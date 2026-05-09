Nach dem Aus in der Champions League gegen PSG braucht der FC Bayern in Wolfsburg einen überragenden Torhüter, um nicht in Rückstand zu geraten und schlussendlich zu gewinnen. Youngster Tom Bischof übt anschließend Kritik an der Leistung der Münchner und wird postwendend von Trainer Vincent Kompany korrigiert.
"Die Basics fehlen uns in letzter Zeit": Youngster des FC Bayern mit Kritik - und Trainer Vincent Kompany antwortet deutlich
"Es ist immer schlecht, wenn man so viele Gegentore und Chancen gegen sich hat", sagte Bischof im Interview mit Sky. "Ich habe jetzt ein paar Spiele leider von außen gesehen: Die Basics im Gegenpressing, direkt nach Ballverlust draufzugehen, fehlen uns in letzter Zeit."
Ob dies eine Sache der Kräfte am Ende einer strapaziösen Saison sei, vermochte Bischof nicht zu sagen. "Es ist mir nur von außen aufgefallen. Deswegen müssen wir oft unnötig lange Wege machen", sagte der 20-Jährige, der in Wolfsburg 90 Minuten durchspielte. "Wenn wir schnelles Gegenpressing haben, machen wir brutal viele Tore. So haben wir jetzt leider viele Gegentore kassiert."
Vincent Kompany: "Er hat einen Fehler gemacht in diesem Interview"
Mit den Gegentoren hatte Bischof einen Punkt, schließlich kassierte der Rekordmeister zuletzt fünf Treffer in Paris und je drei in Mainz und im Heimspiel gegen Heidenheim. Mit der Einschätzung des Pressings allerdings rief er seinen Trainer auf den Plan, der ihm entschieden widersprach.
"Nein, natürlich nicht", begann Kompany sein Gespräch mit Sky auf die Frage, ob Bischof mit seiner Einschätzung Recht habe. "Er ist ein junger Spieler und hat einen Fehler gemacht in diesem Interview."
Dann erklärte der 40-Jährige anhand der ersten Halbzeit von Wolfsburg, in der die Gastgeber die Bayern in zahlreichen Kategorien dominiert hatten, seine Kritik an Bischof: "Gegenpressing kannst du nicht hundertmal machen, wenn du ständig schnelle Ballverluste hast. Das Problem ist nicht, dass der Wille zum Gegenpressing fehlt, so kannst du keine Spiele gewinnen. Es geht darum, dass man die Spiele nicht immer in den ersten zehn, 15 Minuten entscheiden muss. Ein-, zwei- oder dreimal kannst du ins Gegenpressing gehen, aber irgendwann melden sich die Beine."
In der zweiten Halbzeit sahen die Bayern wieder viel eher wie die Bayern aus und dominierten den Gegner - und das "lag an unserem Verhalten in Ballbesitz", sagte Kompany.
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Vincent Kompany: "Ich hatte ein bisschen mehr Übersicht"
Der 40-jährige Coach war Bischof aber keineswegs böse, vielmehr kommentierte er dessen Aussagen mit einem Augenzwinkern. "Tom ist ein super Junge. Aber es ist jetzt direkt nach dem Spiel, und ich hatte ein bisschen mehr Übersicht", sagte Kompany.
Trotz des ersten vergebenen Elfmeters in der Bundesliga durch Harry Kane - nach zuvor 24 Treffern - gewannen die Bayern durch ein Traumtor von Michael Olise mit 1:0 in Wolfsburg.
Am letzten Spieltag der Saison treffen die Münchner am kommenden Samstag auf Aufsteiger 1. FC Köln. Eine Woche darauf kämpfen sie in Berlin mit Titelverteidiger VfB Stuttgart um den DFB-Pokal.
FC Bayern in Wolfsburg: Die Daten
Wolfsburg dominierte die erste Halbzeit in der Offensive, die Bayern drehten den Spieß nach der Pause um (Daten: flashscore).
Halbzeit 1
Halbzeit 2
Schüsse
15:5
2:11
Schüsse aufs Tor
5:1
0:8
Großchancen
4:1
1:1
xG
2,32:0:94
0,75:0,92
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.