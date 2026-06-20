"Lerma hat ähnliche Eigenschaften wie Jude Bellingham. Er wäre der Spieler, der ihm am ähnlichsten ist", sagte Escudero den Ruhr Nachrichten.

Zwar sei es durchaus überraschend gewesen, dass Lerma bereits mit 16 Jahren und nahezu ohne Profi-Erfahrung beim BVB unterschrieben habe, erklärte Escudero. Gleichzeitig verwies er jedoch auf den hervorragenden Ruf von Independiente del Valle. Die Nachwuchsakademie des Klubs gehöre "zu den besten des Landes und neben Palmeiras sogar zu den besten Südamerikas". Als Beispiele nannte er heutige Topstars wie Moises Caicedo vom FC Chelsea, Piero Hincapie von Bayer Leverkusen und Willian Pacho von Paris Saint-Germain.