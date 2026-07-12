Barca sei dem Bericht zufolge auf der Suche nach einem Nachfolger von Ferran Torres, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Wechsel zu PSG liebäugeln soll, und habe Asllani als geeignete Lösung ausgemacht. Der kosovarischen Nationalspieler soll demnach auch kommen, wenn der angepeilte Transfer von Wunschstürmer Julian Alvarez (Atletico Madrid) für die Nachfolge von Robert Lewandowski abgeschlossen werden würde. Schon in den Wochen zuvor hat es etwaige Gerüchte über ein Barca-Interesse an Asllani gegeben, das sich durch den potenziellen Torres-Abgang nochmal verschärft haben soll.

Laut der Sport sei Barca bereits bei Asllani und dessen Beratern vorstellig gewesen, um ein grundsätzliches Interesse zu hinterlegen. Die Entscheidung, ob es zu einem konkreten Transfervorstoß komme, obliege jedoch Trainer Hansi Flick. Trotz seines noch bis 2029 laufenden Vertrags bei der TSG gilt ein Abschied des 23-Jährigen als so gut wie beschlossene Sache.

Asllani besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro, die im Falle eines Torres-Wechsels nach Paris keine größeren Probleme für Barca darstellen dürfte. Das gilt auch für den BVB, sollte Serhou Guirassy den Verein verlassen. Die Zukunft des Torjägers, der ebenfalls über eine Ausstiegsklausel - in Höhe von 35 Millionen Euro, allerdings nur für bestimmte Topklubs - verfügen soll, gilt als weiterhin unklar. Jene soll aber bereits am 15. Juli ablaufen. Einem Wechsel in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul hat der 30-Jährige, der auf einen letzten großen Vertrag aus sein soll, dem Vernehmen nach eine Absage erteilt.