Die anderen WM-Teams können sich glücklich schätzen! Spanien verbreitet selbst bei einer Frankreich-Legende Angst und Schrecken

Der nächste Gegner war Doppeltorschütze Mikel Oyarzabal allerdings zunächst herzlich egal. "Ich habe bislang zu keinem Team etwas geplant", sagte der Angreifer: "Her mit ihnen!" Die Jagd nach dem zweiten WM-Titel nach 2010, als die Tiki-Taka-Generation um den herausragenden Xavi den Fußball-Thron bestieg, ist eröffnet.

Das spanische Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Alle Welt spricht von den begeisternden Super-Franzosen um Kylian Mbappe, von den mitreißenden Argentiniern um Lionel Messi - aber Spanien? Flog während der Vorrunde ein bisschen unter dem Radar. Bis zum Österreich-Spiel. Es scheint so, als kämen die Iberer - allen voran Yamal - pünktlich zur K.o.-Runde so richtig in Schwung. Vorne läuft es von Spiel zu Spiel besser, und auch hinten brennt bislang überhaupt nichts an.

"Jetzt kommt die entscheidende Phase", sagte Yamal. Er selbst fühle sich nach seiner Muskelverletzung "nach und nach wieder wie ich selbst. Ich mache die Läufe, die nötig sind, die Dribblings – einfach alles." Das war gegen die hoffnungslos überforderten Österreicher nicht zu übersehen. Yamal spielte seinen Gegenspielern Knoten in die Beine, Bayern-Profi Konrad Laimer kassierte vom 18 Jahre alten Barca-Star ein "Gurkerl" (Beinschuss) nach dem nächsten.

"In diesem Kader gibt es keine Spieler, die sich ausruhen. Ob in der ersten oder der letzten Minute – sie spielen stets mit derselben Intensität und demselben Siegeshunger", lobte Henry. Doch die Spanier, die in Nordamerika weiter ohne Gegentor durchs Turnier marschieren, sind gewarnt: In Russland 2018 und Katar 2022 schieden sie jeweils im Achtelfinale aus.