Man muss Serhou Guirassy zugutehalten, dass er nicht auf Floskeln zurückgriff und eine deutliche Antwort gab. Eine, die jedoch auch vielsagend ist. "Es gab in dieser Saison keine wirklich großartigen Momente", hatte der Stürmer von Borussia Dortmund zuletzt bei Sport1 kundgetan. Er führte an, dass das für ihn vor allem an einem Umstand lag - "weil wir nichts gewonnen haben". Guirassy machte klar: "Wenn man für Dortmund spielt, will man Titel gewinnen."
Die Elversberger Kreativität von Ole Book könnte direkt gefragt sein: Verliert der BVB gleich zwei Stürmer?
Diese Statements bieten natürlich eine Menge Interpretationsspielraum. Legt man die intrinsische Motivation eines Leistungssportlers zugrunde, hat Guirassy nichts Außergewöhnliches gesagt. Denn dass der 30-Jährige wie wohl auch der Großteil seiner Teamkollegen beim BVB wegen der souverän erreichten Vizemeisterschaft nicht in Ekstase verfällt, sollte niemanden verwundern.
Guirassy umwehen jedoch seit vielen Monaten hartnäckige Transfergerüchte, die dieser Tage verdächtig regelmäßig neue Nahrung erhalten. Das war bereits im vergangenen Sommer so, als der Guineer inklusive der Klub-WM 38 Tore und neun Vorlagen in seinem ersten Jahr in Dortmund zustande brachte und Torschützenkönig der Champions League wurde.
Damals wurde bekannt, dass Guirassy eine Klausel in seinem bis 2028 datierten Vertrag besitzt, die es ihm ermöglicht, sich für eine festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro einer bestimmten Reihe an Topklubs anzuschließen. Doch aus dem obersten Regal um Vereine wie Real Madrid oder Manchester City klopfte niemand an - bis heute nicht.
Abgang von Serhou Guirassy würde BVB schmerzen
Vielmehr scheint aktuell Fenerbahce aus Istanbul heftig um Guirassys Gunst zu buhlen, der sich wie bereits im Vorjahr angeblich einen Wechsel vorstellen kann. Das ließe sich aus seinen Aussagen nämlich auch problemlos herauslesen.
Gegenüber der Funke Mediengruppe sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken zuletzt das, was man zum momentanen Zeitpunkt sagen muss, um sich alle Optionen offen zu halten: "Wir haben keine Angebote für Serhou erhalten. Auch haben wir nicht die Absicht, ihn gehen zu lassen. Er hat in den letzten beiden Saisons beeindruckend seinen Wert für Borussia Dortmund unter Beweis gestellt."
Bei 60 Toren und 15 Assists in 96 Pflichtspielen ist Guirassy bislang für den BVB angekommen. Sein Abgang, selbst bei einer frei verhandelbaren Ablösesumme, die höher als 40 Millionen läge, würde den Klub erheblich schmerzen. Nicht nur, weil den Westfalen dann seine hohe Trefferquote erst einmal fehlen würde, sondern weil der Kader abseits von Guirassy nur noch wenig hergibt.
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Serhou Guirassy bisher ohne Bekenntnis zum BVB
Auch um Guirassys Abgang abfedern zu können, hat die Borussia im Vorjahr Fabio Silva gekauft. Der kostete mit 22,5 Millionen Euro viel Geld, bewies mit zehn Torbeteiligungen (drei Treffer, sieben Vorlagen) in 39 Partien aber wenig Finisher-Qualitäten. Maximilian Beier ist kein reiner Neuner und wurde zuletzt vermehrt auf der linken Außenbahn eingesetzt, die Zukunft von Karim Adeyemi ist derzeit noch gänzlich offen.
Und da Guirassy weder im vergangenen Sommer noch bislang auch nur den Hauch eines Bekenntnisses zum BVB abgegeben hat, könnte sich für den neuen Sportdirektor Ole Book schon bald die größte Transfer-Baustelle des Sommers auftun.
Book öffnete zuletzt selbst ein wenig die Tür für das Szenario, dass Dortmund ohne Guirassy die kommende Spielzeit angeht: "Mit seinen Toren ist er sehr, sehr wichtig. Es ist also nicht unser Plan und nicht unsere Prämisse, zu sagen, dass wir ihn abgeben wollen. Dennoch gilt auch hier: Wenn außergewöhnliche Angebote eingehen, wird man darüber nachdenken."
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Ole Book muss direkt seine Elversberger Kreativität beweisen
Book muss in seinem ersten Transferfenster für den BVB ohnehin direkt seine aus Elversberg bekannte Kreativität unter Beweis stellen, er hat in beide Richtungen reichlich Arbeit. Feststehen dürfte, dass die Borussia noch zwei dringend notwendige Neuzugänge verpflichtet: Einen defensiv- wie spielstarken Sechser sowie einen Zehner als Ersatz für Julian Brandt.
Das erstgenannte Profil, das beispielsweise das gehandelte 16-jährige Toptalent Kennet Eichhorn von Hertha BSC mitbringen würde, hätte theoretisch zwar die höhere Priorität. Allerdings soll ein neuer Offensivspieler, so suggerierte es jüngst ein Bericht der Sport Bild, dazu beitragen, Guirassy von einem Verbleib zu überzeugen. Bei einem Treffen soll man dem Angreifer die Pläne des Vereins vorgestellt und ihm mitgeteilt haben, dass der Brandt-Nachfolger ihn künftig häufiger in Szene setzen werde.
Es steckt derzeit noch sehr viel Konjunktiv in der gesamten Gemengelage um den 28-maligen Nationalspieler. Dabei könnte es auch noch eine Weile lang bleiben, schließlich hat das Transferfenster noch gute drei Monate geöffnet und wird der Erfahrung nach erst im Anschluss an die Weltmeisterschaft allmählich Fahrt aufnehmen. Gut möglich, dass Guirassy bis dahin mit einer Entscheidung wartet.
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Causa Guirassy und die enorme Fallhöhe für den BVB
Book wird sich vorbereitet haben, an Gerüchten um neue Stürmer und potenzielle Guirassy-Erben mangelt es nicht. Doch diese Aufgabe bringt eine enorme Fallhöhe mit sich. Einen Fehlgriff darf sich Book im Fall der Fälle nicht erlauben, eine neue Nummer eins im Sturm sollte sich von den Zahlen her in den Sphären von Guirassy bewegen.
Dauer-Joker Silva (29-mal eingewechselt) wird derweil das Geschehen vermutlich genau beobachten. Durch seinen Status beim BVB verpasste er bereits die WM mit Portugal. Sollte ihm bei einem Wechsel Guirassys umgehend ein neuer Konkurrent vor die Nase gesetzt werden, könnte es für Book und die Borussia weitere Arbeit geben.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.