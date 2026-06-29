Die Ablösesumme könnte dreistellig werden! Shootingstar der WM hat es offenbar auch dem FC Bayern München angetan

Wie RMC-Sport-Reporter Fabrice Hawkins nun berichtet, gehört auch der FC Bayern München zu den Interessenten. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch der FC Arsenal sowie Manchester City und Manchester United die Entwicklung des Youngsters genau verfolgen.

Der OSC Lille wäre dem Vernehmen nach grundsätzlich zu einem Verkauf bereit, würde Bouaddi im Anschluss aber gerne für eine weitere Saison auf Leihbasis im eigenen Kader behalten, damit er seine Entwicklung in gewohnter Umgebung fortsetzen kann. Lille-Präsident Olivier Letang soll für das Supertalent sogar zwischen 80 und 100 Millionen Euro verlangen.