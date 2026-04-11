"Die Enttäuschung war umso größer": Doppelter Rückschlag für Bayern-Juwel Lennart Karl ist in Spanien riesiges Thema

Lennart Karl gegen Real Madrid: Im Hinspiel kein Einsatz, im Rückspiel verletzt
"Die Enttäuschung war angesichts der persönlichen Umstände des Spielers umso größer: Seine Familie war nach Madrid gereist, um mitzuerleben, wie er sich einen Traum erfüllt - was letztendlich nicht geschah", schrieb die As weiter. Karl hatte Anfang des Jahres für viel Wirbel gesorgt, als er öffentlich zugab, von einem Wechsel zu Real zu träumen. Auch in Spanien nahm man die pikanten Aussagen wahr.
Karl hätte sich derweil umso mehr gewünscht, im Bernabeu auf dem Rasen stehen zu dürfen, Bayerns Trainer Vincent Kompany wechselte das Offensivjuwel allerdings nicht ein. Der nächste Rückschlag folgte wenig später: Am Freitag gab der FCB bekannt, dass sich Karl einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen hat. Damit steht er im Rückspiel gegen die Königlichen nicht zur Verfügung, insgesamt wird er um die drei Wochen lang ausfallen.
Werbung
AFP
FC Bayern München gegen Real Madrid in guter Ausgangsposition
"Harte Rückschläge für Bayerns Juwel", war Karl aufgrund seiner Verletzung mit der Marca auch bei einer weiteren großen spanischen Zeitung Thema. Schon der 90-minütige Bankplatz in dem Stadion, "das theoretisch in Zukunft sein Zuhause sein soll", sei ein "herber Rückschlag" für den Youngster gewesen.
Karl dürfte Anfang Mai wieder einsatzfähig sein und wird hoffen, Bayern dann in einem potenziellen Halbfinalrückspiel der Champions League wieder helfen zu können. Die Ausgangsposition des deutschen Rekordmeisters ist nach dem überzeugenden 2:1-Auswärtssieg in Madrid bestens. Luis Diaz und Harry Kane hatten für die Münchener Tore gesorgt, rund eine Viertelstunde vor Schluss gelang Real-Superstar Kylian Mbappe lediglich noch der Anschlusstreffer. Sollte Bayern am Mittwoch in der heimischen Allianz-Arena der Halbfinaleinzug gelingen, könnte dort Titelverteidiger Paris Saint-Germain warten. Die Franzosen haben nach dem 2:0-Hinspielsieg gegen den FC Liverpool beste Karten, erneut in die Runde der letzten Vier vorzustoßen.
Bayern Münchens Lennart Karl träumt von der WM
Karl hat in dieser Saison seinen Durchbruch beim FCB geschafft. Der Teenager durfte schon häufig von Anfang an ran und sorgte auch als Einwechselspieler immer wieder für wichtige Impulse. Insgesamt kam Karl in 2025/26 bisher auf 35 Einsätze, in denen ihm neun Tore und sieben Assists gelangen.
Ende März hatte der Linksfuß für die deutsche A-Nationalmannschaft debütiert und hinterließ in den Testspielen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) einen guten Eindruck. Damit erhöhte er seine Chancen, von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer nominiert zu werden.
Getty Images Sport
Lennart Karls Zahlen in der bisherigen Saison
Einsätze
35
Tore
9
Assists
7
Gelbe Karten
1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.