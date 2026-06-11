DFB Prämien bei der WM 2026: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spieler für den WM-Titel?

Eine offizielle Zahl dazu, wie viel Geld die deutschen Nationalspieler für den WM-Titel 2026 bekommen würden, gibt es zwar nicht. Allerdings verriet DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig im Mai, dass der deutsche Fußballverband beim Titelgewinn eine Rekordprämie auszahlen würde.

"Wenn die Mannschaft Weltmeister wird, gibt es mehr als in Katar, weil deutlich mehr reinkommt, da will ich gar nicht mauern", sagte Rettig. Heißt: Die Titelprämie für das DFB-Team bei der WM 2026 ist höher als die 400.000 Euro pro Spieler, die Joshua Kimmich und Co. bei der WM in Katar für den WM-Triumph eingeheimst hätten. Damals war man davon bekanntlich weit entfernt, schied bereits in der Vorrunde aus.

2026 in den USA, Mexiko und Kanada soll es für Deutschland deutlich weiter gehen. In einem Bericht der Bild wurde zuletzt eine genaue Summe für die WM-Prämie des DFB genannt. Demnach soll jeder deutsche Spieler 500.000 Dollar - umgerechnet etwa 430.000 Euro - kassieren, wenn es zum Titelgewinn reichen sollte.

Laut Bild wäre die Prämie bei Titelgewinn zwar höher als 2022, bei schlechterem Abschneiden würden die deutschen Nationalspieler allerdings weniger einstreichen als vor rund dreieinhalb Jahren in Katar. Damals hatte der DFB die Prämien detailliert der Öffentlichkeit mitgeteilt: Der Gruppensieg hätte den DFB-Stars 50.000 Euro eingebracht, der Einzug ins Viertelfinale 100.000 Euro. Das Halbfinale wäre für jeden Nationalspieler 150.000 Euro wert gewesen, Platz 3 200.000 Euro und bei einer Finalniederlage wären 250.000 Euro an DFB-Prämie fällig geworden.