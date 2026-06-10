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Niclas FüllkrugGetty
Filip Knopp

Deutschland, Kader des DFB-Teams: Warum ist Niclas Füllkrug von der AC Milan bei der WM 2026 nicht dabei?

Deutschland
Niclas Füllkrug
Weltmeisterschaft

Niclas Füllkrug wird der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 nicht mit Toren helfen können. Darum sucht man den Stürmer im Kader des DFB vergebens.

Die 9 gehört diesmal Jamie Leweling vom VfB Stuttgart - und nicht Niclas Füllkrug. Und es ist auch nicht so, dass der Mittelstürmer einfach mit einer anderen Rückennummer im Kreise der deutschen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) teilnimmt. 

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Füllkrug gehört dem Kader des DFB für das Turnier nicht an, nachdem er bei der Heim-Europameisterschaft 2024 in der Angriffszentrale noch der Edeljoker Nummer eins war. 

Doch aus welchem Grund spielt er bei der WM 2026 keine Rolle? SPOX liefert die Antwort.

  • niclas fuellkrug ac mailandGetty Images

    Deutschland, Kader des DFB-Teams: Warum ist Niclas Füllkrug von der AC Milan bei der WM 2026 nicht dabei?

    Während Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Offensive der deutschen Nationalmannschaft auf einen Serge Gnabry oder Lennart Karl verletzungsbedingt verzichten muss, hat er sich im Falle von Füllkrug freiwillig für einen Verzicht entschieden. 

    Der 33 Jahre alte Angreifer wusste die abgelaufene Vereinssaison keineswegs zu nutzen, schoss sogar nur ein einziges Tor in der gesamten Spielzeit. Die Hinrunde verbrachte er in England bei West Ham United, wo Füllkrug in neun Pflichtspielen allerdings auf bloß rund 400 Einsatzminuten kam. 

    Anfang Januar wechselte er daher zum italienischen Top-Klub AC Mailand, um sich dort für ebenjene WM zu empfehlen - vergebens. Sein einziges Erfolgserlebnis gelang ihm am 18. Januar in der Serie A, von seinen 20 Einsätzen für die Lombarden bestritt der Routinier auch gerade mal drei von Anfang an.

    All das war viel zu wenig, um zum großen Turnier in Nordamerika für den DFB-Kader berufen zu werden.

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  • Deutschland, Kader des DFB-Teams: Warum ist Niclas Füllkrug von der AC Milan bei der WM 2026 nicht dabei? Gute DFB-Bilanz kein Faktor

    Dass Füllkrug seit seinem Debüt im November 2022 mit 14 Toren in 24 Länderspielen im Nationaltrikot auf eine gute Bilanz kommt, war offensichtlich kein ausschlaggebendes Kriterium. Der gebürtige Hannoveraner, der nach seiner Mailand-Leihe nun vor einem endgültigen West-Ham-Abschied steht, muss die WM im Fernsehen verfolgen.

    Nagelsmann plant in der Angriffsmitte stattdessen mit Kai Havertz sowie Deniz Undav und Nick Woltemade als dessen Vertreter. 

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    Deutschland, Kader des DFB-Teams: Warum ist Niclas Füllkrug von der AC Milan bei der WM 2026 nicht dabei? Der deutsche Kader im Überblick

    PositionSpielerVereinRückennummern
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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