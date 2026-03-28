Verwirrung um Manuel Ugarte beim 1:1 von Uruguay in einem WM-Test in Wembley gegen England. Der deutsche Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte dem Mittelfeldspieler von Manchester United offenbar zwei Gelbe Karten, stellte ihn aber dennoch nicht vom Platz. Im Anschluss gibt es heftige Kritik, wurden die offiziellen Statistiken einfach bearbeitet?
"Die denken sich das einfach so aus!" Heftige Kritik an Schiedsrichter Sven Jablonski nach vermeintlichem Karten-Fauxpas bei England-Duell gegen Uruguay
Zweimal Gelb für Ugarte und kein Platzverweis?
Was war passiert? In der 70. Minute entschied Referee Jablonski auf Freistoß für England, nachdem Ugarte Cole Palmer auf den Fuß gestiegen war - der Schiedsrichter zückte zudem die Gelbe Karte. Nur elf Minuten später standen Jablonski und Ugarte erneut im Mittelpunkt – dieses Mal gab es Gelb wegen Meckerns.
Doch anstatt den Uruguayer des Feldes zu verweisen, konnte er noch sechs Minuten weiterspielen, ehe ihn Trainer Marcel Bielsa dann in der 87. Minute für Brian Rodriguez vom Feld nahm. Uruguay durfte also bis zum Ende mit elf Mann auf dem Platz agieren und kam in der vierten Minuten der Nachspielzeit durch einen Elfmeter von Real-Star Fede Valverde noch zum Ausgleich.
- AFP
"Keine gute Leistung!" Tuchel schimpft über Schiedsrichter Jablonski
"Ich fand, das war überhaupt keine gute Leistung", schimpfte England-Coach Thomas Tuchel nach Abpfiff über den Schiedsrichter. "Es gab Diskussionen darüber, dass ein Spieler in einem Spiel zwei Gelbe Karten bekommt, aber nicht vom Platz gestellt wurde. Ein schlechter Tag für ihn."
"Die denken sich das einfach so aus, als hätten wir nicht gesehen, was wir gesehen haben. Bei Palmer war es Ugarte, der ihn attackierte, und dann sah es so aus, als hätte man ihn auch noch wegen Meckerns bestraft", befand der ehemalige England-Stürmer Ian Wright bei ITV.
Am Ende war selbst die Verwirrung verwirrt, wie Harry Maguire erklärte: "Uns wurde mitgeteilt, dass Ugarte zwei Gelbe Karten gezeigt wurden und die zweite davon zurückgenommen wurde, was für uns neu ist", so der Verteidiger. "Nun wurde uns mitgeteilt, dass die erste dieser Gelben Karten für Ugarte eigentlich für [Jose Maria] Gimenez bestimmt war. Anstatt zwei Gelber Karten hat Ugarte also gar keine Gelbe Karte erhalten."
Jablonski äußert sich nicht zu vermeintlichem Karten-Fauxpas
Die offiziellen Spielstatistiken besagen derweil, dass tatsächlich Gimenez in der 70. Minute mit einer Gelben Karte verwarnt wurde und Ugarte seine Gelbe Karte in der 81. Minute erhalten habe. Bearbeitete Statistiken für einen gravierenden Fehler von Jablonski oder einfach nur eine große Verwirrung – der Referee selbst hat sich zum Vorfall jedenfalls noch nicht geäußert.
Englands Spielplan bis zur WM
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