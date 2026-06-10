Deutschland, Kader der deutschen Nationalmannschaft: Warum ist Serge Gnabry vom FC Bayern München bei der WM 2026 nicht dabei?

37 Pflichtspiele, zehn Tore, elf Vorlagen: Eine Bilanz, die sich für einen Offensiv-Star des FC Bayern sehen lässt - vor allem an der Seite eines Harry Kane und Michael Olise, die das Spiel der Münchner nochmals mehr an sich reißen und dadurch nochmals mehr Scorer sammeln.

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Serge Gnabry hat eine gute Saison hinter sich, mit der er sich zweifellos für einen Platz im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) empfehlen konnte. Allerdings: Die Nummer 7 des FCB sucht man im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann vergeblich.

Warum das so ist, erklärt GOAL hier.