DFB-Star erlebt absoluten Albtraum gegen Paraguay! Deutschland vs. Paraguay, Noten und Einzelkritiken zum DFB-Team

Nach der 1:2-Pleite gegen Ecuador kehrte der wiedergenesene Nathaniel Brown erwartungsgemäß für David Raum in die Startelf zurück. Dazu vollzog Bundestrainer Julian Nagelsmann einen etwas überraschenden Wechsel: Superjoker Deniz Undav ersetzte den zuletzt schwachen Jamal Musiala und bildete gemeinsam mit Kai Havertz eine Doppelspitze.
Deutschland hatte in der ersten Halbzeit zwar viel Ballbesitz, erspielte sich aber keine Chancen und geriet durch Julio Enciso in Minute 42 sogar in Rückstand. Kai Havertz glich in der 54. für Deutschland aus, dann ging die Partie in die Verlängerung.
Jonathan Tah traf in der 102. zum vermeintlichen 2:1. Nach umstrittener VAR-Intervention nahm der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jahed das Tor wegen eines Fouls des eingewechselten Waldemar Anton an Paraguays Keeper Orlando Gill aber zurück - eine höchst strittige Entscheidung. Im Elfmeterschießen vergaben Kai Havertz, der eingewechselte Nick Woltemade und dann Tah entscheidend. Der Innenverteidiger schoss wie einst Uli Hoeneß im EM-FInale 1976 wit über das Tor.