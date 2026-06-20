DFB-Team bei Sieg gegen Elfenbeinküste in der Einzelkritik: Nicht nur Deniz Undav glänzt - Befürchtungen rund um Joshua Kimmich werden wahr

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao erwartungsgemäß auf Startelf-Änderungen. Aleksandar Pavlovic und Kai Havertz bejubelten in der ersten Halbzeit zwei Tore, beide zählten wegen Fouls aber zurecht nicht. Franck Kessie brachte die Elfenbeinküste in der 30. Minute in Führung. Aber dann kam Deniz Undav und drehte das Spiel mit einem Doppelpack (68. und 90.+4).

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am Donnerstag um 22 Uhr in New York gegen Ecuador - und mutmaßlich um den Gruppensieg. Sofern Ecuador überraschend gegen Curacao patzt, ist Deutschland Platz eins bereits vorab sicher.