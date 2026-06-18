Sandro Wagner bietet sich offenbar die Möglichkeit, seine Trainer-Karriere in der Premier League fortzusetzen. Wie Sky berichtet, denkt Aufsteiger Ipswich Town über eine Anstellung des 38-Jährigen nach. Er sei jedoch nicht der einzige Kandidat auf die Nachfolge von Kieran McKenna, der sein Amt vor knapp einer Woche aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.
Dicke Überraschung um Sandro Wagner? Ehemaligerm Co-Trainer von Julian Nagelsmann winkt angeblich Job in der Premier League
Wagner scheiterte krachend beim FC Augsburg
Wagner habe in den vergangenen Monaten Gespräche mit mehreren Vereinen, auch aus Deutschland, geführt. Der 38-Jährige sei nach seinem schnellen Aus beim FC Augsburg bereit, wieder an die Seitenlinie zurückzukehren. Die Entscheidung wolle er jedoch wohl überlegt treffen. Sein neuer Arbeitgeber soll zu seiner Vision und Spielidee passen, einen angriffslustigen Fußball zu spielen. Dies war ihm beim FCA durchaus zum Verhängnis geworden.
Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den DFB im vergangenen Sommer für seine erste Cheftrainer-Station in Augsburg verlassen, scheiterte letztlich jedoch krachend. Wagner wurde den hohen Erwartungen, die er mit der ein oder anderen provokanten Aussage teilweise selbst hochschraubte, nicht gerecht und kam in 14 Bundesligaspielen auf einen Punkteschnitt von lediglich 0,83 Punkten.
Nachfolger Manuel Baum führte den FCA indes fast noch nach Europa, wählte im Gegensatz zu Wagner den alten eher unattraktiven FCA-Ansatz. Die zuvor abstiegsbedrohten Fuggerstädter beendeten die Saison schließlich auf Platz neun.
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Ipswich Town feiert Wiederaufstieg mit Edelfan Ed Sheeran
Nach seiner Entlassung im Dezember nutzte Wagner dem Sky-Bericht zufolge derweil die Zeit, um zu reflektieren und an seinen Schwächen sowie Stärken als Trainer zu arbeiten. Bei Ipswich Town würde eine spannende Herausforderung auf ihn warten.
Die "Tractor Boys" hatten sich am letzten Spieltag der Championship den zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter Meister Coventry City und machten somit den sofortigen Wiederaufstieg perfekt. Auch zur Freude des weltbekannten Popstars Ed Sheeran. Der Sänger ist nicht nur großer Fan. 2024 sicherte er sich auch eine Beteiligung von 1,4 Prozent an dem Klub und sponsorte über mehrere Spielzeiten sogar die Trikots der Männer- und Frauenmannschaften, worauf die mathematischen Symbole seiner Albumtitel und Konzerttourneen zu sehen waren.