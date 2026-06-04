Die Elversberger Kreativität von Ole Book könnte direkt gefragt sein: Verliert der BVB gleich zwei Stürmer?

Diese Statements bieten natürlich eine Menge Interpretationsspielraum. Legt man die intrinsische Motivation eines Leistungssportlers zugrunde, hat Guirassy nichts Außergewöhnliches gesagt. Denn dass der 30-Jährige wie wohl auch der Großteil seiner Teamkollegen beim BVB wegen der souverän erreichten Vizemeisterschaft nicht in Ekstase verfällt, sollte niemanden verwundern.

Guirassy umwehen jedoch seit vielen Monaten hartnäckige Transfergerüchte, die dieser Tage verdächtig regelmäßig neue Nahrung erhalten. Das war bereits im vergangenen Sommer so, als der Guineer inklusive der Klub-WM 38 Tore und neun Vorlagen in seinem ersten Jahr in Dortmund zustande brachte und Torschützenkönig der Champions League wurde.

Damals wurde bekannt, dass Guirassy eine Klausel in seinem bis 2028 datierten Vertrag besitzt, die es ihm ermöglicht, sich für eine festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro einer bestimmten Reihe an Topklubs anzuschließen. Doch aus dem obersten Regal um Vereine wie Real Madrid oder Manchester City klopfte niemand an - bis heute nicht.