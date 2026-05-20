Der Wechsel von Jose Mourinho zu Real Madrid ist noch nicht offiziell vollzogen, da gibt es bereits die ersten Berichte zu seinen angeblichen Wunschspielern bei den Königlichen. Und die haben es durchaus in sich.
"Die Dinge für Barcelona verkomplizieren": Jose Mourinho soll zwei Wunschspieler für Real Madrid haben
So meldet die Onlinezeitung The Independent, dass Mourinho den englischen Nationalspieler Marcus Rashford in die spanische Hauptstadt lotsen wolle. Pikant: Der Angreifer ist aktuell von Manchester United an Reals Erzrivale FC Barcelona ausgeliehen.
Allerdings ist Rashfords Zukunft dort ungewiss. Seine Leihe läuft im Sommer aus und obwohl er gerne bleiben möchte und ansprechende Leistungen gezeigt hat, soll seine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro den Katalanen zu hoch sein.
Mourinho kennt Rashford bestens aus gemeinsamen Zeit bei ManUnited. Dort läuft der Vertrag des 28-Jährigen noch bis 2028. The Special One und Rashford pflegen ein gutes Verhältnis. Ein Transfer des Linksaußen hätte aber laut des Berichts nicht nur eine sportliche Komponente. So wolle Mourinho auch "für Aufsehen sorgen und die Dinge für Barcelona verkomplizieren".
- Getty Images Sport
Holt Real Madrid Morten Hjulmand?
Ebenfalls Zündstoff bietet der zweite angebliche Wunschspieler des Portugiesen: Laut Cadena Cope wünscht er sich für das zentrale Mittelfeld den dänischen Nationalspieler Morten Hjulmand. Dieser ist aktuell Kapitän bei Sporting CP, dem großen Lokalrivalen von Mourinhos Noch-Arbeitgeber Benfica.
Hjulmand steht noch zwei Jahre in Lissabon unter Vertrag und die Ablöseforderung für den 26-Jährigen soll sich auf 50 Millionen Euro belaufen. Er wurde in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht, damals galten allerdings Barca und Atletico Madrid als interessiert.
Hjulmand kam 2023 für knapp 20 Millionen Euro Ablöse von US Lecce zu Sporting und ist dort Leistungsträger sowie Anführer. Also in etwa das, was Real für das Mittelfeldzentrum sucht. Vor allem Rodri von Manchester City wurde hier in den letzten Wochen immer wieder genannt.
Nachdem sich die Anzeichen für eine Mourinho-Rückkehr zu Real in den vergangenen Tagen immer mehr verdichtet hatten, berichteten am Dienstag mehrere Medien übereinstimmend, dass die Königlichen die festgeschriebene Ablöse von drei Millionen Euro in Mourinhos Ausstiegsklausel bei Benfica hinterlegt hätten. Der Coach darf damit seinen Wechsel offiziell vollziehen.