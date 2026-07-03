Spanien spielt gegen Österreich die Sterne vom Himmel - und zeigt: Der WM-Titel wird nur über den Europameister vergeben. Ein Beinschuss hier, ein Übersteiger da - dazu ein brutal effizientes Gegenpressing: Mit Tiki-Taka 2.0 verbreitet Spaniens entfesselte Furia Roja Angst und Schrecken und sendet mit der eindrucksvollen Machtdemonstration gegen Österreich eine unmissverständliche Botschaft in die Fußball-Welt. Der WM-Titel wird in diesem Jahr nur über sie gehen.
Die anderen WM-Teams können sich glücklich schätzen! Spanien verbreitet selbst bei einer Frankreich-Legende Angst und Schrecken
"Diese spanische Mannschaft sendet ein Signal an den Rest der Welt"
"Spanien überrollt Österreich", schrieb El Pais nach dem gnadenlos dominanten 3:0 (1:0) der Spanier um Dribbelkünstler Lamine Yamal. Das Sechzehntelfinale, vor dem sich die Österreicher so viel ausgerechnet hatten, geriet zu einer unerwartet einseitigen Angelegenheit. Bei aller offensiven Brillanz des Europameisters: Als erste Mannschaft seit 2014 ließ Spanien in einem K.o.-Spiel einer WM keinen einzigen Schuss aufs eigene Tor zu.
"Diese spanische Mannschaft sendet ein Signal an den Rest der Welt", sagte Frankreichs Fußball-Idol Thierry Henry in seiner Rolle als amerikanischer TV-Experte und geriet ins Schwärmen. Jedes Team könne froh sein, "im Turnierbaum auf der anderen Seite" zu sein. Im Achtelfinale am Montag (21.00 Uhr) kommt es nun erstmal zum Duell mit Cristiano Ronaldo und seinen Portugiesen.
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Spanien schied 2018 und 2022 jeweils im Achtelfinale aus
Der nächste Gegner war Doppeltorschütze Mikel Oyarzabal allerdings zunächst herzlich egal. "Ich habe bislang zu keinem Team etwas geplant", sagte der Angreifer: "Her mit ihnen!" Die Jagd nach dem zweiten WM-Titel nach 2010, als die Tiki-Taka-Generation um den herausragenden Xavi den Fußball-Thron bestieg, ist eröffnet.
Das spanische Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Alle Welt spricht von den begeisternden Super-Franzosen um Kylian Mbappe, von den mitreißenden Argentiniern um Lionel Messi - aber Spanien? Flog während der Vorrunde ein bisschen unter dem Radar. Bis zum Österreich-Spiel. Es scheint so, als kämen die Iberer - allen voran Yamal - pünktlich zur K.o.-Runde so richtig in Schwung. Vorne läuft es von Spiel zu Spiel besser, und auch hinten brennt bislang überhaupt nichts an.
"Jetzt kommt die entscheidende Phase", sagte Yamal. Er selbst fühle sich nach seiner Muskelverletzung "nach und nach wieder wie ich selbst. Ich mache die Läufe, die nötig sind, die Dribblings – einfach alles." Das war gegen die hoffnungslos überforderten Österreicher nicht zu übersehen. Yamal spielte seinen Gegenspielern Knoten in die Beine, Bayern-Profi Konrad Laimer kassierte vom 18 Jahre alten Barca-Star ein "Gurkerl" (Beinschuss) nach dem nächsten.
"In diesem Kader gibt es keine Spieler, die sich ausruhen. Ob in der ersten oder der letzten Minute – sie spielen stets mit derselben Intensität und demselben Siegeshunger", lobte Henry. Doch die Spanier, die in Nordamerika weiter ohne Gegentor durchs Turnier marschieren, sind gewarnt: In Russland 2018 und Katar 2022 schieden sie jeweils im Achtelfinale aus.
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