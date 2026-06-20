Der Tag, an dem Lerma offiziell Spieler von Borussia Dortmund wird, rückt immer näher. Sein Wechsel vom ecuadorianischen Erstligisten Independiente del Valle zum BVB für vier Millionen Euro wurde bereits im Mai 2024 vereinbart. Da Lerma zu diesem Zeitpunkt jedoch erst 16 Jahre alt war, musste Dortmund auf seinen Wechsel warten. Nun ist der offensive Mittelfeldspieler volljährig, und am 1. Juli gilt der Transfer endgültig als vollzogen. Geht es nach dem südamerikanischen Experten Simon Escudero, hat sich der BVB dabei ein außergewöhnliches Talent gesichert.
"Die Art von Spieler, die nur einmal unter Tausenden vorkommt": Neuzugang von Borussia Dortmund löst völlige Begeisterung aus
"Lerma hat ähnliche Eigenschaften wie Jude Bellingham. Er wäre der Spieler, der ihm am ähnlichsten ist", sagte Escudero den Ruhr Nachrichten.
Zwar sei es durchaus überraschend gewesen, dass Lerma bereits mit 16 Jahren und nahezu ohne Profi-Erfahrung beim BVB unterschrieben habe, erklärte Escudero. Gleichzeitig verwies er jedoch auf den hervorragenden Ruf von Independiente del Valle. Die Nachwuchsakademie des Klubs gehöre "zu den besten des Landes und neben Palmeiras sogar zu den besten Südamerikas". Als Beispiele nannte er heutige Topstars wie Moises Caicedo vom FC Chelsea, Piero Hincapie von Bayer Leverkusen und Willian Pacho von Paris Saint-Germain.
Escudero über Lerma: "Niemand erreicht sein Niveau"
Escudero kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Derzeit ist er das große Juwel der Nachwuchsabteilung, und niemand erreicht sein Niveau. Er ist die Art von Spieler, die nur einmal unter Tausenden vorkommt."
Besonders hervorzuheben seien die Ballführung des Ecuadorianers, seine Dynamik im letzten Drittel sowie sein Dribbling und seine technische Qualität. Verbesserungspotenzial sieht Escudero dagegen noch in der körperlichen Robustheit: "Verbessern muss er seine physische Verfassung, um sich an das europäische Spiel und die Bundesliga anzupassen."
Lerma ist neben Kaua Prates und Joane Gadou bereits die dritte feststehende Neuverpflichtung von Borussia Dortmund in diesem Transferfenster.