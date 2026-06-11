Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

DFB Prämien bei der WM 2026: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spieler für den WM-Titel?

Weltmeisterschaft
Deutschland

Sollte das DFB-Team bei der WM 2026 den Titel gewinnen: Wie viel Geld würden die deutschen Spieler als Weltmeister an Prämie erhalten?

New York/New Jersey am 19. Juli ist das Traumziel aller 48 Teilnehmer an der WM 2026. Deutschland zählt zu den Mitfavoriten auf den Titel und darf sich daher berechtigte Hoffnungen machen, bis zum Schluss eine gewichtige Rolle zu spielen.


MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!


Wie hoch die Prämien sind, die der DFB für die Nationalspieler bei der WM 2026 ausgelobt hat, erfahrt Ihr hier bei GOAL!

  • DFB Prämien bei der WM 2026: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spieler für den WM-Titel?

    Eine offizielle Zahl dazu, wie viel Geld die deutschen Nationalspieler für den WM-Titel 2026 bekommen würden, gibt es zwar nicht. Allerdings verriet DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig im Mai, dass der deutsche Fußballverband beim Titelgewinn eine Rekordprämie auszahlen würde.

    "Wenn die Mannschaft Weltmeister wird, gibt es mehr als in Katar, weil deutlich mehr reinkommt, da will ich gar nicht mauern", sagte Rettig. Heißt: Die Titelprämie für das DFB-Team bei der WM 2026 ist höher als die 400.000 Euro pro Spieler, die Joshua Kimmich und Co. bei der WM in Katar für den WM-Triumph eingeheimst hätten. Damals war man davon bekanntlich weit entfernt, schied bereits in der Vorrunde aus.

    2026 in den USA, Mexiko und Kanada soll es für Deutschland deutlich weiter gehen. In einem Bericht der Bild wurde zuletzt eine genaue Summe für die WM-Prämie des DFB genannt. Demnach soll jeder deutsche Spieler 500.000 Dollar - umgerechnet etwa 430.000 Euro - kassieren, wenn es zum Titelgewinn reichen sollte.

    Laut Bild wäre die Prämie bei Titelgewinn zwar höher als 2022, bei schlechterem Abschneiden würden die deutschen Nationalspieler allerdings weniger einstreichen als vor rund dreieinhalb Jahren in Katar. Damals hatte der DFB die Prämien detailliert der Öffentlichkeit mitgeteilt: Der Gruppensieg hätte den DFB-Stars 50.000 Euro eingebracht, der Einzug ins Viertelfinale 100.000 Euro. Das Halbfinale wäre für jeden Nationalspieler 150.000 Euro wert gewesen, Platz 3 200.000 Euro und bei einer Finalniederlage wären 250.000 Euro an DFB-Prämie fällig geworden.

    • Werbung
  • Sane Musiala GermanyGetty

    DFB Prämien bei der WM 2026: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spieler für den WM-Titel? Die Zahlen

    Da genaue Zahlen zu den DFB-Prämien für die WM 2026 abgesehen vom WM-Titel nicht bekannt sind, liefern wir Euch die Zahlen im Vergleich zur WM 2022. Offenbar ist es so, dass Kimmich und Co. nur beim Titelgewinn eine höhere Prämie kassieren würden als es in Katar der Fall gewesen wäre. Alles darunter bringt den Nationalspielern wohl weniger Geld ein als 2022.


    WM 2022


    WM 2026

    50.000 Euro

    Gruppensieger

    Wohl weniger

    100.000 Euro

    Viertelfinale

    Wohl weniger

    150.000 Euro

    Halbfinale

    Wohl weniger

    200.000 Euro

    WM-Dritter

    Wohl weniger

    250.000 Euro

    Vize-Weltmeister

    Wohl weniger

    400.000 Euro

    Weltmeister

    Rund 500.000 Dollar / 430.000 Euro (laut Bild)


  • DFB Prämien bei der WM 2026: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spieler für den WM-Titel? Die Prämien der FIFA

    Auch die FIFA hat bei der WM 2026 eine Rekordprämie ausgelobt. So zahlt der Weltverband dem Weltmeister satte 50 Millionen US-Dollar und damit acht Millionen mehr als 2022.

    Wer das WM-Finale verliert, bekommt von der FIFA noch 33 Millionen US-Dollar, während das Antrittsgeld für alle 48 Teilnehmer zehn Millionen US-Dollar beträgt. Wer das Sechzehntelfinale erreicht, erhält eine Prämie in Höhe von weiteren elf Millionen US-Dollar.

    Die WM-Prämien der FIFA in der Übersicht:


    Runde / Platzierung

    Prämie

    Antrittsgeld

    10 Millionen US-Dollar

    Sechzehntelfinale

    11 Millionen US-Dollar

    Achtelfinale

    15 Millionen US-Dollar

    Viertelfinale

    19 Millionen US-Dollar

    Platz 4

    27 Millionen US-Dollar

    Platz 3

    29 Millionen US-Dollar

    Vize-Weltmeister

    33 Millionen US-Dollar

    Weltmeister

    50 Millionen US-Dollar


  • NagelsmannGetty Images

    DFB Prämien bei der WM 2026: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spieler für den WM-Titel? Der Kader von Deutschland

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

Weltmeisterschaft
Deutschland crest
Deutschland
GER
Curaçao crest
Curaçao
CUW