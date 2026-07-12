Seit Monaten wird der BVB mit einer potenziellen Verpflichtung von Fisnik Asllani in Verbindung gebracht. Doch nun soll es hochkarätige Konkurrenz geben. Informationen der katalanischen Zeitung Sport zufolge ist der FC Barcelona in den Poker um den Stürmer der TSG Hoffenheim eingestiegen. Die Blaugrana seien sogar der Grund dafür, dass bislang noch keine Einigung zwischen Borussia Dortmund und der Spielerseite erzielt wurde.
Die Entscheidung liegt wohl bei Hansi Flick! BVB droht offenbar Transferschlappe wegen dem FC Barcelona
Trotz Julian Alvarez: Darum will Barca angeblich auch Fisnik Asllani
Barca sei dem Bericht zufolge auf der Suche nach einem Nachfolger von Ferran Torres, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Wechsel zu PSG liebäugeln soll, und habe Asllani als geeignete Lösung ausgemacht. Der kosovarischen Nationalspieler soll demnach auch kommen, wenn der angepeilte Transfer von Wunschstürmer Julian Alvarez (Atletico Madrid) für die Nachfolge von Robert Lewandowski abgeschlossen werden würde. Schon in den Wochen zuvor hat es etwaige Gerüchte über ein Barca-Interesse an Asllani gegeben, das sich durch den potenziellen Torres-Abgang nochmal verschärft haben soll.
Laut der Sport sei Barca bereits bei Asllani und dessen Beratern vorstellig gewesen, um ein grundsätzliches Interesse zu hinterlegen. Die Entscheidung, ob es zu einem konkreten Transfervorstoß komme, obliege jedoch Trainer Hansi Flick. Trotz seines noch bis 2029 laufenden Vertrags bei der TSG gilt ein Abschied des 23-Jährigen als so gut wie beschlossene Sache.
Asllani besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro, die im Falle eines Torres-Wechsels nach Paris keine größeren Probleme für Barca darstellen dürfte. Das gilt auch für den BVB, sollte Serhou Guirassy den Verein verlassen. Die Zukunft des Torjägers, der ebenfalls über eine Ausstiegsklausel - in Höhe von 35 Millionen Euro, allerdings nur für bestimmte Topklubs - verfügen soll, gilt als weiterhin unklar. Jene soll aber bereits am 15. Juli ablaufen. Einem Wechsel in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul hat der 30-Jährige, der auf einen letzten großen Vertrag aus sein soll, dem Vernehmen nach eine Absage erteilt.
- Getty Images
Warum der BVB bei Fisnik Asllani einen Vorteil haben dürfte
Zudem ergibt sich im Werben um Asllani eine spannende Konstellation. Schließlich steht Karim Adeyemi unmittelbar vor einem Wechsel vom BVB nach Barcelona. Die Borussia stellte den Offensivspieler am Sonntag bereits für "Gespräche" frei. Dortmund soll im Gegenzug eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro plus Boni und eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent erhalten.
Gleichwohl hat der BVB womöglich einen entscheidenden Vorteil bei Asllani. Sportdirektor Ole Book, der das Amt von Sebastian Kehl in der Schlussphase der abgelaufenen Saison übernommen hatte, kennt den Torjäger noch aus gemeinsamen Tagen bei Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Er hatte maßgeblichen Anteil an dessen Leihe zur Saison 2024/25 von der TSG zum damaligen Zweitligisten.
Für Elversberg lieferte Asllani in 37 Einsätzen starke 19 Tore und zehn Assists, wodurch er sich für Größeres bei der TSG empfahl. Für Hoffenheim sprang in der vergangenen Spielzeit insgesamt 21 Torbeteiligungen heraus (elf Treffer, zehn Vorlagen).
Transferhistorie von Borussia Dortmund: Die Rekordverkäufe des BVB
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff FC Barcelona 2017 148 Millionen Euro Jude Bellingham Mittelfeld Real Madrid 2023 127 Millionen Euro Jadon Sancho Angriff Manchester United 2021 85 Millionen Euro Christian Pulisic Angriff FC Chelsea 2019 64 Millionen Euro Pierre-Emerick Aubameyang Angriff FC Arsenal 2018 63,75 Millionen Euro
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.