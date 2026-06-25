DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zur WM-Pleite gegen Ecuador: Star des FC Bayern erlebt gegen Ecuador WM-Tiefpunkt

Wie er schon bei der Pressekonferenz vorab angekündigt hatte, verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Rotationen und nahm somit nur die beiden erzwungenen Startelf-Wechsel vor. Antonio Rüdiger ersetzte den schwer verletzten Nico Schlotterbeck, David Raum den angeschlagenen Nathaniel Brown.

Somit begann im Finalstadion von East Rutherford vor den Toren New Yorks auch der vielgescholtene Leroy Sane - und ausgerechnet er brachte Deutschland bereits in der 2. Minute in Führung. Dabei profitierte Sane aber davon, dass ein vermeintliches Foul von Aleksandar Pavlovic nicht abgepfiffen wurde. Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.) drehten das Spiel für Ecuador.

Deutschland stand bereits zuvor als Gruppensieger fest und trifft im Sechzehntelfinale am Montag in Foxborough bei Boston auf einen noch unbekannten Gruppendritten.