"Die bedeutendste Vereinbarung in der Geschichte des Fußballs!" Real Madrid tütet 120-Millionen-Deal ein

Sei's drum: Es herrscht seit Wochen Aufregung rund um die Königlichen und am Mittwoch setzte Präsident Perez die Serie an großen Nachrichten fort. Real verlängert die ohnehin schon langjährige Partnerschaft mit Ausrüster adidas bis mindestens 2034. Laut as sollen die Madrilenen dadurch 120 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Perez sprach in der Folge in der betreffenden Pressemitteilung von dem "wichtigsten Deal in der Geschichte des Fußballs". Die Partnerschaft mit adidas habe dem Verein in den vergangenen drei Jahrzehnten eine der "wunderbarsten" Phasen ermöglicht. Auch adidas-CEO Björn Gulden frohlockte über "eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften im Sport" und er sei "extrem stolz" weiter Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein.

Auch mit Hauptsponsor Emirates hatten die Königlichen jüngst bis 2031 verlängert und lässt sich auch dies fürstlich bezahlen. Laut as steigern sich die Sponsoren-Einnahmen durch den neuen Deal von 70 bis 80 Millionen auf 100 Millionen Euro. Emirates wird künftig auch Hauptsponsor der Basketball-Abteilung der Madrilenen.