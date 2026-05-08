Dicke Transferüberraschung beim FC Bayern? Landsmann von Vincent Kompany soll schon grünes Licht gegeben haben

Angeblich suchen die Bayern neben einem neuen Rechtsverteidiger zur neuen Spielzeit einen neuen Spieler für die offensive linke Außenbahn. Bislang war hier vor allem Newcastle Uniteds Anthony Gordon (25) im Gespräch, Gerüchte gibt es auch um Bradley Barcola (23) von Paris Saint-Germain.

De Ketelaere passt derweil nicht zu 100 Prozent in das Anforderungsprofil eines hochkarätigen Ersatzes für Platzhirsch Luis Diaz (29). Der offensive Mittelfeldspieler ist in der Offensive zwar flexibel einsetzbar, allerdings ist der rechte Flügel eher sein Ausweichposition. Auch im Sturmzentrum lief er bisher häufiger auf als auf der linken Seite.

De Ketelaere galt einst als riesiges Talent und wechselte 2022 für 37,5 Millionen Euro von seinem Heimatklub FC Brügge zur AC Mailand. Bei Milan erfüllte er die hohen Erwartungen jedoch nicht und verabschiedete sich ein Jahr später auf Leihbasis zum Serie-A-Rivalen Bergamo. Dort lief es deutlich besser und 2025 zog Atalanta die Kaufoption in Höhe von 23,7 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.