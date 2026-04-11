"Die Enttäuschung war umso größer": Doppelter Rückschlag für Bayern-Juwel Lennart Karl ist in Spanien riesiges Thema

"Die Enttäuschung war angesichts der persönlichen Umstände des Spielers umso größer: Seine Familie war nach Madrid gereist, um mitzuerleben, wie er sich einen Traum erfüllt - was letztendlich nicht geschah", schrieb die As weiter. Karl hatte Anfang des Jahres für viel Wirbel gesorgt, als er öffentlich zugab, von einem Wechsel zu Real zu träumen. Auch in Spanien nahm man die pikanten Aussagen wahr.

Karl hätte sich derweil umso mehr gewünscht, im Bernabeu auf dem Rasen stehen zu dürfen, Bayerns Trainer Vincent Kompany wechselte das Offensivjuwel allerdings nicht ein. Der nächste Rückschlag folgte wenig später: Am Freitag gab der FCB bekannt, dass sich Karl einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen hat. Damit steht er im Rückspiel gegen die Königlichen nicht zur Verfügung, insgesamt wird er um die drei Wochen lang ausfallen.