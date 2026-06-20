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NADIEM AMIRI DENIZ UNDAV GERMANY Getty Images
Nino Duit

DFB-Team bei Sieg gegen Elfenbeinküste in der Einzelkritik: Nicht nur Deniz Undav glänzt - Befürchtungen rund um Joshua Kimmich werden wahr

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Deutschland

Deutschland hat dank eines Doppelpacks von Deniz Undav auch das zweite WM-Spiel gewonnen. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao erwartungsgemäß auf Startelf-Änderungen. Aleksandar Pavlovic und Kai Havertz bejubelten in der ersten Halbzeit zwei Tore, beide zählten wegen Fouls aber zurecht nicht. Franck Kessie brachte die Elfenbeinküste in der 30. Minute in Führung. Aber dann kam Deniz Undav und drehte das Spiel mit einem Doppelpack (68. und 90.+4). 

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am Donnerstag um 22 Uhr in New York gegen Ecuador - und mutmaßlich um den Gruppensieg. Sofern Ecuador überraschend gegen Curacao patzt, ist Deutschland Platz eins bereits vorab sicher.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Manuel Neuer

    Beim 0:1 war Neuer machtlos, ansonsten nicht gefordert. Note: 3,5.

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  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Joshua Kimmich

    Es war das mit größter Spannung erwartete Duell: Kimmich traf rechts hinten auf den flinken Yan Diomande - und die Befürchtungen ob seiner Geschwindigkeitsdefizite sollten sich bewahrheiten. Bereits in der 3. Minute ließ sich Kimmich erstmals überspielen, diesmal blieb sein verlorener Zweikampf noch folgenlos. Anders ging es in der 30. aus, als Diomande Kimmich erneut vernaschte und per Hereingabe das 1:0 für die Elfenbeinküste vorbereitete. Fortan hatte er Diomande besser unter Kontrolle, bis dieser Mitte der zweiten Halbzeit auf die linke Seite wechselte. Vorne sorgte Kimmich mit guten Flanken für etwas Gefahr. Note: 4,5.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Jonathan Tah

    Wie schon nach dem Ausgleich von Curacao war es auch nach dem Rückstand gegen die Elfenbeinküste Tah, der seine Mitspieler als erster gestenreich anfeuerte. Hatte immer wieder Probleme mit den wendigen Ivorern. Bei deren riesiger Konterchance in der 88. machte Tah keinen guten Eindruck. Note: 4.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Nico Schlotterbeck

    Vertrat sich in der Anfangsphase und hatte anschließend sichtlich Schmerzen im Knie. Während einer kurzen Behandlungspause wurde Schlotterbeck von den deutschen Fans im Stadion mit Sprechchören gefeiert. Anschließend kehrte er auf den Platz zurück. Zur Pause musste er nach einem soliden Auftritt aber sicherheitshalber doch runter. Note: 3,5.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Nathaniel Brown

    Präsentierte sich auf der linken Seite sehr offensivfreudig und leitete einige gute Angriffe ein. Im eigenen Strafraum mit Licht und Schatten. In der 12. blockte Brown einen gefährlichen Abschluss von Wilfried Singo (nachdem er zuvor nur unzureichend geklärt hatte). Vor dem 0:1 haute Brown zunächst über den Ball, blockte dann wieder ganz stark, ehe Franck Kessie per Nachschuss doch noch traf. In der 89. prüfte er Fofana mit einem guten Flachschuss. Note: 3,5.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Felix Nmecha

    Seine nächste ganz starke Leistung im Mittelfeldzentrum. Physisch robust verzeichnete Nmecha mehrere gute Ballgewinne, in der 41. und in der 45.+2 klärte er gefährliche ivorische Konter. Undavs 2:1 bereitete er mit einem überragenden Steilpass vor. Note: 1,5.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Insgesamt deutlich unauffälliger als Nmecha. Einmal stand Pavlovic dennoch im Fokus: In Minute 22 erzwang Pavlovic nach einer Kimmich-Flanke die vermeintliche deutsche Führung. Der Treffer zählte aber zurecht nicht, weil Pavlovic den ivorischen Keeper Yahia Fofana dabei etwas zu rustikal angesprungen hatte. Note: 4.

  • LEROY SANE GERMANY Getty Images

    Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Leroy Sane

    Trotz aller Debatten nach seinem enttäuschenden Auftritt gegen Curacao vertraute Nagelsmann erneut auf Sane. Wieder bemüht, wieder ohne offensiven Ertrag. In der 60. wechselte ihn Nagelsmann für Leweling aus. Note: 4,5.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Jamal Musiala

    Wagte viele Dribblings, blieb dabei aber meist früher oder später hängen. Exemplarisch stand eine Aktion in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Musiala letztlich - ungeahndet - knapp vor dem Strafraum zu Boden ging. In der 18. schoss er rechts vorbei. Note: 4.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Florian Wirtz

    Zog gerne ins Zentrum, ließ dabei aber die entscheidenden Ideen vermissen. Tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit stürmte Wirtz in den Strafraum, verpasste letztlich aber den Abschluss. Note: 4.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Kai Havertz

    Nach seinem Doppelpack gegen Curacao schloss Havertz gegen die Elfenbeinküste bereits in der zwölften Sekunde erstmals ab, der Ball ging aber drüber. Zehn Minuten später vergab Havertz per Kopf die beste deutsche Chance der ersten Halbzeit. In der 39. durfte er (wie zuvor Pavlovic) einen vermeintlichen Treffer bejubeln. Doch auch der zählte zurecht nicht, diesmal wegen eines Foulspiels von Musiala. Insgesamt verzeichnete er einen großen Aktionsradius. Note: 4.

  • Deutschland - Elfenbeinküste, Noten: Einwechselspieler

    Antonio Rüdiger: Kam zur Pause für den angeschlagenen Schlotterbeck und reihte sich solide ein. Note: 3,5.

    Deniz Undav: Mit Sprechchören forderten die deutschen Fans vehement Undavs Einwechslung. In der 60. erfüllte Nagelsmann ihren Wunsch, Undav kam im Zuge eines Dreifachwechsels für Musiala, traf acht Minuten später zum Ausgleich und in der Nachspielzeit zum Sieg. Unfassbar. Note: 1.

    Jamie Leweling: Ersetzte auf dem rechten Flügel Sane. Note: 3.

    Nadiem Amiri: Wurde für Pavlovic eingewechselt, feuerte direkt die deutschen Fans gestenreich an und bereitete dann Undavs Ausgleich mit einer perfekten Flanke vor. In der Nachspielzeit vergab er noch eine gute Schusschance. Note: 2.

    Leon Goretzka: Kam in der 85. für Havertz. In der 88. klärte er im eigenen Strafraum in höchster Not. Keine Bewertung.

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