Deutschland, Kader des DFB-Teams: Warum ist Niclas Füllkrug von der AC Milan bei der WM 2026 nicht dabei?

Die 9 gehört diesmal Jamie Leweling vom VfB Stuttgart - und nicht Niclas Füllkrug. Und es ist auch nicht so, dass der Mittelstürmer einfach mit einer anderen Rückennummer im Kreise der deutschen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) teilnimmt.

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Füllkrug gehört dem Kader des DFB für das Turnier nicht an, nachdem er bei der Heim-Europameisterschaft 2024 in der Angriffszentrale noch der Edeljoker Nummer eins war.

Doch aus welchem Grund spielt er bei der WM 2026 keine Rolle? SPOX liefert die Antwort.