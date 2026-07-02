Für Bastian Schweinsteiger ist die dritte WM-Enttäuschung der deutschen Nationalmannschaft in Serie allen voran mit dem Auftreten der Spieler und nicht allein mit Julian Nagelsmann zu begründen.
"Alle meine Ex-Kollegen sagen zu mir...": Bastian Schweinsteiger illustriert den Niedergang der deutschen Nationalmannschaft
Bastian Schweinsteiger zählt Fehler des DFB auf
"Was haben wir für ein Spielermaterial? Wer kann uns garantieren, dass wir mit einem neuen Trainer erfolgreicher sind?", fragte der Weltmeister von 2014 in seiner Funktion als ARD-Experte und betonte: "Natürlich würde ein Jürgen Klopp, Lothar Matthäus oder selbst einer wie Jupp Heynckes das vielleicht anders angehen, aber ich muss auch die Spieler in die Pflicht nehmen. Es war nicht toll, was sie geleistet haben."
Die Suche nach der Ursache für das Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Underdog Paraguay dürfe nicht beim Trainerposten enden. Es müsse stattdessen deutlich tiefer gegraben werden. "Was wollen wir eigentlich? Wir haben vor Jahren den Fehler gemacht und gesagt: Fußball spielen ist wichtig – aber was wir verloren haben, ist Robustheit, Identität, Kampf führen", erklärte Schweinsteiger.
"Alle meine Ex-Kollegen sagen zu mir: Ihr habt die DNA verloren und Fußball spielen könnt ihr auch nicht mehr so gut, und deshalb seid ihr ausgeschieden", führte die Legende des FC Bayern München aus. Das sei aber keineswegs Nagelsmann anzukreiden. "Wenn du es als Trainer einforderst, und es kommt nichts, kannst du ja auch nichts machen."
Schon vor Jahren sei der Fehler begangen worden, "nur noch fußballerische Lösungen" finden zu wollen. "Unsere eigenen Tugenden – vielleicht wollen einige das nicht hören – haben wir aufgegeben. Und wir kriegen jetzt die Watsche. Weil wir die fußballerischen Lösungen nicht haben und die Robustheit fehlt uns auch."
- AFP
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Deshalb sei das DFB-Team aktuell auch keine Weltklasse, sondern lediglich Mittelmaß. "Das ist die nackte Wahrheit. Wir müssen es wieder aufbauen", stellte Schweinsteiger klar. Dass der Neuanfang mit Nagelsmann vonstatten gehen wird, darf trotz dessen Angebot unmittelbar nach dem Aus, seinen bis 2028 gültigen Vertrag zu erfüllen und die Nationalmannschaft auch bei der EM in Großbritannien zu betreuen, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich.
Dem Vernehmen nach soll die Ablösung des 38-Jährigen "zügig" beschlossen werden. Zunächst soll noch ein Gespräch zwischen dem verantwortlichen Quartett aus DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler sowie Geschäftsführer Andreas Rettig und Nagelsmann stattfinden. Als Nachfolger soll Jürgen Klopp installiert werden, der laut der Bild-Zeitung eine "große Bereitschaft" für den Job zeige.
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DFB-Team: Bilanz von Deutschland nach der WM 2014
Wettbewerb Runde Gegner beim Ausscheiden EM 2016 Halbfinale Frankreich (0:2) WM 2018 Gruppenphase Südkorea (0:2) EM 2021 Achtelfinale England (0:2) WM 2022 Gruppenphase Costa Rica (4:2, ausgeschieden wegen Torverhältnis) EM 2024 Viertelfinale Spanien (1:2 n.V.) WM 2026 Sechzehntelfinale Paraguay (3:4 i.E.)