"Die denken sich das einfach so aus!" Heftige Kritik an Schiedsrichter Sven Jablonski nach vermeintlichem Karten-Fauxpas bei England-Duell gegen Uruguay

"Ich fand, das war überhaupt keine gute Leistung", schimpfte England-Coach Thomas Tuchel nach Abpfiff über den Schiedsrichter. "Es gab Diskussionen darüber, dass ein Spieler in einem Spiel zwei Gelbe Karten bekommt, aber nicht vom Platz gestellt wurde. Ein schlechter Tag für ihn."

"Die denken sich das einfach so aus, als hätten wir nicht gesehen, was wir gesehen haben. Bei Palmer war es Ugarte, der ihn attackierte, und dann sah es so aus, als hätte man ihn auch noch wegen Meckerns bestraft", befand der ehemalige England-Stürmer Ian Wright bei ITV.

Am Ende war selbst die Verwirrung verwirrt, wie Harry Maguire erklärte: "Uns wurde mitgeteilt, dass Ugarte zwei Gelbe Karten gezeigt wurden und die zweite davon zurückgenommen wurde, was für uns neu ist", so der Verteidiger. "Nun wurde uns mitgeteilt, dass die erste dieser Gelben Karten für Ugarte eigentlich für [Jose Maria] Gimenez bestimmt war. Anstatt zwei Gelber Karten hat Ugarte also gar keine Gelbe Karte erhalten."