewerbe gepflügt war. Und das auch noch verdient und deutlich mit 3:1. Arteta habe seinem Gegenüber Kompany "eine Lektion" erteilt, urteilte die Daily Mail. Die Sun schwärmte von der "Kunst des Spiels" und selbst die internationale Presse kam aus dem Staunen über dieses neue, erfolgreiche Arsenal nicht mehr heraus. "Der Schrecken Europas" gewinnt "ein vorweggenommenes Finale", schrieb die AS und jubelte: "Diesem Arsenal kann niemand das Wasser reichen!"
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Manchester City kann im Titelrennen zum FC Arsenal aufschließen
Der Auftritt gegen die damals schon starken Bayern brachte Arsenal kurzerhand den Nimbus ein, die beste Mannschaft im europäischen Vereinsfußball zu sein. Und diesen Status untermauerten sie auch in den darauffolgenden Wochen noch einmal. Springt man im Kalender ein wenig zurück, genauer gesagt auf den 17. Januar, dann thronte Arsenal damals noch mit sieben Zählern Vorsprung vor den Verfolgern aus Manchester und Birmingham auf Rang eins.
Doch wie jedes Jahr zog der Frühling in Nordlondon ein und mit ihm scheint auch Jahr für Jahr die Angst vor dem großen Scheitern, einem erneuten "Bottle Job", mitzuschwingen. Im englischen Oberhaus gab es seitdem "nur" noch sechs Siege aus zehn Spielen und mit zwei Niederlagen so viele Pleiten wie in wettbewerbsübergreifend 33 Begegnungen zuvor. Hinzu gesellten sich zwei Unentschieden gegen den FC Brentford und das völlig abgeschlagene Kellerkind aus Wolverhampton, was den so komfortabel wirkenden Abstand auf nunmehr sechs Punkte zusammenschmelzen ließ. Und ManCity hat noch ein Nachholspiel.
Fahren die Skyblues gegen Crystal Palace drei Punkte ein, wären es für die Gunners nur noch drei Punkte Polster - und dann ist da natürlich noch das direkte Duell am kommenden Wochenende, das in dieser Konstellation noch einmal für zusätzliche Brisanz sorgt. Besonders anzumerken war dies den Londoner am zurückliegenden Samstag beim 1:2 gegen den AFC Bournemouth. Nach einem über weite Strecken zahnlosen und uninspirierten Auftritt im heimischen Emirates Stadium quittierten die Fans die Leistung ihrer Stars erstmals in dieser Saison weitläufig mit Pfiffen.
Macht sich beim FC Arsenal und Mikel Arteta die Anspannung breit?
Bemerkbar machte sich die Anspannung auch bei Coach Arteta, der nach Abpfiff ungewöhnlich hart mit seinen Spielern ins Gericht ging und eine deutliche Leistungssteigerung für die anstehenden Spiele forderte. "Das war heute ein Schlag ins Gesicht. Es geht nun darum, welche Reaktion wir zeigen. (…) Wir haben heute eine Menge komischer Dinge getan, würde ich sagen. Wir waren weit von unserem Level entfernt", schimpfte der Spanier bei TNT Sports.
Unmittelbar vor dem Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft hatte Arsenal zwei seiner Titelchancen in dieser Saison bereits leichtfertig verspielt. Ende März unterlag Artetas Team im Finale des League Cups zunächst Manchester City mit 0:2, ehe keine zwei Wochen später durch eine 1:2-Niederlage gegen den FC Southampton auch im prestigeträchtigen FA Cup Endstation war.
Neben der Liga bleibt den Gunners somit nur noch die Champions League. Dort ist man als einziges Team in dieser Saison immerhin noch komplett ungeschlagen und hat nach einem 1:0-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting zumindest schon ein Bein in der Runde der letzten vier Mannschaften. Gegen den portugiesischen Hauptstadtklub ließ Arsenal allerdings einmal mehr eine klare spielerische Idee vermissen. Vielmehr profitierte man vom Chancenwucher auf Seiten der Lissaboner sowie einem späten Treffers des eingewechselten Kai Havertz, der die Gemüter für das Rückspiel am Mittwochabend zumindest ein wenig beruhigen dürfte.
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Agiert der FC Arsenal in dieser Saison zu eindimensional?
Ganz grundsätzlich scheint sich für Arsenal im fortschreitenden Saisonverlauf aber immer mehr die Einseitigkeit und Ideenlosigkeit des eigenen Spielkonzeptes zu rächen. Wenn man sich nicht gerade auf Einzelaktionen der zahlreich im Kader vorhandenen Weltklasse-Akteure verlassen konnte, dann schaffte es Artetas Team immerhin zumeist, aus einer äußerst solide agierenden Defensive heraus bei Standardsituationen für Gefahr zu sorgen.
Dank einer clever ausgeklügelten Strategie von Standardtrainer Nicolas Jover - dem "nervigsten Mann im Fußball" -, welche im Wesentlichen darauf basiert, möglichst viel Verwirrung im Sechzehner des Gegners zu stiften und mit gezieltem Blocken von Torhütern und Gegenspielern eigene Überzahlsituationen zu schaffen, erzielte Arsenal zwischenzeitlich bis zu 50 Prozent seiner Tore nach ruhenden Bällen.
Mittlerweile scheinen sich aber immer mehr Mannschaften an diese taktischen Kniffe angepasst zu haben - die eigene Überlegenheit nach Standards lässt zusehends nach. Gegen Bournemouth führten nur wenige der zehn Ecken zu echter Gefahr - ein direktes Tor resultierte daraus nicht, wie schon im vergangenen Heimspiel gegen Everton bei immerhin acht Versuchen von der Eckfahne.
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Mikel Arteta für "Terrorball" des FC Arsenal in der Kritik - und vor dem Aus?
Abgesehen davon fehlt dem Spiel der Gunners vor allem gegen defensiv agierende Teams zu oft ein alternativer Plan. Während der FC Bayern München oder Barcelona mit gnadenlosem Gegenpressing für hohe Ballgewinne sorgen wollen und Gegner kaum aus der eigenen Hälfte hinauslassen oder Manchester City den Konkurrenten mit erdrückendem Ballbesitzfußball festschnürt, hat Arsenal abseits einer gut strukturierten und funktionierenden Defensive und der erwähnten Stärke nach ruhendem Ball insgesamt zu wenig zu bieten.
Nicht umsonst kursierte in den englischen Gazetten in den vergangenen Wochen und Monaten oftmals der Begriff "Terrorball", wenn vom unattraktiven und uninspirierten Spielstil der Londoner die Rede war. "Sie haben nichts Schönes an sich", sagte kürzlich Alan Pardew, der in 318 PL-Spielen als Coach an der Seitenlinie stand. Würde Arsenal den Titel holen, es wäre für Ex-Nationalspieler Paul Scholes der "langweiligste" Meister der Liga-Geschichte. Für seinen Expertenkollegen Chris Sutton der "hässlichste".
Wenn am Ende die erste englische Meisterschaft seit der "Invincibles"-Saison 03/04 zu Buche steht und in der Champions League sogar der ganz große Wurf gelingt, dann werden wohl die wenigsten Fans der Gunners mit dem Zeigefinger wedeln und mahnen, dass ihre Mannschaft ja keinen sonderlich berauschenden und aufregenden Offensivfußball gespielt habe.
Auf der anderen Seite würde es ein mehr als schweres Trauma hinterlassen, sollte man nach einer lange ergebnistechnisch so starken Saison wieder ohne Titel dazustehen und dem Ruf als fleischgewordener "Bottle Job" ein weiteres Mal gerecht werden.
Dieser hätte dann womöglich auch heftige Konsequenzen für Arteta selbst. Denn sollten die Gunners tatsächlich auch in der Premier League und der Champions League am Ende leer ausgehen, so müsste er laut Mundo Deportivo seinen Hut nehmen. Ein solches Ende einer solchen Saison wäre dann wahrlich die Krönung eines "Bottle Job".
Die Statistiken des FC Arsenal in der Saison 2025/26
Wettbewerb
Spiele
Siege
Unentschieden
Niederlagen
Punkte pro Spiel
Tore
Premier League
32
21
7
4
2,19
62:24
Champions League
11
10
1
0
2,82
27:5
FA Cup
4
3
0
1
2,25
11:4
League Cup
6
5
0
1
2,50
17:12
GESAMT
53
39
8
6
2,36
117:45
Häufig gestellte Fragen
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".