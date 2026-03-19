"Die Antwort habe ich noch nicht!" Vincent Kompanys Arbeit beim FC Bayern lässt Bundesliga-Trainer fragend zurück

Die Bayern, die in der Bundesliga auf die erfolgreiche Titelverteidigung zusteuern und am Mittwoch ins Viertelfinale der Champions League eingezogen sind, seien derzeit "mit das Beste, was wir in Europa haben", sagte Baumgart.

Trotzdem hofft Union auf seine Chance gegen das Münchner Starensemble. "Am Ende haben sie alle zwei Beine, sie können vielleicht ein bisschen besser damit umgehen. Grundsätzlich sind wir als Mannschaft und als Kollektiv stark. Das wollen wir auf den Platz bringen", sagte Baumgart.

Jedes Spiel gegen Bayern sei besonders, "so sollten wir es auch angehen. Wir haben die Möglichkeit, dort ein gutes Spiel zu machen. Wir wollen sehr mutig sein, sehr klar sein. Es ist aber auch wichtig, den Weg nach vorn zu finden."