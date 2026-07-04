DFB-Star als Ersatz für Sandro Tonali? Newcastle United hat wohl zwei Bundesligaspieler auf dem Zettel

Hinter Stiller liegt eine weitere starke Saison beim VfB. Er war unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß Stammspieler und Leistungsträger. Entsprechend sicherte er sich auch das Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo er jedoch in der enttäuschenden deutschen Mannschaft nur eine Nebenrolle einnahm.

Um Stiller, der 2023 für 5,5 Millionen Euro aus Hoffenheim gekommen war, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Wechselgerüchte. Unter anderem war er bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid und Vereinen aus der Serie A als Neuzugang im Gespräch. Sollte es nun zu einem Wechsel nach Newcastle kommen, träfe er dort auf Nick Woltemade. Beide spielten schon gemeinsam in Stuttgart und gewannen 2025 gemeinsam den DFB-Pokal. Auch in der DFB-Elf sind sie Mannschaftskameraden.

Stiller soll derweil nicht der einzige Akteur aus der Bundesliga sein, den Newcastle im Visier hat. Das japanische Sportmagazin Sports Hochi schreibt, dass der Tabellenzwölfte der vergangenen PL-Saison zu den Interessenten an Kaishu Sano von Mainz 05 gehört. Dieser sorgte bei der Weltmeisterschaft unter anderem mit einem tollen Tor für Japan beim 1:2 im Sechzehntelfinale gegen Rekordsieger Brasilien für Furore. Newcastle soll bereit sein, 55 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu bieten.

Geld ist jedenfalls vorhanden beim Klub von Trainer Eddie Howe: Neben dem angesprochenen Tonali-Verkauf spülte auch der Abgang Anthony Gordons Richtung FC Barcelona 80 Millionen Euro in die Klubkassen. Für die Offensive stehen mit Bazoumana Toure (20, 1899 Hoffenheim) und Johan Manzambi (19, SC Freiburg) zwei weitere Spieler aus dem deutschen Oberhaus bei den Klubverantwortlichen hoch im Kurs.