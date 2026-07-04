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Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Falko Blöding

DFB-Star als Ersatz für Sandro Tonali? Newcastle United hat wohl zwei Bundesligaspieler auf dem Zettel

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K. Sano
A. Stiller

Bei den Magpies tut sich in diesem Sommer eine Menge. Gleich mehrere Spieler aus der Bundesliga sind als Neuzugänge im Gespräch.

Newcastle United interessiert sich für Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Dies schreibt der kicker.

  • Die Magpies hätten auf den zentralen Mittelfeldmann "ein Auge geworfen". Sie sind spätestens seit dieser Woche auf der Suche nach einer Verstärkung für das Zentrum.

    Newcastle verkaufte Sandro Tonali für umgerechnet 117 Millionen Euro an den Premier-League-Rivalen Tottenham Hotspur. Dazu gibt es auch Wechselgerüchte um Bruno Guimaraes, der bei Meister FC Arsenal als Neuzugang für die kommende Spielzeit gehandelt wird.

    Stiller wäre positionstechnisch ein idealer Ersatz, dazu spricht eine verlockende Vertragskonstellation für den 25-Jährigen: Zwar ist Stiller noch bis 2028 an den VfB gebunden, allerdings kann Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen: Sie soll bei 36,5 Millionen Euro liegen, allerdings von den Schwaben auch gegen eine Zahlung von zwei Millionen Euro egalisiert werden können.

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  • Borussia Mönchengladbach v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Nick Woltemade und Angelo Stiller gewannen gemeinsam den DFB-Pokal

    Hinter Stiller liegt eine weitere starke Saison beim VfB. Er war unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß Stammspieler und Leistungsträger. Entsprechend sicherte er sich auch das Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo er jedoch in der enttäuschenden deutschen Mannschaft nur eine Nebenrolle einnahm.

    Um Stiller, der 2023 für 5,5 Millionen Euro aus Hoffenheim gekommen war, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Wechselgerüchte. Unter anderem war er bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid und Vereinen aus der Serie A als Neuzugang im Gespräch. Sollte es nun zu einem Wechsel nach Newcastle kommen, träfe er dort auf Nick Woltemade. Beide spielten schon gemeinsam in Stuttgart und gewannen 2025 gemeinsam den DFB-Pokal. Auch in der DFB-Elf sind sie Mannschaftskameraden.

    Stiller soll derweil nicht der einzige Akteur aus der Bundesliga sein, den Newcastle im Visier hat. Das japanische Sportmagazin Sports Hochi schreibt, dass der Tabellenzwölfte der vergangenen PL-Saison zu den Interessenten an Kaishu Sano von Mainz 05 gehört. Dieser sorgte bei der Weltmeisterschaft unter anderem mit einem tollen Tor für Japan beim 1:2 im Sechzehntelfinale gegen Rekordsieger Brasilien für Furore. Newcastle soll bereit sein, 55 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu bieten.

    Geld ist jedenfalls vorhanden beim Klub von Trainer Eddie Howe: Neben dem angesprochenen Tonali-Verkauf spülte auch der Abgang Anthony Gordons Richtung FC Barcelona 80 Millionen Euro in die Klubkassen. Für die Offensive stehen mit Bazoumana Toure (20, 1899 Hoffenheim) und Johan Manzambi (19, SC Freiburg) zwei weitere Spieler aus dem deutschen Oberhaus bei den Klubverantwortlichen hoch im Kurs.

  • Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League

    SpielerPositionAlter VereinNeuer VereinJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle UnitedFC Liverpool2025145 Millionen Euro
    Elliot AndersonMittelfeldNottingham ForestManchester City2026135 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer LeverkusenFC Liverpool2025125 Millionen Euro
    Enzo FernandezMittelfeldBenficaFC Chelsea2023121 Millionen Euro
    Jack GrealishAngriffAston VillaManchester City2021117,5 Millionen Euro
    Sandro TonaliMittelfeldNewcastle UnitedTottenham Hotspur2026117 Millionen Euro
    Declan RiceMittelfeldWest Ham UnitedFC Arsenal2024116,6 Millionen Euro
    Moises CaicedoMittelfeldBrighton & Hove AlbionFC Chelsea2023116 Millionen Euro
    Romelu LukakuAngriffInter MailandFC Chelsea2021113 Millionen Euro
    Paul PogbaMittelfeldJuventusManchester United2016105 Millionen Euro

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