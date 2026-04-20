Diagnose ist da! PSG gibt vor CL-Kracher gegen den FC Bayern München Update bei verletztem Topstar

Damit steht auch fest, dass Vitinha die anstehenden beiden Ligaspiele Paris Saint-Germains gegen den FC Nantes (Mittwoch, 19 Uhr) und bei SCO Angers (Samstag, 19 Uhr) sicher verpassen wird. Danach treffen die Franzosen in der Champions League zum Halbfinal-Hinspiel auf den FC Bayern München (28. April).

Vitinha war am Sonntagabend beim Spiel der Pariser gegen Lyon nach einem Luftzweikampf unglücklich mit dem rechten Fuß aufgekommen und hatte anschließend signalisiert, nicht weiterspielen zu können.