Gary Nevile hatte im Vorfeld des Halbfinal-Showdowns bei The Overlap eine kontroverse Meinung über an Romero und Innenverteidiger-Partner Lisandro Martinez geäußert. Seiner Ansicht nach würde beide "pro Spiel ein Tor verschenken" und seien "das beste und schlechteste Innenverteidiger-Duo der Welt - brillant in einem Moment, lächerliche Fehler im nächsten".

Allerdings betonte der ehemalige englische Nationalspieler auch, wie "unglaublich" beide zeitweise für Argentinien spielen: "Sie schießen Tore, klären Bälle, sie sind einfach überall", lobte Neville.

Nach dem dramatischen Sieg der Albiceleste mit zwei Toren in den letzten Minuten des Spiels, die einen 0:1-Rückstand in einen Sieg Argentiniens drehten, folgte dennoch die verbale Retourkutsche des Kapitäns von Tottenham Hotspur.