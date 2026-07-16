Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
RomeroGetty Images
Jonas Rütten

"Dicke Umarmung an ihn!" Argentiniens WM-Held Cristian Romero verhöhnt England-Legende

Weltmeisterschaft
Argentinien
England - Argentinien
England
C. Romero
L. Martinez

Cristian Romero hat den Finaleinzug von Argentinien gegen England vielleicht noch ein bisschen mehr genossen, als alle seine Teamkollegen. Nach dem Sieg knöpfte er sich einen bestimmten TV-Experten vor.

Gary Nevile hatte im Vorfeld des Halbfinal-Showdowns bei The Overlap eine kontroverse Meinung über an Romero und Innenverteidiger-Partner Lisandro Martinez geäußert. Seiner Ansicht nach würde beide "pro Spiel ein Tor verschenken" und seien "das beste und schlechteste Innenverteidiger-Duo der Welt - brillant in einem Moment, lächerliche Fehler im nächsten".

Allerdings betonte der ehemalige englische Nationalspieler auch, wie "unglaublich" beide zeitweise für Argentinien spielen: "Sie schießen Tore, klären Bälle, sie sind einfach überall", lobte Neville.

Nach dem dramatischen Sieg der Albiceleste mit zwei Toren in den letzten Minuten des Spiels, die einen 0:1-Rückstand in einen Sieg Argentiniens drehten, folgte dennoch die verbale Retourkutsche des Kapitäns von Tottenham Hotspur.

  • Romero und Lisandro Martinez vor WM-Halbfinale durch Neville "angezündet"

    "Lisandro und ich waren vor dem Spiel schon komplett angezündet, wegen dem, was Gary Neville gesagt hat", gab Romero offen zu: "In England lieben sie es, vor dem Spiel zu reden. Jetzt senden wir ihm eine dicke Umarmung. Ich hoffe, ich werde nicht so dumm wie er, wenn ich aufhöre", spottete er im Interview mit DSports. Martinez ergänzte: "Wir sind es gewöhnt, dass Leute über uns reden, es scheint so, als würden sie das mögen. Aber wir geben die Antwort auf dem Platz, immer mit Respekt."

    Ganz so respektvoll hatte sich zumindest Romero aber während des Spiels nicht verhalten. Videos im Netz zeigen ihn, wie er nach dem Ausgleich durch Enzo Fernandez kurz vor Schluss völlig die Fassung verliert, jubelnd und schreiend zum geschlagenen englischen Keeper Jordan Pickford läuft und sich noch einmal aufreizend über ihn beugt. Gleiches Spiel kurz nach Abpfiff, als er angesichts des argentinischen Siegs klar erkennbar in Richtung des frustrierten Jude Bellingham mit Handgesten jubelt.

    • Werbung
  • RomeroGetty Images

    Cristian Romero trifft bei der WM 2026 und wird zum Held

    Rein sportlich avancierte Romero im WM-Verlauf abermals zu einem der absoluten Schlüsselspieler aufseiten der Albiceleste. Schon beim WM-Triumph in Katar war er als Stammspieler gesetzt, bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko aber tat er sich auch in der Offensive hervor. 

    Bei der dramatischen Aufholjagd gegen Ägypten im Achtelfinale brachte er mit seinem Anschlusstreffer in der 79. Minute beim Stand von 0:2 die Hoffnung auf ein Comeback zurück. Im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde war er es, der per Kopf für die Entscheidung in der Verlängerung sorgte. Das 3:2 wurde jedoch als Eigentor gewertet.

    In seinem zweiten WM-Finale trifft Romero nun mit Argentinien auf die wiedererstarkten Spanier. Nach eher durchwachsenen Auftritten zeigte die Furia Roja im Halbfinale gegen die übermächtigen Franzosen ein taktisches und defensives Meisterstück und geht dementsprechend als Favorit ins Endspiel am kommenden Sonntag.

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
Weltmeisterschaft
Frankreich crest
Frankreich
FRA
England crest
England
ENG
Weltmeisterschaft
Spanien crest
Spanien
ESP
Argentinien crest
Argentinien
ARG