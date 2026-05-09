"Die Basics fehlen uns in letzter Zeit": Youngster des FC Bayern mit Kritik - und Trainer Vincent Kompany antwortet deutlich

Mit den Gegentoren hatte Bischof einen Punkt, schließlich kassierte der Rekordmeister zuletzt fünf Treffer in Paris und je drei in Mainz und im Heimspiel gegen Heidenheim. Mit der Einschätzung des Pressings allerdings rief er seinen Trainer auf den Plan, der ihm entschieden widersprach.

"Nein, natürlich nicht", begann Kompany sein Gespräch mit Sky auf die Frage, ob Bischof mit seiner Einschätzung Recht habe. "Er ist ein junger Spieler und hat einen Fehler gemacht in diesem Interview."

Dann erklärte der 40-Jährige anhand der ersten Halbzeit von Wolfsburg, in der die Gastgeber die Bayern in zahlreichen Kategorien dominiert hatten, seine Kritik an Bischof: "Gegenpressing kannst du nicht hundertmal machen, wenn du ständig schnelle Ballverluste hast. Das Problem ist nicht, dass der Wille zum Gegenpressing fehlt, so kannst du keine Spiele gewinnen. Es geht darum, dass man die Spiele nicht immer in den ersten zehn, 15 Minuten entscheiden muss. Ein-, zwei- oder dreimal kannst du ins Gegenpressing gehen, aber irgendwann melden sich die Beine."

In der zweiten Halbzeit sahen die Bayern wieder viel eher wie die Bayern aus und dominierten den Gegner - und das "lag an unserem Verhalten in Ballbesitz", sagte Kompany.