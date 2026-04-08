Die Bestia Negra meldet sich mit einem Update zurück: Doch der FC Bayern München macht Real Madrid dennoch Hoffnungen!

In Teilen traf es die stets gegenüber ihrer heimischen Teams sehr kritisch eingestellte Medienlandschaft Spaniens, sofern sie nicht gewinnen, damit auf den Punkt. Die Bayern dominierten die Partie über weite Strecken tatsächlich, zeigten eine in allen Mannschafsteilen aufopfernde Leistung und hätten sogar noch höher gewinnen können. Wenn nicht sogar müssen. Allerdings hatte der FCB in einigen Situationen auch schlichtweg das Quäntchen Glück auf seiner Seite, das es auf diesem Niveau zweifellos braucht.

Die Bestia Negria hat sich also mit einem Upgrade zurückgemeldet und scheint nun auch wieder Fortuna auf ihrer Seite zu haben, was den Rivalen im Rennen um den Henkelpott durchaus Sorgenfalten bereiten dürfte. Eine Tatsache, die den Münchnern in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt vergönnt war, sobald es in der Königsklasse ums Eingemachte ging - insbesondere gegen Real in den Zehner-Jahren.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Mannschaft von Trainer Alvaro Arbeloa sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte zu einigen Hochkarätern gegen "das aktuell vielleicht beste Team Europas" gekommen war. Der expected-Goals-Wert von 1,97 spricht dahingehend Bände. Manuel Neuer machte einem größeren Comeback mit einem Auftritt wie zu seinen besten Zeiten jedoch einen Strich durch die Rechnung und bekam nach Abpfiff berechtigterweise Lobesyhmnen von allen Seiten ab.

Gleichwohl durfte sich der Kapitän auch zweimal glücklich schätzen, dass seine beiden Aussetzer im ersten Spielabschnitt unbestraft blieben. Gewohnt risikofreudig in Umschaltmomenten bügelte der 40-Jährige zunächst einen missratenen Abschlag selbst aus, ehe er wenig später einen Abwurf auf einen gegnerischen Rücken schleuderte und der Ball von Reals Ausnahmekönnern anschließend nicht kontrolliert wurde. Kurz vor Schluss folgte einer seiner riskanten Ausflüge, der das Münchner Nervenkostüm nochmals belastete. Zudem verfiel Dayot Upamecano einmal in alte Muster und leistete sich einen haarsträubenden Timing-Fehler, woraufhin Vinicius Junior nur das Außennetz des leeren Kastens traf.