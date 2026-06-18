Dicke Überraschung um Sandro Wagner? Ehemaligerm Co-Trainer von Julian Nagelsmann winkt angeblich Job in der Premier League

Wagner habe in den vergangenen Monaten Gespräche mit mehreren Vereinen, auch aus Deutschland, geführt. Der 38-Jährige sei nach seinem schnellen Aus beim FC Augsburg bereit, wieder an die Seitenlinie zurückzukehren. Die Entscheidung wolle er jedoch wohl überlegt treffen. Sein neuer Arbeitgeber soll zu seiner Vision und Spielidee passen, einen angriffslustigen Fußball zu spielen. Dies war ihm beim FCA durchaus zum Verhängnis geworden.

Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den DFB im vergangenen Sommer für seine erste Cheftrainer-Station in Augsburg verlassen, scheiterte letztlich jedoch krachend. Wagner wurde den hohen Erwartungen, die er mit der ein oder anderen provokanten Aussage teilweise selbst hochschraubte, nicht gerecht und kam in 14 Bundesligaspielen auf einen Punkteschnitt von lediglich 0,83 Punkten.

Nachfolger Manuel Baum führte den FCA indes fast noch nach Europa, wählte im Gegensatz zu Wagner den alten eher unattraktiven FCA-Ansatz. Die zuvor abstiegsbedrohten Fuggerstädter beendeten die Saison schließlich auf Platz neun.