Die Ablöse dürfte für den FC Bayern ein Problem werden! Bryan Zaragoza hat wohl besonderes Wunschziel auserkoren

Einem Bericht von Radio Marca Malaga zufolge möchte der 24-jährige Offensivspieler in der kommenden Saison gerne beim Klub aus seiner Geburtsstadt, dem FC Malaga, unterkommen.

Demnach sieht Zaragoza beim spanischen Zweitligisten die idealen Voraussetzungen, um endlich sein volles Potenzial entfalten und sich langfristig etablieren zu können.

Beim deutschen Rekordmeister hat der dreimalige spanische Nationalspieler wiederum keine Zukunft mehr. Zwar steht Zaragoza in München noch bis 2029 unter Vertrag, angesichts seiner überschaubaren Leistungen im FCB-Dress und der namhaften Konkurrenz um Michael Olise und Luis Diaz ist ein dauerhafter Verbleib jedoch so gut wie ausgeschlossen.

So wurde er im Sommer 2024 zunächst eine Saison lang zu CA Osasuna abgegeben, im Anschluss folgten zwei halbjährige Leihen zu Celta Vigo und zuletzt zur AS Roma. Vor allem bei den Italienern kam Zaragoza überhaupt nicht zurecht, weshalb die Giallorossi auch die vorhandene Kaufoption ungenutzt ließen.