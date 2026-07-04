Newcastle United interessiert sich für Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Dies schreibt der kicker.
DFB-Star als Ersatz für Sandro Tonali? Newcastle United hat wohl zwei Bundesligaspieler auf dem Zettel
Die Magpies hätten auf den zentralen Mittelfeldmann "ein Auge geworfen". Sie sind spätestens seit dieser Woche auf der Suche nach einer Verstärkung für das Zentrum.
Newcastle verkaufte Sandro Tonali für umgerechnet 117 Millionen Euro an den Premier-League-Rivalen Tottenham Hotspur. Dazu gibt es auch Wechselgerüchte um Bruno Guimaraes, der bei Meister FC Arsenal als Neuzugang für die kommende Spielzeit gehandelt wird.
Stiller wäre positionstechnisch ein idealer Ersatz, dazu spricht eine verlockende Vertragskonstellation für den 25-Jährigen: Zwar ist Stiller noch bis 2028 an den VfB gebunden, allerdings kann Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen: Sie soll bei 36,5 Millionen Euro liegen, allerdings von den Schwaben auch gegen eine Zahlung von zwei Millionen Euro egalisiert werden können.
- Getty Images Sport
Nick Woltemade und Angelo Stiller gewannen gemeinsam den DFB-Pokal
Hinter Stiller liegt eine weitere starke Saison beim VfB. Er war unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß Stammspieler und Leistungsträger. Entsprechend sicherte er sich auch das Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo er jedoch in der enttäuschenden deutschen Mannschaft nur eine Nebenrolle einnahm.
Um Stiller, der 2023 für 5,5 Millionen Euro aus Hoffenheim gekommen war, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Wechselgerüchte. Unter anderem war er bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid und Vereinen aus der Serie A als Neuzugang im Gespräch. Sollte es nun zu einem Wechsel nach Newcastle kommen, träfe er dort auf Nick Woltemade. Beide spielten schon gemeinsam in Stuttgart und gewannen 2025 gemeinsam den DFB-Pokal. Auch in der DFB-Elf sind sie Mannschaftskameraden.
Stiller soll derweil nicht der einzige Akteur aus der Bundesliga sein, den Newcastle im Visier hat. Das japanische Sportmagazin Sports Hochi schreibt, dass der Tabellenzwölfte der vergangenen PL-Saison zu den Interessenten an Kaishu Sano von Mainz 05 gehört. Dieser sorgte bei der Weltmeisterschaft unter anderem mit einem tollen Tor für Japan beim 1:2 im Sechzehntelfinale gegen Rekordsieger Brasilien für Furore. Newcastle soll bereit sein, 55 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu bieten.
Geld ist jedenfalls vorhanden beim Klub von Trainer Eddie Howe: Neben dem angesprochenen Tonali-Verkauf spülte auch der Abgang Anthony Gordons Richtung FC Barcelona 80 Millionen Euro in die Klubkassen. Für die Offensive stehen mit Bazoumana Toure (20, 1899 Hoffenheim) und Johan Manzambi (19, SC Freiburg) zwei weitere Spieler aus dem deutschen Oberhaus bei den Klubverantwortlichen hoch im Kurs.
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League
Spieler Position Alter Verein Neuer Verein Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United FC Liverpool 2025 145 Millionen Euro Elliot Anderson Mittelfeld Nottingham Forest Manchester City 2026 135 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen FC Liverpool 2025 125 Millionen Euro Enzo Fernandez Mittelfeld Benfica FC Chelsea 2023 121 Millionen Euro Jack Grealish Angriff Aston Villa Manchester City 2021 117,5 Millionen Euro Sandro Tonali Mittelfeld Newcastle United Tottenham Hotspur 2026 117 Millionen Euro Declan Rice Mittelfeld West Ham United FC Arsenal 2024 116,6 Millionen Euro Moises Caicedo Mittelfeld Brighton & Hove Albion FC Chelsea 2023 116 Millionen Euro Romelu Lukaku Angriff Inter Mailand FC Chelsea 2021 113 Millionen Euro Paul Pogba Mittelfeld Juventus Manchester United 2016 105 Millionen Euro
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