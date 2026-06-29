DFB-Star erlebt absoluten Albtraum gegen Paraguay! Deutschland vs. Paraguay, Noten und Einzelkritiken zum DFB-Team

Leon Goretzka: Kam zur Pause für Nmecha ins Spiel und sorgte noch für etwas Torgefahr. Geblockter Schuss in der 56., guter Kopfball in der 86. In der 120. vertändelte er eine vielversprechende Konterchance. Note: 4.

Jamal Musiala: Ersetzte in der 63. Undav. Musiala kam zwar in einigen spannenden Situationen an den Ball, machte aber viel zu wenig daraus. In der 115. sah er für ein rüdes Revanchefoul die Gelbe Karte. Note: 4.

Waldemar Anton: Kam in der 79. für Pavlovic ins Spiel, reihte sich rechts hinten ein und legte einen maximal unglücklichen Auftritt hin. Erst "klärte" Anton einen vielversprechenden Goretzka-Kopfball, dann foulte er vor Tahs vermeintlichen Siegtreffer Paraguays Keeper - so sah es zumindest der Schiedsrichter. In der 119. vergab er eine riesige Kopfballchance. Note: 5.

Nick Woltemade: Wurde in der 88. für Sane eingewechselt und feierte damit sein WM-Debüt. Fortan ein Unruheherd. Nach einem Schuss in der 97. forderte Woltemade vergeblich Handelfmeter. Im Elfmeterschießen vergab er. Note: 4.

Malick Thiaw: Ersetzte Rüdiger in der 110. Keine Bewertung.

Nadiem Amiri: Kam gleichzeitig mit Thiaw ins Spiel und zwar für Wirtz. In der Nachspielzeit der Verlängerung schoss er einen Freistoß ans Außennetz. Keine Bewertung.