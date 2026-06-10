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Filip Knopp

Deutschland, Kader der deutschen Nationalmannschaft: Warum ist Serge Gnabry vom FC Bayern München bei der WM 2026 nicht dabei?

S. Gnabry
Deutschland
Bayern München
Weltmeisterschaft

Die deutsche Nationalmannschaft geht bei der WM 2026 ohne Serge Gnabry auf Titeljagd. GOAL erklärt, warum der Star des FC Bayern nicht dabei ist.

37 Pflichtspiele, zehn Tore, elf Vorlagen: Eine Bilanz, die sich für einen Offensiv-Star des FC Bayern sehen lässt - vor allem an der Seite eines Harry Kane und Michael Olise, die das Spiel der Münchner nochmals mehr an sich reißen und dadurch nochmals mehr Scorer sammeln. 

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Serge Gnabry hat eine gute Saison hinter sich, mit der er sich zweifellos für einen Platz im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) empfehlen konnte. Allerdings: Die Nummer 7 des FCB sucht man im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann vergeblich.

Warum das so ist, erklärt GOAL hier.

  • Deutschland, Kader der deutschen Nationalmannschaft: Warum ist Serge Gnabry vom FC Bayern München bei der WM 2026 nicht dabei?

    Gnabry kommt auf 59 Länderspiele, bei der WM 2022 sowie bei der Europameisterschaft im Sommer 2021 war der inzwischen 30-Jährige jeweils ein Bestandteil des Kaders des DFB. Bei der EM 2024 im eigenen Land verpasste er wegen eines Muskelbündelrisses.

    Dass er auch diesmal außen vor ist, hat einen Grund: Gnabry fehlt nicht, weil Nagelsmann ihn aus sportlichen Motiven nicht dabei haben wollte, sondern aufgrund einer Verletzung. Genauer: Er muss einen im Bayern-Training erlittenen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel auskurieren.

    Sein WM-Aus verkündete der Rechtsfuß schweren Herzens am 22. April. Gnabry auf Instagram: "Was den WM-Traum mit dem DFB-Team angeht, der ist für mich leider vorbei. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus anfeuern."

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    Deutschland, Kader der deutschen Nationalmannschaft: Warum ist Serge Gnabry vom FC Bayern München bei der WM 2026 nicht dabei? - Bedauern beim DFB

    Bei der Nationalmannschaft sorgte der notwendige Verzicht auf Gnabry direkt für Bedauern. Bundestrainer Nagelsmann gab zu Protokoll: "Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht."

    DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagte: "Wir hatten Kontakt mit ihm. Wenn man zum zweiten Mal hintereinander ein Turnier durch eine Verletzung verpasst - was sagt man da? Was schreibt man da? Er ist immer noch jung genug, hat eine tolle Saison mit den Bayern gespielt und auch bei uns in der Nationalmannschaft Top-Spiele abgeliefert. Er war auch ein Garant dafür, dass wir uns qualifiziert haben. Es geht noch weiter. Wir haben eine Europameisterschaft in Großbritannien. Und wenn er seine Leistungen so bestätigt, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass er wieder dabei sein wird."

  • Deutschland, Kader der deutschen Nationalmannschaft: Warum ist Serge Gnabry vom FC Bayern München bei der WM 2026 nicht dabei? - Das DFB-Augebot

    PositionSpielerVereinRückennummern
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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