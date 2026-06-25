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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Nino Duit

DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zur WM-Pleite gegen Ecuador: Star des FC Bayern erlebt gegen Ecuador WM-Tiefpunkt

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Deutschland

Gruppensieger Deutschland hat das abschließende WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador mit 1:2 verloren. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik.

Wie er schon bei der Pressekonferenz vorab angekündigt hatte, verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Rotationen und nahm somit nur die beiden erzwungenen Startelf-Wechsel vor. Antonio Rüdiger ersetzte den schwer verletzten Nico Schlotterbeck, David Raum den angeschlagenen Nathaniel Brown.

Somit begann im Finalstadion von East Rutherford vor den Toren New Yorks auch der vielgescholtene Leroy Sane - und ausgerechnet er brachte Deutschland bereits in der 2. Minute in Führung. Dabei profitierte Sane aber davon, dass ein vermeintliches Foul von Aleksandar Pavlovic nicht abgepfiffen wurde. Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.) drehten das Spiel für Ecuador.

Deutschland stand bereits zuvor als Gruppensieger fest und trifft im Sechzehntelfinale am Montag in Foxborough bei Boston auf einen noch unbekannten Gruppendritten.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: Manuel Neuer

    Obwohl es gegen Ecuador um nichts mehr ging, belohnte Nagelsmann im Tor nicht den kurz vor der WM degradierten Oliver Baumann mit einem Einsatz, sondern setzte erneut auf Neuer. Auch in der dritten WM-Partie spielte der 40-Jährige nicht zu Null. Beim ersten Gegentor war Neuer machtlos, am zweiten hatte er wegen schlechter Strafraumbeherrschung nach einer Ecke durchaus Anteil. In Minute 73 leistete sich Neuer mit Tah beinahe ein folgenschweres Missverständnis. Note: 4,5.

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  • Deutschland - Ecuador, Noten: Joshua Kimmich

    Ecuadors Angreifer liefen Kimmich extrem aggressiv an. Letztlich befreite er sich zwar meist mit Müh und Not, sein Gestaltungsraum war dadurch aber arg eingeschränkt. Note: 4.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: Jonathan Tah

    Mit etlichen Blocks und klärenden Aktionen avancierte Tah zunächst wiederholt zum Retter in höchster Not. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit beförderte er den Ball einmal artistisch aus dem Strafraum. Im Laufe der zweiten Halbzeit begann Tah aber urplötzlich zu wackeln. Erst das Missverständnis mit Neuer, dann verwandelte sein Gegenspieler Plata zu Ecuadors 2:1. Note: 4.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland - Ecuador, Noten: Antonio Rüdiger

    Rückte für den verletzten Schlotterbeck in die Mannschaft und übernahm dessen Position als linker Innenverteidiger. Bei Rüdiger war es exakt umgekehrt wie bei Tah: erst sehr wackelig, dann immer besser. Das Neuer/Tah-Missverständnis bügelte letztlich Rüdiger aus. Note: 4.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: David Raum

    Links hinten anstelle des angeschlagenen Brown in der Startelf. Bei Ballbesitz schob Raum sehr hoch. Teilweise orientierte er sich dabei in den offensiven Halbraum, teilweise hielt er die Linie und brachte gute Flanken. Etwa vor Havertz' Kopfballchance in der 25. und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf Wirtz. Defensiv wackelig, etwa im direkten Duell mit John Yeboah in Minute 54 oder beim verlorenen Kopfballduell vor Ecuadors 2:1. Note: 4.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: Felix Nmecha

    Gegen Ecuador bekam Nmechas zuvor grandiose WM erste Kratzer. Mit einem unnötigen Ballverlust leitete er Ecuadors 1:1 ein. In Minute 16 leistete er sich eine weitere potentiell folgenschwere Unkonzentriertheit, diese blieb aber ungestraft. Insgesamt deutlich weniger prägend für das deutsche Spiel. In der 14. scheiterte Nmecha mit einem Distanzschuss. Note: 5.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Vorläufiger Tiefpunkt einer ohnehin durchwachsenen WM. Pavlovic wirkte durchweg behäbig: Beim 1:1 attackierte der Sechser des FC Bayern erst zu spät und bekam den Ball dann durch die Beine, in der 44. holte er sich für ein taktisches Foul die Gelbe Karte. Pavlovic hatte Glück, dass sein vermeintliches Foul an Pedro Vite vor Sanes Führungstor nicht abgepfiffen wurde. Er traf zwar zuerst den Ball, dann aber auch seinen Gegenspieler am Kopf. Zur Halbzeit wechselte ihn Nagelsmann folgerichtig aus. Note: 5.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: Leroy Sane

    Trotz zwei schwachen Auftritten gegen Curacao und die Elfenbeinküste vertraut ihm Nagelsmann weiterhin - und diesmal sollte es sich auszahlen. Mit einem platzierten Flachschuss brachte Sane Deutschland früh in Führung. Anschließend setzte er lange kaum offensive Akzente, ehe er in Minute 76 eine Topchance vergab. Bemüht im Spiel gegen den Ball, in Minute 24 hinderte Sane den durchgebrochenen Piero Hincapie im eigenen Strafraum an einem Abschluss. Deutschlands vermeintlicher Elfmeter Anfang der zweiten Halbzeit wurde wegen eines Sane-Fouls nach VAR-Intervention zurückgenommen. Note: 3.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: Jamal Musiala

    Setzte immer wieder zum Dribbling an, blieb aber meistens früher oder später an den engmaschigen ecuadorianischen Abwehrreihen hängen. In Minute 63 leitete Musiala einen deutschen Angriff gut ein. Note: 4,5.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland - Ecuador, Noten: Florian Wirtz

    Orientierte sich wie gehabt regelmäßig ins Zentrum, wo die Raumaufteilung mit Musiala nicht immer optimal daherkam. Sanes 1:0 bereitete er klug vor. Note: 4.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: Kai Havertz

    Abgesehen von einem zu zentralen Kopfball in Minute 25 völlig unauffällig. Note: 4,5.

  • Deutschland - Ecuador, Noten: Einwechselspieler

    Angelo Stiller: Kam zur Pause für den Gelb-vorbelasteten Pavlovic und klärte zweimal stark im eigenen Strafraum. Note: 3,5.

    Deniz Undav: Deutschlands Superjoker ersetzte in der 60. Minute Havertz. Er brachte zwar Körperlichkeit ins Spiel, erzielte aber ausnahmsweise keine Tore. Note: 3,5.

    Malick Thiaw: Spielte die letzte halbe Stunde anstelle von Kimmich als Rechtsverteidiger. Note: 4.

    Maximilian Beier: Kam in der 64. für Nmecha und reihte sich auf der rechten Außenbahn ein. Note: 4.

    Pascal Groß: Ersetzte in der 73. Wirtz. Keine Bewertung.

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