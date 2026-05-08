Der FC Bayern bemüht sich um einen Transfer des belgischen Nationalspielers Charles De Ketelaere von Atalanta Bergamo. Laut des Transferexperten Sacha Tavolieri von sky.ch bestehe "konkretes Interesse" des deutschen Rekordmeisters an einem Wechsel im Sommer.
Dicke Transferüberraschung beim FC Bayern? Landsmann von Vincent Kompany soll schon grünes Licht gegeben haben
De Ketelaere selbst soll ebenfalls einen Wechsel an die Säbener Straße anstreben. Der Landsmann von FCB-Coach Vincent Kompany habe bereits "grünes Licht" für einen Deal zur kommenden Saison gegeben. Eine Einigung zwischen Bayerns Verantwortlichen und dem 25-Jährigen werde "kein Hindernis" auf dem Weg zum Vollzug darstellen.
Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen seien für die kommende Woche geplant, heißt es weiter. Die Höhe einer möglichen Ablösesumme für den 1,92 Meter großen Edeltechniker wird nicht genannt.
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Charles De Ketelaere wechselte von Milan zu Atalanta Bergamo
Angeblich suchen die Bayern neben einem neuen Rechtsverteidiger zur neuen Spielzeit einen neuen Spieler für die offensive linke Außenbahn. Bislang war hier vor allem Newcastle Uniteds Anthony Gordon (25) im Gespräch, Gerüchte gibt es auch um Bradley Barcola (23) von Paris Saint-Germain.
De Ketelaere passt derweil nicht zu 100 Prozent in das Anforderungsprofil eines hochkarätigen Ersatzes für Platzhirsch Luis Diaz (29). Der offensive Mittelfeldspieler ist in der Offensive zwar flexibel einsetzbar, allerdings ist der rechte Flügel eher sein Ausweichposition. Auch im Sturmzentrum lief er bisher häufiger auf als auf der linken Seite.
De Ketelaere galt einst als riesiges Talent und wechselte 2022 für 37,5 Millionen Euro von seinem Heimatklub FC Brügge zur AC Mailand. Bei Milan erfüllte er die hohen Erwartungen jedoch nicht und verabschiedete sich ein Jahr später auf Leihbasis zum Serie-A-Rivalen Bergamo. Dort lief es deutlich besser und 2025 zog Atalanta die Kaufoption in Höhe von 23,7 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.
Charles De Ketelaere verpasste ein CL-Duell mit dem FC Bayern
Der 28-malige Nationalspieler Belgiens ist in der Mannschaft von Cheftrainer Raffaele Palladino Stammspieler und Leistungsträger. De Ketelaere bringt es in dieser Saison auf 39 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwölf Scorerpunkte sammelte (fünf Tore, sieben Vorlagen).
Im Frühjahr dieser Saison konnten sich die Münchener persönlich einen Eindruck von De Ketelaere verschaffen. Nachdem er wegen einer Meniskusverletzung das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League (1:6) verpasst hatte, stand er im Rückspiel (1:4) gegen den FCB 57 Minuten lang auf dem Rasen.
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Charles De Ketelaeres Zahlen bei Atalanta Bergamo
Einsätze Tore Assists Gelbe Karten Titel 139 32 31 6 1
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro