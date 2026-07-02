"Alle meine Ex-Kollegen sagen zu mir...": Bastian Schweinsteiger illustriert den Niedergang der deutschen Nationalmannschaft

"Was haben wir für ein Spielermaterial? Wer kann uns garantieren, dass wir mit einem neuen Trainer erfolgreicher sind?", fragte der Weltmeister von 2014 in seiner Funktion als ARD-Experte und betonte: "Natürlich würde ein Jürgen Klopp, Lothar Matthäus oder selbst einer wie Jupp Heynckes das vielleicht anders angehen, aber ich muss auch die Spieler in die Pflicht nehmen. Es war nicht toll, was sie geleistet haben."

Die Suche nach der Ursache für das Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Underdog Paraguay dürfe nicht beim Trainerposten enden. Es müsse stattdessen deutlich tiefer gegraben werden. "Was wollen wir eigentlich? Wir haben vor Jahren den Fehler gemacht und gesagt: Fußball spielen ist wichtig – aber was wir verloren haben, ist Robustheit, Identität, Kampf führen", erklärte Schweinsteiger.

"Alle meine Ex-Kollegen sagen zu mir: Ihr habt die DNA verloren und Fußball spielen könnt ihr auch nicht mehr so gut, und deshalb seid ihr ausgeschieden", führte die Legende des FC Bayern München aus. Das sei aber keineswegs Nagelsmann anzukreiden. "Wenn du es als Trainer einforderst, und es kommt nichts, kannst du ja auch nichts machen."

Schon vor Jahren sei der Fehler begangen worden, "nur noch fußballerische Lösungen" finden zu wollen. "Unsere eigenen Tugenden – vielleicht wollen einige das nicht hören – haben wir aufgegeben. Und wir kriegen jetzt die Watsche. Weil wir die fußballerischen Lösungen nicht haben und die Robustheit fehlt uns auch."