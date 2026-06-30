Wird der FC Bayern München endlich einen seiner Streichkandidaten los? Bryan Zaragoza hat offenbar sein Wunschziel auserkoren.
Die Ablöse dürfte für den FC Bayern ein Problem werden! Bryan Zaragoza hat wohl besonderes Wunschziel auserkoren
Einem Bericht von Radio Marca Malaga zufolge möchte der 24-jährige Offensivspieler in der kommenden Saison gerne beim Klub aus seiner Geburtsstadt, dem FC Malaga, unterkommen.
Demnach sieht Zaragoza beim spanischen Zweitligisten die idealen Voraussetzungen, um endlich sein volles Potenzial entfalten und sich langfristig etablieren zu können.
Beim deutschen Rekordmeister hat der dreimalige spanische Nationalspieler wiederum keine Zukunft mehr. Zwar steht Zaragoza in München noch bis 2029 unter Vertrag, angesichts seiner überschaubaren Leistungen im FCB-Dress und der namhaften Konkurrenz um Michael Olise und Luis Diaz ist ein dauerhafter Verbleib jedoch so gut wie ausgeschlossen.
So wurde er im Sommer 2024 zunächst eine Saison lang zu CA Osasuna abgegeben, im Anschluss folgten zwei halbjährige Leihen zu Celta Vigo und zuletzt zur AS Roma. Vor allem bei den Italienern kam Zaragoza überhaupt nicht zurecht, weshalb die Giallorossi auch die vorhandene Kaufoption ungenutzt ließen.
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Bryan Zaragoza wechselte 2024 zum FC Bayern
Zuletzt hieß es, dass Espanyol Barcelona Interesse an einer Verpflichtung zeige. Laut der Mundo Deportivo wollen sich die Katalanen zur kommenden Spielzeit gerne auf den offensiven Außenpositionen verstärken, Zaragoza passe dabei genau ins gesuchte Anforderungsprofil.
Der 24-Jährige war im Januar 2024 zunächst per Leihe und dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada fest zum FC Bayern gewechselt. Auch aufgrund der Sprachbarriere und eines angeblich durchwachsenen Verhältnisses zum damaligen Trainer Thomas Tuchel konnte er sich aber nicht durchsetzen.
So kommt er insgesamt auf lediglich sieben Pflichtspiele für die Bayern. Ein Tor oder eine Vorlage waren ihm dabei nicht vergönnt.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.