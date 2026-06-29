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Jonathan TahGetty Images
Nino Duit

DFB-Star erlebt absoluten Albtraum gegen Paraguay! Deutschland vs. Paraguay, Noten und Einzelkritiken zum DFB-Team

Weltmeisterschaft
FEATURES
Player ratings
Deutschland
J. Tah
J. Kimmich
D. Undav
J. Musiala
W. Anton
K. Havertz
Leroy Sané
N. Woltemade
M. Neuer
A. Pavlovic
F. Nmecha
N. Brown
Antonio Rüdiger
Deutschland - Paraguay
Paraguay

Drama in Foxborough! Deutschland hat im Elfmeterschießen gegen Paraguay verloren und ist damit im WM-Sechzehntelfinale ausgeschieden. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik.

Nach der 1:2-Pleite gegen Ecuador kehrte der wiedergenesene Nathaniel Brown erwartungsgemäß für David Raum in die Startelf zurück. Dazu vollzog Bundestrainer Julian Nagelsmann einen etwas überraschenden Wechsel: Superjoker Deniz Undav ersetzte den zuletzt schwachen Jamal Musiala und bildete gemeinsam mit Kai Havertz eine Doppelspitze.

Deutschland hatte in der ersten Halbzeit zwar viel Ballbesitz, erspielte sich aber keine Chancen und geriet durch Julio Enciso in Minute 42 sogar in Rückstand. Kai Havertz glich in der 54. für Deutschland aus, dann ging die Partie in die Verlängerung.

Jonathan Tah traf in der 102. zum vermeintlichen 2:1. Nach umstrittener VAR-Intervention nahm der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jahed das Tor wegen eines Fouls des eingewechselten Waldemar Anton an Paraguays Keeper Orlando Gill aber zurück - eine höchst strittige Entscheidung. Im Elfmeterschießen vergaben Kai Havertz, der eingewechselte Nick Woltemade und dann Tah entscheidend. Der Innenverteidiger schoss wie einst Uli Hoeneß im EM-FInale 1976 wit über das Tor.

  • NeuerGetty Images

    Deutschland - Paraguay, Noten: Manuel Neuer

    Auch das vierte WM-Spiel verlief äußerst undankbar für Neuer. In der 2. Minute zeigte er eine Pflichtparade beim Schuss von Junior Alonso, anschließend lange nicht gefordert, dann chancenlos beim Gegentor, das Neuer mit einer langen Faustabwehr gewissermaßen selbst einleitete. Nach Kimmichs Fehler parierte Neuer in der 50. gut gegen Enciso. Im Elfmeterschießen fiel er teilweise sehr früh, hielt aber immerhin den fünften Elfmeter. Note: 3,5.

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  • Deutschland - Paraguay, Noten: Joshua Kimmich

    Deutschlands Kapitän wechselte trotz aller Debatten der vergangenen Tage zunächst nicht ins Mittelfeld, sondern spielte erneut als Rechtsverteidiger. Nach 20 Sekunden ließ sich Kimmich erstmals überspielen, fortan stand er defensiv weitestgehend stabil. In Ballbesitz agierte Kimmich als rechtes Glied einer Dreierkette. In Minute 50 brachte er Neuer mit einem zu kurzen Rückpass in die Bredouille. Nach Antons Einwechslung in der 79. rutschte Kimmich doch noch ins Mittelfeld. Kurz danach leitete er mit einem verheerenden Fehlpass beinahe einen gefährlichen paraguayischen Konter ein. Seine Standards waren weitgehend ungefährlich. Note: 5.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland - Paraguay, Noten: Jonathan Tah

    Mit seinem Kopfballtor in der Verlängerung avancierte Tah zum großen Helden. Dachte man, bis Schiedsrichter Jahed das Tor doch zurücknahm. Defensiv präsentierte sich Tah souverän, wurde aber auch kaum gefordert. Im Elfmeterschießen jagte er den Ball in Uli-Hoeneß-Gedächtnismanier weit übers Tor. Vom Helden zum Depp innerhalb kürzester Zeit, ein absoluter Albtraum. Note: 4.

  • Deutschland - Paraguay, Noten: Antonio Rüdiger

    Der Vertreter des verletzten Nico Schlotterbeck ließ sich nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Deutschland - Paraguay, Noten: Nathaniel Brown

    Nach einem Spiel Pause kehrte Brown links hinten in die Startelf zurück. Während Rechtsverteidiger Kimmich in Ballbesitz als rechtes Glied einer Dreierkette agierte, ordnete sich Brown davor zentral eingeschoben neben Pavlovic und Nmecha ein. Dadurch bildete sich eine Art 3-3-4. Brown zeigte einen ordentlichen Auftritt, der aber von seinem Anteil am 0:1 überschattet wurde, als er sich vom hinterlaufenden Assistgeber Matias Galarza völlig düpieren ließ. Note: 4,5.

  • Leroy SaneGetty Images

    Deutschland - Paraguay, Noten: Leroy Sane

    Als rechter Schienenspieler bemüht, aber wirkungslos. Sane gewann keines seiner sieben Dribbling, dazu kam keine seiner acht Flanken an. Note: 5.

  • Deutschland - Paraguay, Noten: Felix Nmecha

    Vereinzelte gute Ballgewinne, aber auch mehrere einfache Ballverluste. Beim 0:1 ließ Nmecha den Torschützen Enciso aus den Augen. Kurz danach scheiterte er mit einem abgefälschten Distanzschuss. Ganz schwache Passquote von nur 64 Prozent. Zur Pause ausgewechselt. Note: 5,5.

  • Deutschland - Paraguay, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Trotz einer bis dato schwachen WM blieb Pavlovic in der Startelf. Gegen Paraguay zeigte er immerhin vereinzelte kluge Pässe. Beim 0:1 ließ Pavlovic jegliche Abstimmung mit Brown vermissen. Note: 4,5.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deutschland - Paraguay, Noten: Florian Wirtz

    Nach einem viel zu hoch angesetzten Distanzschuss in Minute 8 lange völlig uninspiriert. Unglücklich, dass Wirtz nach Neuers Faustabwehr vor dem 0:1 nicht an den Ball kam. Mit einer starken Flanke bereitete Wirtz dann aber Havertz' Ausgleich vor. Note: 4.

  • HavertzGetty Images

    Deutschland - Paraguay, Noten: Kai Havertz

    Zeigte eine höchst unauffällige erste Halbzeit, wachte dann aber auf. In der 54. traf Havertz per Kopf zum Ausgleich, in der 78. beinahe zum Sieg. Im Elfmeterschießen vergab er. Note: 4,5.

  • Deutschland - Paraguay, Noten: Deniz Undav

    Nach fünf Scorerpunkten in 86 Joker-Minuten bekam Undav gegen Paraguay seine Chance in der Startelf - und vergab sie spektakulär. Als zweite Spitze neben Havertz zunächst durchaus präsent und mit einem ersten Abschluss in Minute 6, anschließend aber überhaupt kein Faktor mehr. In der ersten Halbzeit sammelte Undav sieben Ballkontakte, die wenigsten aller Spieler auf dem Platz. Bis zu seiner Auswechslung in der 63. folgten noch zwei weitere. Note: 5,5.

  • Deutschland - Paraguay, Noten: Einwechselspieler

    Leon Goretzka: Kam zur Pause für Nmecha ins Spiel und sorgte noch für etwas Torgefahr. Geblockter Schuss in der 56., guter Kopfball in der 86. In der 120. vertändelte er eine vielversprechende Konterchance. Note: 4.

    Jamal Musiala: Ersetzte in der 63. Undav. Musiala kam zwar in einigen spannenden Situationen an den Ball, machte aber viel zu wenig daraus. In der 115. sah er für ein rüdes Revanchefoul die Gelbe Karte. Note: 4.

    Waldemar Anton: Kam in der 79. für Pavlovic ins Spiel, reihte sich rechts hinten ein und legte einen maximal unglücklichen Auftritt hin. Erst "klärte" Anton einen vielversprechenden Goretzka-Kopfball, dann foulte er vor Tahs vermeintlichen Siegtreffer Paraguays Keeper - so sah es zumindest der Schiedsrichter. In der 119. vergab er eine riesige Kopfballchance. Note: 5.

    Nick Woltemade: Wurde in der 88. für Sane eingewechselt und feierte damit sein WM-Debüt. Fortan ein Unruheherd. Nach einem Schuss in der 97. forderte Woltemade vergeblich Handelfmeter. Im Elfmeterschießen vergab er. Note: 4.

    Malick Thiaw: Ersetzte Rüdiger in der 110. Keine Bewertung.

    Nadiem Amiri: Kam gleichzeitig mit Thiaw ins Spiel und zwar für Wirtz. In der Nachspielzeit der Verlängerung schoss er einen Freistoß ans Außennetz. Keine Bewertung.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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