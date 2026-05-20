"Die Dinge für Barcelona verkomplizieren": Jose Mourinho soll zwei Wunschspieler für Real Madrid haben

So meldet die Onlinezeitung The Independent, dass Mourinho den englischen Nationalspieler Marcus Rashford in die spanische Hauptstadt lotsen wolle. Pikant: Der Angreifer ist aktuell von Manchester United an Reals Erzrivale FC Barcelona ausgeliehen.

Allerdings ist Rashfords Zukunft dort ungewiss. Seine Leihe läuft im Sommer aus und obwohl er gerne bleiben möchte und ansprechende Leistungen gezeigt hat, soll seine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro den Katalanen zu hoch sein.

Mourinho kennt Rashford bestens aus gemeinsamen Zeit bei ManUnited. Dort läuft der Vertrag des 28-Jährigen noch bis 2028. The Special One und Rashford pflegen ein gutes Verhältnis. Ein Transfer des Linksaußen hätte aber laut des Berichts nicht nur eine sportliche Komponente. So wolle Mourinho auch "für Aufsehen sorgen und die Dinge für Barcelona verkomplizieren".